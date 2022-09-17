17 сентября 2022, 14:00 Спорт В надежде на первую победу: «Торпедо» принимает в дерби ЦСКА. LIVE РПЛ. 10-й тур. «Торпедо» — ЦСКА. ОНЛАЙН Максим Гужевский

close 100% Александр Вильф/РИА «Новости»

В матче 10-го тура Российской премьер-лиги до сих пор не побеждавшее в текущем чемпионате московское «Торпедо» в дерби принимает идущий вторым ЦСКА. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию.

Россия - Премьер-Лига. 10-й тур Матч не начался 17 сентября 14:00 Торпедо М Москва 0:0 ЦСКА Москва Стадион «Лужники», Москва Главный судья: Павел Шадыханов (Москва, Россия)