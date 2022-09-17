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Продлить серию без поражений: «Ростов» принимает «Крылья Советов». LIVE

РПЛ. 10-й тур. «Ростов» — «Крылья Советов». ОНЛАЙН

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Григорий Сысоев/РИА «Новости»
В матче десятого тура Российской премьер-лиги до сих пор не потерпевший в турнире ни одного поражения «Ростов» Валерия Карпина дома играет с самарскими «Крыльями Советов» Игоря Осинькина, только что обыгравшими в Кубке России «Зенит».
Россия - Премьер-Лига. 10-й тур
Матч не начался
17 сентября 16:30
Ростов
Ростов-на-Дону
0:0
Крылья Советов
Самара
Стадион «Ростов Арена», Ростов-на-Дону
Главный судья: Павел Кукуян (Сочи, Россия)
1-й тайм
2-й тайм
Трансляция
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16:15

В матче десятого тура Российской премьер-лиги «Ростов» на своем поле принимает самарские «Крылья Советов». «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию.

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