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Спорт

Воспользоваться подарком «Спартака»: «Зенит» обыгрывает «Пари НН». LIVE

Футбол. РПЛ. 18-й тур. «Зенит» — «Пари Нижний Новгород». ОНЛАЙН

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Григорий Соколов/РИА «Новости»
В матче 18-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) «Зенит» играет против «Пари НН». «Газета.Ru» ведет текстовую трансляцию.
МИР Российская Премьер-лига. 18-й тур
2-й тайм
04 марта 16:30
Зенит
Санкт-Петербург
12' Малком
48' Малком
2 : 0
Пари Нижний Новгород
Нижний Новгород
Стадион «Газпром Арена (Санкт-Петербург)», Санкт-Петербург
Главный судья: Роман Галимов (Улан-Удэ, Россия)
1-й тайм

12' Малком

25' Стоцкий

2-й тайм

48' Малком

Трансляция
Автообновление
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Вверху самая последняя запись С конца
'62

С большим трудом сейчас обороняются гости, «Зенит» все активнее наседает на чужую штрафную.

'60

Опасно простреливал Малком, но никого на мяче не оказалось.

'56

Также Севикян выходит вместо Яковлева.

'56

У гостей Кротов меняет Калинского.

'55

Такая же подача последовала от Калинского уже от противоположного флажка — снова на Гоцука, и снова не достает до мяча капитан «Пари НН».

'54

Калинский подал с углового, немного Гоцук до мяча не дотянулся.

'51

А теперь — удар Кассьерры из-за пределов в штрафной в дальний нижний угол, вытаскивает Гойло!

'50

Сулейманов пробил из-за штрафной и угодил в Ренана, находившегося рядом.

'48

Дубль Малкома! Бразилец с российским паспортом после изящной передачи Мостового головой отправляет мяч в сетку!

'47

ГОЛ!!!

'46

Второй тайм!

Перерыв

А по факту команды переиграли только минуту, и прозвучал свисток. «Зенит» уходит на перерыв, ведя в счете 1:0 благодаря чудо-голу Малкома. При этом Далер Кузяев не реализовал пенальти.

'45+1

Две минуты добавлено.

'45

Снова «Зенит» прессингует. Пару минут шла позиционная атака хозяев — с огромным трудом гости отбились.

'42

Сулейманов простреливал от лицевой, но мяч ушел за пределы поля.

'41

Похоже, хозяева чуть выбиты из колеи этим промахом. Игра сместилась к центру, нижегородцы пытаются перехватить инициативу.

'38

Промахивается Кузяев! Медленный разбег, удар и — намного выше ворот!!!

'37

Масоэро въехал в ноги Круговому в своей штрафной — пенальти!

'34

Малком плотно пробил — но в этот раз точно в руки Гойло.

'32

Ух! Вынесли зенитовцы мяч после подачи углового точно на ногу Стоцкому, и тот из-за штрафной зарядил вблизи от штанги!

'31

Получил повреждение Михайлов возле штрафной «Зенита», но мяч остался у гостей, они продолжили атаку и заработали угловой.

'29

Мостовой бил с острого угла — Гойло ногами отбил!

'27

Пытаются гости навязать борьбу в центре поля, но почти все единоборства выигрывает «Зенит».

'25

Стоцкий предупрежден за грубый подкат под Малкома.

'23

Чуть снизилась скорость игры, но по-прежнему «Зенит» полностью контролирует ситуацию на поле.

'20

Добрались нижегородцы до чужой штрафной, но никакой остроты создать не смогли.

'18

Ренан отважился пробить издалека — похвально, но неточно.

'16

Кассьерра пробросил себе мяч к углу вратарской и с близкого расстояния пытался переиграть Гойло — голкипер помешал сопернику, и форвард «Зенита» с острейшего угла попал в перекладину!

'15

Продолжает атаковать «Зенит», пока полное превосходство у хозяев.

'13

Нет, голище! По идеальной траектории Малком отправил мяч точно в «девятку», без шансов для Гойло! 13-й гол у форварда «Зенита» в текущем чемпионате!

'12

ГОЛ!!!

'11

Шанс для «Зенита»! Михайлов прямо возле своей штрафной сфолил против Малкома.

'10

Кузяев бил с острого угла, мяч после рикошета летел под ближнюю штангу, но Гойло в падении намертво его забрал!

'9

Активно стартовали гости, но сейчас сине-бело-голубые стабильно владеют мячом.

'6

Кассьерра замыкал заброс Мостового с линии вратарской — совсем немного мяч со штангой разминулся!

'5

Быстро «Зенит» переводит игру к чужой штрафной, но до остроты дело пока не доходит.

'3

Как начали нижегородцы! Яковлев получил мяч на линии штрафной, подработал под удар и пробил в дальний верхний угол — совсем рядом со штангой мяч пролетел!

'2

«Пари НН» на эту игру вышел без опытного новичка Дениса Глушакова. Зато — под руководством тренера, не имеющего опыта работы на таком уровне. Гостей с зимы возглавляет 35-летний Артем Горлов.

'1

Игра началась! Главный судья — Роман Галимов.

16:25

Матч начнется в 16:25 мск.

16:20

«Зенит»:

Кержаков, Караваев, Родригао, Ренан, Круговой, Барриос, Вендел, Кузяев, Мостовой, Малком, Кассьерра.

«Пари НН»:

Гойло, Масоэро, Каккоев, Гоцук, Корнюшин, Стоцкий, Майга, Михайлов, Калинский, Яковлев, Сулейманов.

16:15

Здравствуйте, уважаемые любители футбола! «Газета.Ru» предлагает вашему вниманию матч 18-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) между петербургским «Зенитом» и «Пари НН».

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