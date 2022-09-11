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Битва отчаявшихся клубов: «Урал» сражается с «Торпедо» в зоне вылета. LIVE

Футбол. РПЛ. 9-й тур. «Урал» — «Торпедо». ОНЛАЙН

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Игрок «Торпедо» Игорь Лебеденко

Игрок «Торпедо» Игорь Лебеденко

Александр Вильф/РИА Новости
В 9-м туре Российской премьер-лиги (РПЛ) екатеринбургский «Урал» играет с московским «Торпедо». Обе команды располагаются в зоне вылета из Премьер-лиги. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.
Россия - Премьер-Лига. 9-й тур
1-й тайм
11 сентября 13:00
Урал
Екатеринбург
0 : 0
Торпедо М
Москва
Стадион «Екатеринбург Арена», Екатеринбург
Главный судья: Павел Кукуян (Сочи, Россия)
1-й тайм
2-й тайм
Трансляция
Автообновление
Вверху самая ранняя запись С начала
Вверху самая последняя запись С конца
'27

Нападающий «Урала» Юшин заработал «стандарт» на чужой половине поля. Гаджимурадов навесил в штрафную «Торпедо», но Бабурин вышел из ворот и уверенно забрал мяч в руки.

'25

Алексеев вышел из ворот и кулаками выбил мяч в поле, погасив возможную опасность после навеса торпедовцев с углового.

'25

Смольников прострелил во вратарскую, и защитник «Урала» Гогличидзе выбил на угловой.

'23

Опасно! Хавбек «Урала» Мишкич грубо ошибся и случайно отправил мяч головой в собственную штрафную на нападающего «Торпедо» Караева! Однако тот не сумел нанести удар в борьбе с защитником и упал на газон. Арбитр сразу показал, что пенальти не будет.

'21

Бевеев навесил в штрафную «Торпедо» с правого фланга, но Ле Таллек выиграл верховую борьбу и выбил мяч головой.

'20

Кутепов отдал ужасную передачу поперек поля на Нетфуллина — мяч пошел слишком сильно и покинул пределы поля. Так прервалась затяжная атака «Торпедо».

'18

Бикфалви нанес удар с линии штрафной, но Нетфуллин в подкате заблокировал этот выстрел!

'17

Енин забегал под заброс Эркинова, но проиграл в скорости защитнику «Урала», и мяч ушел за лицевую.

'15

Моментище! Караев ворвался в штрафную «Урала» в борьбе с двумя защитниками и нанес удар, но чуть-чуть не попал в дальний угол!

'13

Опасно! Юшин спокойно принял мяч на левом краю штрафной «Торпедо», чуть сместился в центр и мощно пробил в створ, но Бабурин в прыжке спас команду!

'12

Команды ведут вязкую борьбу за мяч в центре поля. Много ошибок, перехватов, фолов и уходов мяча за боковую.

'11

Бикфалви на развороте ушел от Ле Таллека и отдал пас в штрафную «Торпедо», но Юшин немного не успел к этому мячу — защитник перехватил.

'9

Подберезкин прострелил с углового в штрафную «Торпедо», мяч опасно пролетел по вратарской, но никто не сумел замкнуть.

'8

Юшин ворвался в штрафную и пытался принять мяч после длинного заброса, однако Кутепов обогнал его и успел вынести на угловой. Первый угловой у «Урала».

'6

Пошла подача на ближнюю штангу, но уральцы вынесли мяч в поле.

'6

Хавбек «Торпедо» Султонов получил мяч в чужой штрафной и прострелил в центр, заработав угловой.

'4

«Урал» владеет мячом и постоянно подбирается к штрафной «Торпедо». Однако нанести опасный удар пока не получается.

'2

Опасно! Бикфалви ворвался в штрафную «Торпедо» и упал. Кажется, что Ле Таллек подтолкнул его в спину, но арбитр показывает, что нарушения не было. Виктор Гончаренко этим недоволен и возмущенно размахивает руками.

'1

Матч начался!

12:55

Стартовый состав «Торпедо»:

12:50

Стартовый состав «Урала»:

12:45

Добрый день, уважаемые любители футбола! 9-й тур Российской премьер-лиги продолжается матчем «Урала» и «Торпедо». Начало — в 13.00 мск.

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