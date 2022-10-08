И сразу хозяева атакую. Акбашев, видимо, готовый играть дальше после небольшого повреждения, набрасывал в штрафную, но петербуржцы мяч вынесли.
Звучит свисток Кукуяна, команды уходят в раздевалки. Очень неплохо начал «Факел» и быстро открыл счет. Но гости, забив ответный мяч, полностью перехватили инициативу, хоть и не использовали больше свои моменты.
Еще и Акбашев травмирован. Минуту хозяева играли вдевятером, но Божин возвращается. А вот Акбашев садится на газон — похоже, он не может продолжать игру.
Божин ушел за бровку в сопровождений медиков — он получил рассечение в столкновении со своим же, с Калининым. Кровь заливает лицо игрока.
Хозяева убежали в контратаку после неудачного розыгрыша гостями стандарта. Атака завершилась ударом Акбашева — но неточно.
Полностью перехватили инициативу гости после забитого мяча. «Факел» сейчас практически без мяча действует.
Свинов едва не привез! А Малком откровенно простил! Вратарь «Факела» вынес мяч точно на Дугласа Сантоса, тот в касание отдал Малкому, а автор первого гола в ворота воронежцев не смог оформить дубль, из удобнейшей позиции пробив выше!
«Зенит» сравнивает счет! Шикарный пас из глубины на Малкома отдал Ловрен, бразилец выбежал на рандеву со Свиновым и пробил мимо вратаря! Висевший на спине соперника Шляков ничего не смог сделать!
Гости заработали стандарт недалеко от штрафной, Малком навесил — Свинов отлично сыграл на выходе и зафиксировал мяч.
Опасно атаковал «Зенит». Сначала Свинов спас после выстрела Кузяева, затем защитник вынес головой после удара с угла штрафной, а заключительный удар Клаудиньо оказался неточным.
Ничего не получается пока у «Зенита». Очередная атака закончилась ничем. Мяч откатился к Свинову, тот дождался, пока к нему подбежит Кассьерра, и издевательски забрал мяч в руки.
Еще один угловой заработали хозяева, но в этот раз сине-бело-голубые вынесли мяч после навеса Квеквескири.
Все отлично у «Факела» со стандартами в этом сезоне! Навес Акбашева с углового — и Гонгадзе головой вонзает мяч в сетку!
Гонгадзе хорошо открылся на фланге, получил мяч и прострелил — Родригао заблокировал и вынес на угловой.
Стандарт гости не использовали. В целом, они контролируют мяч, но пока не могут создать сколь-нибудь серьезных моментов у чужих ворот.
Боевое начало, уже в дебюте встречи было несколько мелких стыков — воронежцы намерены доставить чемпионам много проблем. Получится ли?
Отметим, что гостьей матча стала гимнастка, олимпийская чемпионка в командном первенстве, уроженка Воронежа Ангелина Мельникова. Она нанесла символический удар по мячу.
«Факел»: Свинов, Суслов, Божин, Калинин, Морозов, Акбашев, Шляков, Мендель, Квеквескири, Аппаев, Гонгадзе.
«Зенит»: Кержаков, Караваев, Дуглас Сантос, Ловрен, Родригао, Кузяев, Барриос, Вендел, Клаудиньо, Малком, Кассьерра.