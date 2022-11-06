Екатеринбургский «Урал» в матче 16-го тура Российской премьер-лиги принимает московский «Локомотив». «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию матча.
Россия - Премьер-Лига. 16-й тур
1-й тайм
06 ноября 14:00
Урал
Екатеринбург
0 : 1
Локомотив М
Москва
16'Миранчук
Стадион «Екатеринбург Арена», Екатеринбург
Главный судья: Владислав Безбородов (Санкт-Петербург, Россия)
1-й тайм
16'Миранчук20'Погостнов
2-й тайм
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'33
Совсем небольшие скорости в матче у нас сегодня, команды играют в «тактические шахматы».
'30
Дмитрий Баринов сыграл головой после стандарта своей команды, но пробил чуть правее штанги.
'29
Подачу Миранчука с правого фланга прерывает Филипенко.
'27
Чуть прихрамывает Каштанов, в разминочную зону отправляется Рамазан Гаджимурадов.
'25
Прессингуют игроки «Урала» на чужой половине поля, однако для красно-зеленых никаких проблем для выхода из-под него не оказалось.
'22
Каштанов затылком пробил после корнера в исполнении Юшина — мимо.
'20
Первое предупреждение в сегодняшней игре получает Егор Погостнов за подкат в ногу Сиссе.
'19
Филипенко играет неосторожно против Камано, наступая ему шипами на ногу.
'16
ГОООООООООООООООООООООООЛ! Антон Миранчук впервые отличается с игры в этом сезоне! Блестяще в стеночку сыграл брат с Франсуа Камано и пробил между ног у Филипенко — мяч пролетел под рукой Ильи Помазуна и заскочил в сетку ворот! 0:1!
'13
Каштанов выигрывает верх после подачи углового и бьет неточно. Сразу вчетвером игроки гостей накрывали Алексея, но все равно он смог выпрыгнуть выше всех.
'11
Бевеев и Кулаков играют в пас на своей половине поля, атакующее трио «Локомотива» не стремится прессинговать.
'8
Егорычев повалил на газон Кузьмичева в борьбе, хватанув своего экс-партнера по команде за футболку.
'7
Первый удар в створ ворот «Локо» наносит Каштанов, Даниил Худяков закрывает ближний угол и забирает мяч в руки.
'4
Андрей Егорычев оказывается на газоне после столкновения с мячом, который угодил ему в затылок, но спустя паузу поднимается на ноги и продолжает игру.
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