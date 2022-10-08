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Московское дерби: ЦСКА играет с «Динамо». LIVE

Футбол. РПЛ, 12-й тур. ЦСКА (Москва) — «Динамо» (Москва). ОНЛАЙН

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Владимир Федоренко/РИА «Новости»
Один из центральных матчей 12-го тура Российской премьер-лиги — московское дерби, в котором ЦСКА принимает «Динамо». «Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию матча.
Россия - Премьер-Лига. 12-й тур
1-й тайм
08 октября 16:30
ЦСКА
Москва
13' Роша
1 : 0
Динамо М
Москва
Стадион «ВЭБ Арена (Арена ЦСКА)», Москва
Главный судья: Кирилл Левников (Санкт-Петербург, Россия)
1-й тайм

13' Роша

2-й тайм
Трансляция
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Вверху самая ранняя запись С начала
Вверху самая последняя запись С конца
'15

Продолжает ЦСКА прессинговать соперников на чужой половине поля. Но при этом точность пасов у чужой штрафной иногда подводит.

'13

Первый гол Роши за ЦСКА в чемпионате. До этого у него был один забитый мяч в Кубке страны.

'12

ГООООООООООООЛ! Роша не реализовал первый момент, но реализовал второй! Кучаев великолепно набросил в штрафную, и Виллиан вколотил мяч от газона в ворота Шунина.

'11

Штрафной получает ЦСКА после фола на Карраскале. Подача Мойзеса была опасная, летела на Рошу, но тот не успел — Шунин успевает отбить.

'9

Угловой зарабатывает Скопинцев. Подача проходит в штрафную, но до Нгамале мяч не доходит — подбор остается за «Динамо», но создать что-то опасное не выходит. А Смолов упускает мяч за пределы поля.

'7

Нгамале попытался пяткой в чужой штрафной сыграть на Захаряна, но армейцы отбиваются от атаки «Динамо».

'5

Пока ЦСКА на чужой половине проводит большую часть времени. Но до опасных моментов в матче у нас пока не дошло.

'3

За мяч цепляются армейцы, отыгрывая на Акинфеева. Голкипер мощным ударом отправляет мяч вперед, но зацепиться сразу на чужой половине поля не удалось.

'1

Завязывается борьба за контроль мяча у команд.

'1

Звучит стартовый свисток, поехали! Матч сегодня рассудит Кирилл Левников.

16:30

А первый символический удар по мячу нанесли именитые фигуристы — Александра Трусова и Марк Кондратюк.

16:25

Стартовые составы команд выглядят следующим образом:

ЦСКА: Акинфеев, Набабкин, Щенников, Мойзес, Виллиан, Кучаев, Карраскаль, Гайич, Зделар, Мендес, Чалов. Запасные: Тороп, Боков, Ушаков, Обляков, Зайнутдинов, Ермаков, Лукин, Медина, Заболотный, Яковлев, Гайч.

«Динамо»: Шунин, Сазонов, Фернандес, Даса, Скопинцев, Фомин, Макаров, Захарян, Норманн, Нгамале, Смолов. Запасные: Лещук, Будачев, Паршивлюк, Маричаль, Лесовой, Кутицкий, Сулаквелидзе, Грулев, Тюкавин, Гладышев.

16:20

Матч начнется в 16.30 по московскому времени.

16:15

Здравствуйте, уважаемые любители футбола! ЦСКА принимает «Динамо» в 12-м туре РПЛ, «Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию.

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