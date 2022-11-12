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Оторваться от зоны вылета: «Факел» играет с «Уралом». LIVE

Футбол. РПЛ. «Урал» — «Факел». ОНЛАЙН

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Игрок «Урала» Алексей Каштанов

Игрок «Урала» Алексей Каштанов

Павел Лисицын/РИА Новости
В матче Российской премьер-лиги (РПЛ) екатеринбургский «Урал» встречается с воронежским «Факелом». «Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию матча.
Россия - Премьер-Лига. 17-й тур
Матч не начался
12 ноября 12:00
Урал
Екатеринбург
0:0
Факел
Воронеж
Стадион «Екатеринбург Арена», Екатеринбург
Главный судья: Павел Кукуян (Сочи, Россия)
1-й тайм
2-й тайм
Трансляция
Автообновление
Вверху самая ранняя запись С начала
Вверху самая последняя запись С конца
11:55

Стартовые составы на поединок выглядят следующим образом:

«Урал»: Помазун, Бевеев, Кулаков, Бегич, Эмерсон, Газинский, Егорычев, Сиссе, Бикфалви, Каштанов, Ранджелович. Запасные: Ландаков, Герасимов, Мамин, Гогличидзе, Быковский, Шатов, Сунгатулин, Железнов, Гаджимурадов, Юшин, Татаринов.

«Факел»: Городовой, Брызгалов, Божин, Черов, Магаль, Морозов, Акбашев, Черняков, Мандель, Аппаев, Максимов. Запасные: Свинов, Смирнов, Дашаев, Мастерной, Альшин, Шаваев, Шляков, Дмитриев, Ершов, Ивахнов, Гонгадзе.

11:50

Матч начнется в 12.00 по московскому времени.

11:45

Здравствуйте, уважаемые любители футбола! «Газета.Ru» предлагает вашему вниманию онлайн-трансляцию матча Российской премьер-лиги между «Уралом» и «Факелом».

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