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Борьба за выживание: «Факел» принимает «Торпедо». LIVE

Футбол. РПЛ. 11-й тур. «Факел» — «Торпедо». ОНЛАЙН

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Павел Бедняков/РИА «Новости»
В 11-м туре чемпионата России по футболу воронежский «Факел» на своем поле принимает московское «Торпедо». «Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию игры.
Россия - Премьер-Лига. 11-й тур
1-й тайм
02 октября 14:00
Факел
Воронеж
41' Аппаев
45' Божин
2 : 1
Торпедо М
Москва
28' Лебеденко
Стадион «Центральный стадион профсоюзов», Воронеж
Главный судья: Кирилл Левников (Санкт-Петербург, Россия)
1-й тайм

41' Аппаев 45' Божин

16' Шапич

28' Лебеденко

2-й тайм
Трансляция
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'45+2

Перерыв! «Факел» одерживает волевую победу в первом тайме и с приподнятым настроением отправляется в тайм второй!

'45

К основному времени второго тайма добавлено две минуты.

'44

ГОООООООООООООООООООЛ! И тут же Воронеж забивает второй! Еще одна фланговая атака завершается угловым ударом — Божин выпрыгивает выше всех на дальней штанге и неотразимо бьет в ближний угол! 2:1, «Факел» уже повел!

'41

ГОООООООООООООООООООЛ! Хызыр Аппаев перевисел всех в штрафной после классного навеса в исполнении Менделя и сравнял счет! Морозов классно оттеснил двух защитников на себя, позволив Аппаеву без помех пробить, 1:1!

'39

Савич оказывается на газоне поле удара локтем от Менделя во время верховой борьбы, без карточки здесь.

'37

Квеквескири передавил защитника и пробил выше ворот!

'35

Любопытно, но после забитого гола команда Николая Савичева не села в оборону, а наоборот, пошла в атаку еще большим количеством футболистов.

'32

На Шапича шла подача в исполнении Смольникова с углового, но не получилось у Стефана за мяч зацепиться.

'31

Шляков ставит корпус Лебеденко и оттесняет ветерана «автозаводцев» от мяча.

'29

И офсайда никакого не было, мяч засчитан!

'28

ГООООООООООООООООЛ! Игорь Лебеденко не спеша получает мяч после фланговой передачи, делает два касания, разворачивается и бьет в дальний нижний угол! 0:1, черно-белые повели!

'25

Отскакивает мяч от ноги Акбашева прямо к Смольникову, а ведь если бы игрок «Факела» поудачнее обработал бы мяч, гол бы был.

'23

Мендель получает пас от Гонгадзе и имеет шанс выйти один в один с Бабуриным... Но из офсайда этот пас пришел, поэтому ничего опасного не произошло.

'20

Калинин перехватил мяч на фланге, вывалился на Бабурина и пробил прямо в него! Супермомент у «Факела»!

'17

И желтая вдобавок Шапичу, абсолютно заслуженно.

'16

Шапич попадает по лицу локтем Аппаеву, штрафной будет у ворот «Торпедо».

'15

Всего четверть часа игры позади, а торпедовцы уже окопались около своей штрафной и играют на отбой, как будто бы сейчас идет 85-я минута.

'12

Шлякову наступает кто-то из игроков гостей на ногу, но судья не обращает на это никакого внимания.

'10

Бабурин вовремя выходит из ворот и прерывает забег двух игроков «Факела» к мячу.

'7

Квеквескири завершает затяжную позиционную атаку хозяев неточным ударом по воротам Бабурина.

'5

Не получается подача у Гонгадзе, на второй круг атака «Факела» зашла.

'3

Cтартовые минуты игры остаются за воронежской командой.

14:01

Игра началась! Поехали!

13:55

«Торпедо»: Бабурин, Смольников, Кутепов, Шапич, Роганович, Кожемякин, Енин, Савич, Эркинов, Лебеденко, Караев.

13:50

«Факел»: Свинов, Шляков, Суслов, Божин, Калинин, Морозов, Акбашев, Квеквескири, Мендель, Аппаев, Гонгадзе.

13:45

Добрый день, уважаемые читатели! В 11-м туре чемпионата России по футболу воронежский «Факел» на своем поле принимает московское «Торпедо». «Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию.

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