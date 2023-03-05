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Спорт

Федотов приехал к бывшей команде: ЦСКА гостит в Сочи у «Сочи». LIVE

Футбол. РПЛ. 18-й тур. «Сочи» — ЦСКА, ОНЛАЙН

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Артур Лебедев/РИА «Новости»
В заключительном матче 18-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) «Сочи» играет с московским ЦСКА. «Газета.Ru» предлагает вашему вниманию текстовую трансляцию события.
МИР Российская Премьер-лига. 18-й тур
2-й тайм
05 марта 19:30
Сочи
Сочи
0 : 0
ЦСКА
Москва
Стадион «Фишт», Сочи
Главный судья: Владислав Безбородов (Санкт-Петербург, Россия)
1-й тайм

10' Сарвели

2-й тайм
Трансляция
Автообновление
Вверху самая ранняя запись С начала
Вверху самая последняя запись С конца
'54

Носков получает передачу с правого края и после касания пробивает в ближний угол — мимо!

'51

Владислав Сарвели принимает мяч, находясь в офсайде.

'49

Стартовые минуты второй половины игры остаются за хозяевами.

'46

Второй тайм начался! Поехали!

'45+3

Перерыв! «Сочи» — ЦСКА — 0:0!

'45+2

И тут же убойная ответная атака от ЦСКА! Чалов получил мяч в чужой штрафной и выкатил передачу на набегавшего Карраскаля, который бил в упор, но промахнулся!

'45+1

Игорь Акинфеев спасает свою команду после удара с двух метров от Сергея Терехова! Коленом игрок «Сочи» пытался проткнуть мяч после навеса от Нобоа, но великий вратарь красно-синих вновь демонстрирует высочайший класс!

'45

К основному времени первого тайма добавлено три минуты.

'43

Макарчук подарил мяч Гайичу на своем левом фланге — серб с шага исполнил прострел на ближнюю штангу, где первым оказался на мяче Джанаев.

'42

Попадает в стенку Хесус, на подборе первым оказался Гайич и отправил мяч выше перекладины.

'41

Нобоа играет рукой в метре от своей штрафной, Медина готовится исполнить довольно опасное стандартное положение.

'40

Подача Гайича на дальнюю штангу получилась удачной, только вот никого в свободной зоне перед воротами «Сочи» не удалось.

'39

Носков заработал угловой для своей команды, пробив во внутреннюю поверхность бедра Заике.

'37

Дркушич в верховой борьбе попадает по Чалову и лишает того равновесия, арбитр фиксирует нарушение правил.

'35

Нобоа забросил мяч на ход Мелкадзе, но защитники ЦСКА не позволили воспитаннику «Спартака» продраться к мячу.

'32

Нет пенальти! Безбородов не согласился с видеоассистентом и не дал одиннадцатиметровый в ворота армейского клуба.

'31

Бежит Владислав Безбородов к монитору! Ждем решения арбитров.

'29

Пенальти в ворота ЦСКА может быть! Виллиан пытался выбить мяч, летящий в сторону Акинфеева, но попал в икроножную мышцу Сарвели. Первым был на мяче Владислав, и сразу же получил по ногам.

'26

Чалов откликнулся на фланговый прострел от Мойзеса, опередил Дркушича, но не попал в ближний угол ворот Станислава Джанаева.

'25

Мойзес руками завалил Сарвели на газон на границе собственной штрафной, однако Владислав Безбородов не дал свистка.

'23

Мендес пнул сзади по ногам Нобоа, фол в пользу сочинцев.

'21

Левым флангом преимущественно стараются действовать игроки под руководством Курбана Бердыева, Цаллагов и Юсупов больше возятся с мячом пока что у хозяев.

'19

Неосторожно Сарвели действует при обороне, прерывая проникающую передачу так, что отскок остался за футболистами ЦСКА.

'16

Ошибся в центре поля при передаче Нобоа, владение у ЦСКА.

'13

Хорошую по мысли передачу Карраскаль выдал на Чалова, но уж очень сильной она получилась. Федор зацепиться за мяч не смог, и атака ЦСКА заглохла.

'12

Подача от Медины была неплохой, но до удара дело так и не дошло.

'10

Владислав Сарвели наступает на ногу Мендесу и получает первое предупреждение в сегодняшнем матче.

'9

Карраскаль попытался исполнить подачу с левого фланга, однако Дркушич оказался первым на мяче и выбил его за пределы штрафной площади.

'8

Очень размеренно играют команды пока что, скорости совсем не большие на «Фиште» мы наблюдаем.

'6

Георгий Меладзе открывает счет в матче после передачи из глубины от Кристиана Нобоа, но из офсайда.

'3

Стартовые минуты встречи остаются за гостевой командой.

19:31

Игра началась! Поехали!

19:25

Состав ЦСКА: Акинфеев, Набабкин, Носков, Мойзес, Виллиан, Кучаев, Медина, Карраскаль, Гаич, Мендес, Чалов.

19:20

Состав «Сочи»: Джанаев, Терехов, Заика, Макарчук, Мещанинов, Дркушич, Нобоа, Юсупов, Цаллагов, Мелкадзе, Сарвели.

19:15

Здравствуйте, уважаемые любители футбола! «Газета.Ru» предлагает вашему вниманию заключительный матч 18-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) между «Сочи» и московским ЦСКА.

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