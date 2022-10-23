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Не оступиться в гостях: ЦСКА приехал к «Оренбургу». LIVE

Футбол. РПЛ. 14-й тур. «Оренбург» — ЦСКА. ОНЛАЙН

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Игрок ЦСКА Федор Чалов

Игрок ЦСКА Федор Чалов

РИА Новости
В матче 14-го тура Российской премьер-лиги московский ЦСКА приехал в гости к «Оренбургу». Армейцам в этом матче придется справляться без главного тренера — Владимир Федотов дисквалифицирован на один поединок из-за конфликта с наставником «Спартака» Гильермо Абаскалем. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию матча.
Россия - Премьер-Лига. 14-й тур
Матч не начался
23 октября 14:00
Оренбург
Оренбург
0:0
ЦСКА
Москва
Стадион «Газовик», Оренбург
Главный судья: Владислав Безбородов (Санкт-Петербург, Россия)
1-й тайм
2-й тайм
Трансляция
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13:55

Стартовые составы команд на поединок выглядят следующим образом:

Состав «Оренбурга»: Кеняйкин, Малых, Сиваков, Гойкович, Печенин, Аюпов, Марин, Вера, Флорентин, Мансилья, Сычевой.

Состав ЦСКА: Акинфеев, Гайич, Набабкин, Роша, Зайнутдинов, Мойзес, Зделар, Мендес, Медина, Карраскаль, Чалов.

13:50

Матч начнется в 14.00 по московскому времени.

13:45

Добрый день, уважаемые любители футбола! «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию матча 14-го тура Российской премьер-лиги, в котором «Оренбург» на своем поле принимает московский ЦСКА.

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