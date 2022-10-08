Продолжает ЦСКА прессинговать соперников на чужой половине поля. Но при этом точность пасов у чужой штрафной иногда подводит.
ГООООООООООООЛ! Роша не реализовал первый момент, но реализовал второй! Кучаев великолепно набросил в штрафную, и Виллиан вколотил мяч от газона в ворота Шунина.
Штрафной получает ЦСКА после фола на Карраскале. Подача Мойзеса была опасная, летела на Рошу, но тот не успел — Шунин успевает отбить.
Угловой зарабатывает Скопинцев. Подача проходит в штрафную, но до Нгамале мяч не доходит — подбор остается за «Динамо», но создать что-то опасное не выходит. А Смолов упускает мяч за пределы поля.
Нгамале попытался пяткой в чужой штрафной сыграть на Захаряна, но армейцы отбиваются от атаки «Динамо».
Пока ЦСКА на чужой половине проводит большую часть времени. Но до опасных моментов в матче у нас пока не дошло.
За мяч цепляются армейцы, отыгрывая на Акинфеева. Голкипер мощным ударом отправляет мяч вперед, но зацепиться сразу на чужой половине поля не удалось.
А первый символический удар по мячу нанесли именитые фигуристы — Александра Трусова и Марк Кондратюк.
Стартовые составы команд выглядят следующим образом:
ЦСКА: Акинфеев, Набабкин, Щенников, Мойзес, Виллиан, Кучаев, Карраскаль, Гайич, Зделар, Мендес, Чалов. Запасные: Тороп, Боков, Ушаков, Обляков, Зайнутдинов, Ермаков, Лукин, Медина, Заболотный, Яковлев, Гайч.
«Динамо»: Шунин, Сазонов, Фернандес, Даса, Скопинцев, Фомин, Макаров, Захарян, Норманн, Нгамале, Смолов. Запасные: Лещук, Будачев, Паршивлюк, Маричаль, Лесовой, Кутицкий, Сулаквелидзе, Грулев, Тюкавин, Гладышев.