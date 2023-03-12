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Спорт

Приблизиться к тройке лидеров: ЦСКА обыгрывает «Крылья Советов». LIVE

Футбол. Чемпионат России. 19 тур. ЦСКА — «Крылья Советов». ОНЛАЙН

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ПФК ЦСКА Москва/VK
В матче 19 тура Российской премьер-лиги (РПЛ) московский ЦСКА играет с самарскими «Крыльями Советов». «Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию поединка.
МИР Российская Премьер-лига. 19-й тур
1-й тайм
12 марта 16:30
ЦСКА
Москва
24' Заболотный
26' Обляков
42' Чалов
3 : 0
Крылья Советов
Самара
Стадион «ВЭБ Арена (Арена ЦСКА)», Москва
Главный судья: Кирилл Левников (Санкт-Петербург, Россия)
1-й тайм

24' Заболотный 26' Обляков

42' Чалов

2-й тайм
Трансляция
Автообновление
Вверху самая ранняя запись С начала
Вверху самая последняя запись С конца
'45

А у нас перерыв. Отдохнем 15 минут.

'44

Медина из штрафной пробил рядом со штангой.

'42

ГОООООЛЛЛЛЛЛ!!!!! Заболотный пробил в упор, Ломаев вытащил, но Чалов пробил головой точно в ворота. 3:0.

'41

Ломаев вышел из ворот, прервав выход Медины 1 на 1.

'40

Сильно упал темп игры. Кажется, команды уже ждут свистка на перерыв.

'37

Медина не пустил Ежова на позицию, с которой можно было бы навесить в штрафную.

'35

Писарский с линии штрафной пробил мимо ворот.

'34

Рассказов попытался по флангу пробежать. Заработал он угловой.

'31

Не дотянулся Писарский до мяча после подачи Бейла. Акинфеев легко мяч в руки забрал.

'29

Мойзес прервал навесную передачу Ежова в штрафную ЦСКА.

'25

ГОООЛЛЛЛЛ!!!!! Гайич обокрал игрока «Крыльев Советов» Костанцу на подступах к штрафной, мяч подхватил Обляков, сблизился с вратарем и послал мяч точно в нижний дальний угол. 2:0.

'23

ГОООООЛЛЛЛЛ!!!! ЦСКА открывает счет. Заболотный подстроился под навесную передачу и отправил головой мяч точно в угол. 1:0.

'21

Больше ЦСКА владеет мячом. Почти не держится мяч у «Крыльев».

'19

Зделар получил по ногам от Рахмановича. Арбитр не стал желтую карточку показывать.

'17

Мойзес пробил метров с 25. Ломаев выпустил мяч из рук. Угловой будет.

'15

Писарский подтолкнул Акинфеева в борьбе за верховой мяч. Нарушение зафиксировал судья.

'14

Медина отдал пас на линию штрафной на Заболотного, но защитники справились с этой задачей, отобрав игровой снаряд.

'11

Угловой у ворот «Крыльев Советов» не привел к опасному моменту.

'9

Один Писарский оказался в штрафной ЦСКА, получил передачу от Рассказова, но не смог попасть он по мячу.

'7

Роша мог пробить из убойной позиции после скидки Заболотного, но махнул мимо мяча.

'6

Навес в штрафную «Крыльев» привел к угловому. Горшков выбил мяч за пределы поля.

'4

Потеряли самарцы мяч в центре поля, армейцы провели быструю атаку, Заболотный вышел один на один с Ломаевым, но пробил во вратаря. А потом арбитр зафиксировал офсайд.

'3

Писарский не смог принять передачу возле штрафной ЦСКА.

'2

Пока в центре поля проходит игра. Нет подходов к воротам.

'1

Матч начался!

16:25

Команды уже готовятся выйти на поле.

16:20

ЦСКА: Акинфеев, Гайич, Набабкин, Роша, Мойзес, Обляков, Зделар, Мендес, Медина, Чалов, Заболотный. Запасные: Тороп, Дивеев, Лукин, Щенников, Зайнутдинов, Глебов, Ушаков, Носков, Мухин, Кучаев, Ермаков, Карраскаль.

«Крылья Советов»: Ломаев, Горшков, Евгеньев, Гапонов, Бейл, Рассказов, Костанца, Коваленко, Ежов, Рахманович, Писарский. Запасные: Фролов, Овсянников, Солдатенков, Зотов, Витюгов, Бабкин, Чиркович, Зуев, Гарре, Цыпченко, Шитов.

16:15

Здравствуйте, уважаемые любители футбола! «Газета.Ru» предлагает вашему вниманию матч чемпионата России, в котором ЦСКА сыграет с «Крыльями Советов».

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