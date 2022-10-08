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Выбраться из зоны стыков: «Локомотив» в гостях играет с «Сочи». LIVE

Футбол. РПЛ, 12-й тур. «Сочи» — «Локомотив» (Москва). ОНЛАЙН

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Игрок «Локомотива» Станислав Магкеев

Игрок «Локомотива» Станислав Магкеев

Григорий Сысоев/РИА Новости
В матче 12-го тура Российской премьер-лиги московский «Локомотив», идущий на 14-м месте в турнирной таблице, играет в гостях с серебряным призером прошлого сезона «Сочи». К этой игре «железнодорожники» подходят с четырьмя поражениями в чемпионате подряд. «Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию.
Россия - Премьер-Лига. 12-й тур
1-й тайм
08 октября 19:00
Сочи
Сочи
33' Нобоа
1 : 0
Локомотив М
Москва
Стадион «Фишт», Сочи
Главный судья: Евгений Турбин (Дмитров, Россия)
1-й тайм

7' Юрганов

27' Батырев

33' Нобоа

20' Марадишвили

2-й тайм
Трансляция
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'45+1

К первому тайму добавлена одна минута.

'44

На очень дальний удар решился Игнатьев, но проблемой для Джанаева он не стал.

'43

На этот раз Худяков вышел на подачу Нобоа и забрал на выходе в прыжке в руки.

'42

Баырев еще один сочинский угловой активными действиями заработал.

'41

Проникающий пас в штрафную «Сочи» на ход избежавшему офсайда и опередившему Дркушича Игнатьеву. Иван нанес мощный удар в ближнюю девятку, но попал в сетку с внешней стороны.

'39

Батырев уже в игре, она продолжается, а угловой ни к чему не привел.

'38

Батырев остался лежать, потому что в этой борьбе защитник «Локо» наступил на ногу сопернику. Но там не было умысла. Рабочий момент.

'37

Быстрая атака «Сочи» и прострельная передача с левого фланга в штрафную на набегавшего Батырева. Кузьмичев успел первым и выбил на угловой.

'35

«Сочи» продолжает владеть мячом и играть с преимуществом. Худякову пришлось выйти из ворот вперед, чтобы забрать подачу Нобоа в штрафную с левого фланга.

'33

ГООООООООООООООООЛ! Кристиан Нобоа — 1:0! Прозевали защитники «Локо» быструю атаку, в которой диагональ из глубины нашла в штрафной Нобоа, которого никто не держал плотно. Эквадорец принял на грудь себе под удар и выстрелил в ближнюю девятку! Это его девятый гол в 12-ти матчах РПЛ в этом сезоне!

'32

Баринов добрался до мяча после розыгрыша и подачи и даже смог пробить, но прямо в руки Джанаеву. Да и из офсайда.

'31

А вот атака «Локомотива» добралась-таки до чужой штрафной, где «железнодорожники» смогли выжать угловой, первый для себя.

'30

«Сочи» очень прилично давит в эти минуты.

'27

Амир Батырев перестарался, пытаясь отобрать мяч на чужой половине поля, и получил желтую карточку.

'25

Снова на Дркушича подавал Нобоа, но на этот раз сделать точный навес не вышло.

'24

Заблокировали два подряд удара Нобоа, а вот затем после плотного выстрела подобравшего мяч перед штрафной Батырева снаряд попал в голову защитнику и ушел на новый угловой.

'21

После подачи Нобоа со штрафного из глубины мяч улетел за лицевую линию, не встретившись ни с чьей головой или ногой.

'20

Константин Марадишвили за фол против Нобоа получил желтую карточку. А несколькими минутами ранее у «Сочи» того же удостоился Игорь Юрганов.

'19

Снова Дркуши бьет по воротам после подачи углового. На счастье Худякова мяч прилетел ему точно в руки.

'19

Первая подача Нобоа привела к повторному корнеру, только с другого края.

'18

Опаснейший пас в штрафную на Джорджевича от Нобоа — чуть-чуть черногорец не дотянулся до мяча в прыжке. Но в итоге будет угловой.

'17

В последнее время мяч перешел под контроль «Сочи». «Локо» вынужден интенсивно двигаться без мяча. Но хозяева все равно проходят поле и подбираются к чужой штрафной.

'15

Опасно головой пробил после подачи с угла поля Дркушич — немного мимо дальней штанги.

'14

Раскочегариваются потихоньку команды. Цаллагов попробовал зарядить из-за штрафной в атаке «Сочи». Рикошет и угловой.

'13

Немного суетливая атака «Локо» дошла до чужой штрафной, там Педриньо сначала отдал направо, но затем мяч через серию тычков к нему вернулся, и бразилец попробовал ударить — в трафике застрял снаряд.

'12

Подача в штрафную с этого штрафного, там скидка, и Джорджевич нанес первый свой удар, но неточно.

'11

Попытка быстрой атаки «Сочи» разбилась о фол, но все равно около центрального круга.

'9

Максимально скучное начало матча. Много борьбы, мяч все время в центре поля, в штрафные свои соперники оппонентов не пускают.

'6

Неплохая длинная передача в штрафную «Локо» на Джорджевича, но Лука залез в офсайд.

'5

«Локомотив» пока побольше держит мяч, но к воротам своим хозяева его не пускают. И стараются давить.

'3

Осторожное начало со стороны обеих команд.

'1

Поееееехали! Матч начался.

19:00

Встречу обслуживает бригада арбитров во главе с Евгением Турбиным.

18:55

А вот кого выставил с первых минут выставил главный тренер московского «Локомотива» Йозеф Циннбауэр:

Худяков — Живоглядов, Баринов, Едвай, Тикнизян — Карпукас, Марадишвили — Камано, Кузьмичев, Педриньо — Игнатьев.

18:50

Давайте обратимся к составам команд. Вот кого с первых минут выпустил тренерский штаб «Сочи», который номинально возглавляет Александр Точилин:

Джанаев — Батырев, Дркушич, Терехов — Маргасов, Нобоа, Цаллагов, Макарчук — Юрганов, Шипунов — Джорджевич.

18:45

Добрый вечер, уважаемые читатели! «Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию матча 12-го тура РПЛ «Сочи» — «Локомотив».

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