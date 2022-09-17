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Уйти со дна: «Урал» принимает «Ахмат». LIVE

РПЛ. 10-й тур. «Урал» — «Ахмат». ОНЛАЙН

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Фрагмент матча «Урал» — «Ахмат»

Фрагмент матча «Урал» — «Ахмат»

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В матче 10-го тура Российской премьер-лиги занимающий предпоследнее место в таблице екатеринбургский «Урал» под руководством нового наставника Виктора Гончаренко принимает на своем поле грозненский «Ахмат», недавно уволивший Андрея Талалаева. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию.
Россия - Премьер-Лига. 10-й тур
Матч не начался
17 сентября 12:00
Урал
Екатеринбург
0:0
Ахмат
Грозный
Стадион «Екатеринбург Арена», Екатеринбург
Главный судья: Евгений Кукуляк (Калуга, Россия)
1-й тайм
2-й тайм
Трансляция
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Вверху самая последняя запись С конца
11:45

10-й тур Российской премьер-лиги открывается встречей недавно сменивших тренерские штабы екатеринбургского «Урала» и грозненского «Ахмата». «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию.

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