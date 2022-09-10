10 сентября 2022, 15:00
Спорт
Лантратов отбил пенальти и принес очко: «Химки» спасли ничью в игре с «Крыльями Советов»
Игрок ФК «Химки» Денис Глушаков
Владимир Астапкович/РИА Новости
В очередном матче 9-го тура чемпионата России по футболу «Химки» Спартака Гогниева и «Крылья Советов» Игоря Осинькина не забили голов друг другу. «Газета.Ru» вела текстовую трансляцию игры.
Россия - Премьер-Лига. 9-й тур
Окончен
10 сентября 15:00
Стадион «Арена Химки», Химки
Главный судья: Владимир Москалёв (Воронеж, Россия)
17:00
На этом мы прощаемся с вами! До новых встреч!
'90+5
Игра окончена! Безголевая ничья на «Арене Химки» сегодня зафиксирована, и первое очко после увольнения Юрана получает подмосковная команда.
'90+4
Денис Глушаков мог сейчас победу принести своей команде, но не попал в ближний угол.
'90+3
Магомедов сносит летящего к воротам «Химок» Пиняева и получает желтую карточку.
'90+2
Сергей Бабкин выходи на поле вместо Дениса Коваленко у «Крыльев».
'90
К основному времени второго тайма добавлено пять минут.
'87
Долгов вышел вместо Гбане у «Химок».
'85
Пенальти не зафиксирован, игра продолжается.
'84
Идет тихая проверка на предмет пенальти после падения Ежова в штрафной «Химок».
'83
Пиняев сместился в стиле Месси и пробил по воротам Лантратова — Илья все контролировал и не позволил мячу опуститься за спину.
'80
Неудачно разыграли угловой химчане, теперь свою атаку попробуют создать подмосковные футболисты.
'77
Захар Волков получает предупреждение за помеху Ивану Ломаеву.
'75
Витюгов выходит вместо Якубы у «Крыльев Советов».
'73
И еще одну карточку в довесок получает Мирзов за разговоры.
'72
Нет, только желтой ограничивается Москалев.
'71
Пошел Владимир Москалев к монитору, чтобы, возможно, наказать Романа Ежова красной карточкой.
'70
Ежов безрассудно влетел в Филина, заехав одновременно локтем в лицо и ногой в ногу.
'67
Офсайд фиксирует боковой судья после подачи Пиняева со штрафного.
'65
Резиуан Мирзов
вышел на поле вместо Ильи Кухарчука.
'64
Пенальти не назначен, игра продолжается.
'63
Идет видеопросмотр игрового момента на предмет одиннадцатиметрового.
'61
Так, а у нас еще один пенальти может быть! Бейл попал по ноге Кухарчуку, Владимир Москалев дал возможность доиграть эпизод, после чего остановил эпизод.
'59
Статистика ударов по воротам — 61% на 39% в пользу подмосковной команды.
'55
Хубулов по правому краю проскочил к воротам Лантратова, но не оказался точен.
'57
Опасную атаку провели «Химки»! Гбане и Ломовицкий поочередно наносили удары из пределов штрафной гостей, однако оба раза на пути мяча вставал Барач!
'54
Иван Ломаев надежно играет на выходе и ловит мяч после углового удара в исполнении Ломовицкого.
'51
Пиняев классно вернулся на поле! Обошел он на фланге Волкова и попробовал прострелить, однако вовремя ногу выставил Тихий и отжал мяч.
'49
Стартовые минуты второй половины игры остаются за самарской командой.
'48
А у «Химок» Денис Глушаков вместо Камышева вышел.
'47
Двойную замену в перерыве сделал Игорь Осинькин. Сергей Пиняев и Владислав Хубулов вышли вместо Соколова и Глушенкова.
'45+1
Перерыв! Не очень интересный тайм для стороннего зрителя выдали команды, не хватало скоростей и какой-то искры футболистам. Будем надеяться, что во втором тайме что-нибудь изменится.
'45
К основному времени первого тайма добавлена одна минута.
'42
Глушенков попытался перебросить Лантратова после его выхода из ворот, но не вышло.
'41
Евгеньев и Ломаев играют в пас, неспешно атакуют самарцы.
'39
Спокойнейшим образом химчане контролируют мяч на чужой половине поля, стараясь найти варианты для продолжения атаки.
'36
Очень опасно пробил головой в падении Камышев после передачи с правого края от Магомедова — мимо цели!
'33
3 в 2 убежали гости — Соколов выкатывал передачу на Глушенкова, но Лантратов вовремя выскочил из ворот и забрал мячик в руки.
'32
Очень хороший и плотный удар с лета нанес Дмитрий Тихий — мяч лишь на считанные сантиметры оказался выше перекладины.
'30
Зуев с фланга неудачно навесил, мяч у самарцев теперь.
'27
Соколов получил передачу от Коваленко и пробил обводящим ударом — вышло неточно.
'25
Магомедов пробил с левой ноги и попал в штангу! Все ближе и ближе химчане к голу!
'24
Ломовицкий и Кухарку разыграли комбинацию на левом фланге, но Барач вовремя выставил ногу!
'23
Магомедов перехватил мяч у Ежова, начинают свою атаку химчане.
'22
Девятый пенальти отбил Лантратов за время выступления за подмосковную команду! Потрясающая статистика!
'19
Илья Лантратов парирует удар Барача с точки! 0:0 на табло до сих пор!
'16
Пенальти в ворота «Химок»! По ногам сыграл грубо Тихий сзади Горшкову, даже без видеопросмотра обошлось!
'14
Зуев и Ломовицкий попробовали разыграть классическую спартаковскую стеночку, однако обратный пас не прошел.
'11
Глушенков довольно рискованно отдавал передачу в направлении Соколова, мяч в итоге не добрался до партнера.
'10
Удар Магомедова из-за пределов штрафной площади оказался заблокированным.
'7
Высоко встречают своих соперников игроки «Химок», Спартак Артурович Гогниев уже привел команде свои фирменные черты.
'5
Лантратов снимает мяч с головы нападающего после фланговой подачи.
'3
Стартовые минуты игры остаются за хозяевами.
14:55
«Крылья Советов»: Ломаев, Бейл, Солдатенков, Евгеньев, Барач, Горшков, Ежов, Соколов, Якуба, Коваленко, Глушенков.
14:50
«Химки»: Лантратов, Тихий, Филин, Волков, Ломовицкий, Зуев, Камышев, Магомедов, Гбане, Кухарчук, Главчич.
14:45
Добрый день, уважаемые любители футбола! Девятый тур Российской премьер-лиги продолжается матчем «Химок» и «Крыльев Советов». «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию поединка.
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