23 октября 2022, 14:00 Спорт Не оступиться в гостях: ЦСКА приехал к «Оренбургу». LIVE Футбол. РПЛ. 14-й тур. «Оренбург» — ЦСКА. ОНЛАЙН Виктория Алексеева

close 100% Игрок ЦСКА Федор Чалов РИА Новости

В матче 14-го тура Российской премьер-лиги московский ЦСКА приехал в гости к «Оренбургу». Армейцам в этом матче придется справляться без главного тренера — Владимир Федотов дисквалифицирован на один поединок из-за конфликта с наставником «Спартака» Гильермо Абаскалем. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию матча.

Россия - Премьер-Лига. 14-й тур Матч не начался 23 октября 14:00 Оренбург Оренбург 0:0 ЦСКА Москва Стадион «Газовик», Оренбург Главный судья: Владислав Безбородов (Санкт-Петербург, Россия)