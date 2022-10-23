В матче 14-го тура Российской премьер-лиги московский ЦСКА приехал в гости к «Оренбургу». Армейцам в этом матче придется справляться без главного тренера — Владимир Федотов дисквалифицирован на один поединок из-за конфликта с наставником «Спартака» Гильермо Абаскалем. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию матча.
Россия - Премьер-Лига. 14-й тур
Матч не начался
23 октября 14:00
Оренбург
Оренбург
0:0
ЦСКА
Москва
Стадион «Газовик», Оренбург
Главный судья: Владислав Безбородов (Санкт-Петербург, Россия)
1-й тайм
2-й тайм
Трансляция
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С конца
13:55
Стартовые составы команд на поединок выглядят следующим образом:
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