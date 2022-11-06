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Битва аутсайдеров: «Урал» играет против «Локомотива». LIVE

Футбол. РПЛ 16-й тур. «Урал» — «Локомотив». ОНЛАЙН

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Эпизод матча «Локомотив» - «Урал»

Эпизод матча «Локомотив» - «Урал»

РИА Новости
Екатеринбургский «Урал» в матче 16-го тура Российской премьер-лиги принимает московский «Локомотив». «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию матча.
Россия - Премьер-Лига. 16-й тур
1-й тайм
06 ноября 14:00
Урал
Екатеринбург
0 : 1
Локомотив М
Москва
16' Миранчук
Стадион «Екатеринбург Арена», Екатеринбург
Главный судья: Владислав Безбородов (Санкт-Петербург, Россия)
1-й тайм

16' Миранчук 20' Погостнов

2-й тайм
Трансляция
Автообновление
Вверху самая ранняя запись С начала
Вверху самая последняя запись С конца
'33

Совсем небольшие скорости в матче у нас сегодня, команды играют в «тактические шахматы».

'30

Дмитрий Баринов сыграл головой после стандарта своей команды, но пробил чуть правее штанги.

'29

Подачу Миранчука с правого фланга прерывает Филипенко.

'27

Чуть прихрамывает Каштанов, в разминочную зону отправляется Рамазан Гаджимурадов.

'25

Прессингуют игроки «Урала» на чужой половине поля, однако для красно-зеленых никаких проблем для выхода из-под него не оказалось.

'22

Каштанов затылком пробил после корнера в исполнении Юшина — мимо.

'20

Первое предупреждение в сегодняшней игре получает Егор Погостнов за подкат в ногу Сиссе.

'19

Филипенко играет неосторожно против Камано, наступая ему шипами на ногу.

'16

ГОООООООООООООООООООООООЛ! Антон Миранчук впервые отличается с игры в этом сезоне! Блестяще в стеночку сыграл брат с Франсуа Камано и пробил между ног у Филипенко — мяч пролетел под рукой Ильи Помазуна и заскочил в сетку ворот! 0:1!

'13

Каштанов выигрывает верх после подачи углового и бьет неточно. Сразу вчетвером игроки гостей накрывали Алексея, но все равно он смог выпрыгнуть выше всех.

'11

Бевеев и Кулаков играют в пас на своей половине поля, атакующее трио «Локомотива» не стремится прессинговать.

'8

Егорычев повалил на газон Кузьмичева в борьбе, хватанув своего экс-партнера по команде за футболку.

'7

Первый удар в створ ворот «Локо» наносит Каштанов, Даниил Худяков закрывает ближний угол и забирает мяч в руки.

'4

Андрей Егорычев оказывается на газоне после столкновения с мячом, который угодил ему в затылок, но спустя паузу поднимается на ноги и продолжает игру.

'3

Cтартовые минуты игры остаются за хозяевами.

14:01

Игра началась! Поехали!

13:55

«Локомотив»: Худяков, Живоглядов, Кузьмичев, Погостнов, Тикнизян, Баринов, Раконяц, Марадишвили, Карпукас, Миранчук, Камано.

13:50

«Урал»: Помазун, Кулаков, Филипенко, Иллой-Айет, Бевеев, Газинский, Сиссе, Мишкич, Юшин, Егорычев, Каштанов.

13:45

Добрый день, уважаемые любители футбола! Екатеринбургский «Урал» в матче 16-го тура Российской премьер-лиги принимает московский «Локомотив». «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию матча.

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