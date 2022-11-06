'16

ГОООООООООООООООООООООООЛ! Антон Миранчук впервые отличается с игры в этом сезоне! Блестяще в стеночку сыграл брат с Франсуа Камано и пробил между ног у Филипенко — мяч пролетел под рукой Ильи Помазуна и заскочил в сетку ворот! 0:1!