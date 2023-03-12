ГОООООЛЛЛЛЛЛ!!!!! Заболотный пробил в упор, Ломаев вытащил, но Чалов пробил головой точно в ворота. 3:0.
ГОООЛЛЛЛЛ!!!!! Гайич обокрал игрока «Крыльев Советов» Костанцу на подступах к штрафной, мяч подхватил Обляков, сблизился с вратарем и послал мяч точно в нижний дальний угол. 2:0.
ГОООООЛЛЛЛЛ!!!! ЦСКА открывает счет. Заболотный подстроился под навесную передачу и отправил головой мяч точно в угол. 1:0.
Медина отдал пас на линию штрафной на Заболотного, но защитники справились с этой задачей, отобрав игровой снаряд.
Один Писарский оказался в штрафной ЦСКА, получил передачу от Рассказова, но не смог попасть он по мячу.
Потеряли самарцы мяч в центре поля, армейцы провели быструю атаку, Заболотный вышел один на один с Ломаевым, но пробил во вратаря. А потом арбитр зафиксировал офсайд.
ЦСКА: Акинфеев, Гайич, Набабкин, Роша, Мойзес, Обляков, Зделар, Мендес, Медина, Чалов, Заболотный. Запасные: Тороп, Дивеев, Лукин, Щенников, Зайнутдинов, Глебов, Ушаков, Носков, Мухин, Кучаев, Ермаков, Карраскаль.
«Крылья Советов»: Ломаев, Горшков, Евгеньев, Гапонов, Бейл, Рассказов, Костанца, Коваленко, Ежов, Рахманович, Писарский. Запасные: Фролов, Овсянников, Солдатенков, Зотов, Витюгов, Бабкин, Чиркович, Зуев, Гарре, Цыпченко, Шитов.