04 ноября 2022, 19:00 Спорт Справиться без тренера: «Химки» принимают «Оренбург». LIVE Футбол. РПЛ, 16-й тур. «Химки» — «Оренбург». ОНЛАЙН Максим Гужевский

close 100% Алексей Филиппов/РИА Новости

В матче 16-го тура Российской премьер-лиги «Химки» на своем поле играют с «Оренбургом». Хозяева проведут этот матч без главного тренера Спартака Гогниева, который дисквалифицирован на три игры. «Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию встречи.

Россия - Премьер-Лига. 16-й тур Матч не начался 04 ноября 19:00 Химки Химки 0:0 Оренбург Оренбург Стадион «Арена Химки», Химки Главный судья: