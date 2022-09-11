Нападающий «Урала» Юшин заработал «стандарт» на чужой половине поля. Гаджимурадов навесил в штрафную «Торпедо», но Бабурин вышел из ворот и уверенно забрал мяч в руки.
Алексеев вышел из ворот и кулаками выбил мяч в поле, погасив возможную опасность после навеса торпедовцев с углового.
Опасно! Хавбек «Урала» Мишкич грубо ошибся и случайно отправил мяч головой в собственную штрафную на нападающего «Торпедо» Караева! Однако тот не сумел нанести удар в борьбе с защитником и упал на газон. Арбитр сразу показал, что пенальти не будет.
Бевеев навесил в штрафную «Торпедо» с правого фланга, но Ле Таллек выиграл верховую борьбу и выбил мяч головой.
Кутепов отдал ужасную передачу поперек поля на Нетфуллина — мяч пошел слишком сильно и покинул пределы поля. Так прервалась затяжная атака «Торпедо».
Енин забегал под заброс Эркинова, но проиграл в скорости защитнику «Урала», и мяч ушел за лицевую.
Моментище! Караев ворвался в штрафную «Урала» в борьбе с двумя защитниками и нанес удар, но чуть-чуть не попал в дальний угол!
Опасно! Юшин спокойно принял мяч на левом краю штрафной «Торпедо», чуть сместился в центр и мощно пробил в створ, но Бабурин в прыжке спас команду!
Команды ведут вязкую борьбу за мяч в центре поля. Много ошибок, перехватов, фолов и уходов мяча за боковую.
Бикфалви на развороте ушел от Ле Таллека и отдал пас в штрафную «Торпедо», но Юшин немного не успел к этому мячу — защитник перехватил.
Подберезкин прострелил с углового в штрафную «Торпедо», мяч опасно пролетел по вратарской, но никто не сумел замкнуть.
Юшин ворвался в штрафную и пытался принять мяч после длинного заброса, однако Кутепов обогнал его и успел вынести на угловой. Первый угловой у «Урала».
«Урал» владеет мячом и постоянно подбирается к штрафной «Торпедо». Однако нанести опасный удар пока не получается.
Опасно! Бикфалви ворвался в штрафную «Торпедо» и упал. Кажется, что Ле Таллек подтолкнул его в спину, но арбитр показывает, что нарушения не было. Виктор Гончаренко этим недоволен и возмущенно размахивает руками.