04 марта 2023, 16:30
Спорт
Воспользоваться подарком «Спартака»: «Зенит» обыгрывает «Пари НН». LIVE
Григорий Соколов/РИА «Новости»
В матче 18-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) «Зенит» играет против «Пари НН». «Газета.Ru» ведет текстовую трансляцию.
МИР Российская Премьер-лига. 18-й тур
2-й тайм
04 марта 16:30
2 : 0
Пари Нижний Новгород
Нижний Новгород
Стадион «Газпром Арена (Санкт-Петербург)», Санкт-Петербург
Главный судья: Роман Галимов (Улан-Удэ, Россия)
'62
С большим трудом сейчас обороняются гости, «Зенит» все активнее наседает на чужую штрафную.
'60
Опасно простреливал Малком, но никого на мяче не оказалось.
'56
Также Севикян выходит вместо Яковлева.
'56
У гостей Кротов меняет Калинского.
'55
Такая же подача последовала от Калинского уже от противоположного флажка — снова на Гоцука, и снова не достает до мяча капитан «Пари НН».
'54
Калинский подал с углового, немного Гоцук до мяча не дотянулся.
'51
А теперь — удар Кассьерры из-за пределов в штрафной в дальний нижний угол, вытаскивает Гойло!
'50
Сулейманов пробил из-за штрафной и угодил в Ренана, находившегося рядом.
'48
Дубль Малкома! Бразилец с российским паспортом после изящной передачи Мостового головой отправляет мяч в сетку!
Перерыв
А по факту команды переиграли только минуту, и прозвучал свисток. «Зенит» уходит на перерыв, ведя в счете 1:0 благодаря чудо-голу Малкома. При этом Далер Кузяев не реализовал пенальти.
'45
Снова «Зенит» прессингует. Пару минут шла позиционная атака хозяев — с огромным трудом гости отбились.
'42
Сулейманов простреливал от лицевой, но мяч ушел за пределы поля.
'41
Похоже, хозяева чуть выбиты из колеи этим промахом. Игра сместилась к центру, нижегородцы пытаются перехватить инициативу.
'38
Промахивается Кузяев! Медленный разбег, удар и — намного выше ворот!!!
'37
Масоэро въехал в ноги Круговому в своей штрафной — пенальти!
'34
Малком плотно пробил — но в этот раз точно в руки Гойло.
'32
Ух! Вынесли зенитовцы мяч после подачи углового точно на ногу Стоцкому, и тот из-за штрафной зарядил вблизи от штанги!
'31
Получил повреждение Михайлов возле штрафной «Зенита», но мяч остался у гостей, они продолжили атаку и заработали угловой.
'29
Мостовой бил с острого угла — Гойло ногами отбил!
'27
Пытаются гости навязать борьбу в центре поля, но почти все единоборства выигрывает «Зенит».
'25
Стоцкий предупрежден за грубый подкат под Малкома.
'23
Чуть снизилась скорость игры, но по-прежнему «Зенит» полностью контролирует ситуацию на поле.
'20
Добрались нижегородцы до чужой штрафной, но никакой остроты создать не смогли.
'18
Ренан отважился пробить издалека — похвально, но неточно.
'16
Кассьерра пробросил себе мяч к углу вратарской и с близкого расстояния пытался переиграть Гойло — голкипер помешал сопернику, и форвард «Зенита» с острейшего угла попал в перекладину!
'15
Продолжает атаковать «Зенит», пока полное превосходство у хозяев.
'13
Нет, голище! По идеальной траектории Малком отправил мяч точно в «девятку», без шансов для Гойло! 13-й гол у форварда «Зенита» в текущем чемпионате!
'11
Шанс для «Зенита»! Михайлов прямо возле своей штрафной сфолил против Малкома.
'10
Кузяев бил с острого угла, мяч после рикошета летел под ближнюю штангу, но Гойло в падении намертво его забрал!
'9
Активно стартовали гости, но сейчас сине-бело-голубые стабильно владеют мячом.
'6
Кассьерра замыкал заброс Мостового с линии вратарской — совсем немного мяч со штангой разминулся!
'5
Быстро «Зенит» переводит игру к чужой штрафной, но до остроты дело пока не доходит.
'3
Как начали нижегородцы! Яковлев получил мяч на линии штрафной, подработал под удар и пробил в дальний верхний угол — совсем рядом со штангой мяч пролетел!
'2
«Пари НН» на эту игру вышел без опытного новичка Дениса Глушакова. Зато — под руководством тренера, не имеющего опыта работы на таком уровне. Гостей с зимы возглавляет 35-летний Артем Горлов.
'1
Игра началась! Главный судья — Роман Галимов.
16:25
Матч начнется в 16:25 мск.
16:20
«Зенит»:
Кержаков, Караваев, Родригао, Ренан, Круговой, Барриос, Вендел, Кузяев, Мостовой, Малком, Кассьерра.
«Пари НН»:
Гойло, Масоэро, Каккоев, Гоцук, Корнюшин, Стоцкий, Майга, Михайлов, Калинский, Яковлев, Сулейманов.
16:15
Здравствуйте, уважаемые любители футбола! «Газета.Ru» предлагает вашему вниманию матч 18-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) между петербургским «Зенитом» и «Пари НН».
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