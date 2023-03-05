И тут же убойная ответная атака от ЦСКА! Чалов получил мяч в чужой штрафной и выкатил передачу на набегавшего Карраскаля, который бил в упор, но промахнулся!
Игорь Акинфеев спасает свою команду после удара с двух метров от Сергея Терехова! Коленом игрок «Сочи» пытался проткнуть мяч после навеса от Нобоа, но великий вратарь красно-синих вновь демонстрирует высочайший класс!
Макарчук подарил мяч Гайичу на своем левом фланге — серб с шага исполнил прострел на ближнюю штангу, где первым оказался на мяче Джанаев.
Нобоа играет рукой в метре от своей штрафной, Медина готовится исполнить довольно опасное стандартное положение.
Подача Гайича на дальнюю штангу получилась удачной, только вот никого в свободной зоне перед воротами «Сочи» не удалось.
Дркушич в верховой борьбе попадает по Чалову и лишает того равновесия, арбитр фиксирует нарушение правил.
Нобоа забросил мяч на ход Мелкадзе, но защитники ЦСКА не позволили воспитаннику «Спартака» продраться к мячу.
Нет пенальти! Безбородов не согласился с видеоассистентом и не дал одиннадцатиметровый в ворота армейского клуба.
Пенальти в ворота ЦСКА может быть! Виллиан пытался выбить мяч, летящий в сторону Акинфеева, но попал в икроножную мышцу Сарвели. Первым был на мяче Владислав, и сразу же получил по ногам.
Чалов откликнулся на фланговый прострел от Мойзеса, опередил Дркушича, но не попал в ближний угол ворот Станислава Джанаева.
Мойзес руками завалил Сарвели на газон на границе собственной штрафной, однако Владислав Безбородов не дал свистка.
Левым флангом преимущественно стараются действовать игроки под руководством Курбана Бердыева, Цаллагов и Юсупов больше возятся с мячом пока что у хозяев.
Неосторожно Сарвели действует при обороне, прерывая проникающую передачу так, что отскок остался за футболистами ЦСКА.
Хорошую по мысли передачу Карраскаль выдал на Чалова, но уж очень сильной она получилась. Федор зацепиться за мяч не смог, и атака ЦСКА заглохла.
Владислав Сарвели наступает на ногу Мендесу и получает первое предупреждение в сегодняшнем матче.
Карраскаль попытался исполнить подачу с левого фланга, однако Дркушич оказался первым на мяче и выбил его за пределы штрафной площади.
Георгий Меладзе открывает счет в матче после передачи из глубины от Кристиана Нобоа, но из офсайда.
Состав ЦСКА: Акинфеев, Набабкин, Носков, Мойзес, Виллиан, Кучаев, Медина, Карраскаль, Гаич, Мендес, Чалов.
Состав «Сочи»: Джанаев, Терехов, Заика, Макарчук, Мещанинов, Дркушич, Нобоа, Юсупов, Цаллагов, Мелкадзе, Сарвели.