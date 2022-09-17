Спорт

В надежде на первую победу: «Торпедо» принимает в дерби ЦСКА. LIVE

РПЛ. 10-й тур. «Торпедо» — ЦСКА. ОНЛАЙН

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Александр Вильф/РИА «Новости»
В матче 10-го тура Российской премьер-лиги до сих пор не побеждавшее в текущем чемпионате московское «Торпедо» в дерби принимает идущий вторым ЦСКА. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию.
Россия - Премьер-Лига. 10-й тур
Матч не начался
17 сентября 14:00
Торпедо М
Москва
0:0
ЦСКА
Москва
Стадион «Лужники», Москва
Главный судья: Павел Шадыханов (Москва, Россия)
1-й тайм
2-й тайм
Трансляция
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13:45

В матче 10-го тура Российской премьер-лиги набравшее всего одно очко и замыкающее турнирную таблицу московское «Торпедо» принимает располагающийся на втором месте столичный ЦСКА. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию.

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