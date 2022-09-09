Во втором тайме голов так и не состоялось, хотя «Динамо» очень старалось отыграться, но ураганное начало матча от «Сочи» в итоге стало определяющим. Спасибо, что были с нами, и до новых встреч. Трансляцию вел Александр Седов.
Очень долго не вводил Артем Макарчук из-за боковой, и в итоге получил желтую карточку за затяжку времени.
Подача Макарова в штурме «Динамо» получается настолько крученой и неточной, что мяч улетает даже не за лицевую, а в аут.
После розыгрыша углового Нобоа подал в штрафную, но очень неудачно. Матч в итоге улетел за лицевую линию.
Сочинцы убежали в контратаку, и в итоге Макарчук заработал угловой, хотя все могло быть куда интереснее.
Ко второму тайму добавлено три минуты. А Юрганов в отчаянном подкате перевел на угловой удар с линии штрафнной Скопинцева в позиционной атаке.
Нобоа достаточно опасно подал, причем мяч пролетел через штрафную, миновав всех, включая Шунина.
Сами себе чуть не привезли сочинцы опаснейшую контратаку, но динамовцы распорядились мячом плоховато.
Норманн перед штрафной сделал «марсельскую рулетку» и нанес первый на две команды удар в створ во втором тайме — в руки Джанаеву.
Норманн и Захарян были у мяча, но ударил норвежец. Прямо в выпрыгнувшую стенку. В районе ног оборонявшихся.
Два угловых от Нобоа с разных флангов подряд. Но закончилось все контратакой «Динамо», в которой в итоге гости опаснейший штрафной прямо по центру.
Очень много навесов у динамовцев. Даже выигрывают воздух в штрафной, но в итоге удар у Смолова с лета не вышел, мяч улетел в небеса.
«Динамо» прилично давит в эти минуты, «Сочи» самоотверженно обороняется. Фол Норманна в атаке обрывает ее.
Скопинцев в классном проходе пасом слева низом нашел в штрафной Захаряна, который поставил ногу под удар в касание, но из выгодной позиции запустил мяч выше створа!
В быстрой атаке «Динамо» Смолов сделал из центра проникающую передачу в левый полуфланг штрафной на Лесового, но сфальшивил — слишком сильно.
Юсупов на своей половине поля руками завалил на газон Захаряна. Динамовцы хотели карточку, которая для хавбека стала бы второй, но арбитр пожалел — просто фол.
В позиционной атаке «Сочи» Бурмистров дотянулся головой до мяча после адресного навеса Мелкадзе. Но акцентированно пробить не сумел.
Нобоа подал в центр штрафной, но мяч не перелетел находившегося на линии штрафной Лесового. Он выбил головой.
Еще один угловой усилиями Мелкадзе заработал «Сочи». Удар Юрганова вроде получился после подачи Нобоа не опасным, но Шунин и Смолов помешали друг другу — еще корнер будет.
Скопинцев приложился по мячу с лета после подачи с правого фланга. В правый угол в противоход вратарю пытался ударить, но мяч свалился.
Прекрасный пас Бурмистров сделал на Юсупова, который воспользовался свободной зоной за спиной Фернандеса. Правда, до удара довести защитники дело не дали — только угловой. А он ни к чему не привел.
А вот Фернандес сфолил метрах в трех от своей штрафной прямо по центру. И опять Мелкадзе заработал. Точка для Нобоа. Очень опасно потенциально!
Смолов открылся в штрафную и получил пас за спины защитникам. Пробил с правой стороны в дальний угол, но не попал. Впрочем, уже в момент удара лайнсмен поднял флажок — офсайд.
В позиционной атаке «Динамо» Макаров недалеко от штрафной зацепился за ногу соперника и упал, но фола арбитр не зафиксировал.
В обоюдной борьбе проходит начало второго тайма. Мелкадзе заработал на себе фол на фланге на чужой половине поля. Нобоа выполнил подачу в штрафную, но защитники вынесли.
У «Динамо» получившего травму Луку Гагнидзе заменил Матиас Норманн. Но это еще не все. Вместо Вячеслава Грулева вышел Даниил Лесовой, а Константина Тюкавина поменял Федор Смолов. Вот так вот! Тройная замена в перерыве от Йокановича.
«Сочи» феноменально начал матч и быстро забил в ворота Шунина три гола, правда, второй не засчитали из-за офсайда. Затем игра успокоилась, но перед перерывом сочинцы дичайше усилиями Джанаева привезли себе гол. Так что разница между командами сейчас составляет всего один точный удар. Ждем, что будет после перерыва, а пока отдыхаем.
В позиционной атаке «Динамо» Гагнидзе попытался обострить передачей низом в штрафную, но там никого не было из бело-голубых.
Макарчук подал в штрафную «Динамо», но Шунин спокойно забрал мяч на выходе. Да никто и не успевал.
«Сочи» в позиционной атаке. Мелкадзе принял мяч в штрафной, но развернуться не дали и сразу накрыли.
ГОООООООООООООООЛ! Денис Макаров — 2:1! Вот это привоз Джанаева! «Сочи» уже в который раз разыграл стандарт через перепасовку защитников и вратаря. Джанаев получил пас назад и начал убирать под себя в разные стороны, а набежавший на него Макаров удачно выставил ногу, отобрал снаряд и спокойно забежал с ним в ворота!
Атака «Динамо» нашла на правом фланге Гагнидзе. Лука собирался выполнить подачу в штрафную, но его остановил поднятый арбитром флажок — офсайд.
Много борьбы в центральной зоне, но в последнее время это все на половине поля «Динамо» происходит.
Дмитрий Скопинцев выставил руку и попал в воздушной борьбе в лицо Тимофею Маргасову. Желтая карточка динамовцу.
Тюкавин в быстрой атаке «Динамо» пробил низом. Рикошет от защитника привел к угловому, причем мяч едва не юркнул в дальний угол.
Шикарно Бурмистров сыграл в штрафной «Динамо». Обыграл в одну сторону к лицевой, а потом в обратную несколько человек и выкатил на линию штрафной под удар Мелкадзе, который пальнул в небеса.
Гагнидзе сел на газон! Он отдал пас Скопинцеву на тот проход, а потом присел. Что-то с икроножной мышцей. Врачи на поле.
А вот уже игра переместилась к штрафной «Динамо». Юсупов с правой линии штрафной сделал навес, но в руки Шунину.
Быстрая атака «Динамо». Гагнидзе протащил мяч из центра, нашел у линии штрафной Макарова, тот принял спиной к воротам, развернулся и сделал шикарный пас верхом за спины защитникам на Грулева, который не был в офсайде и бил, хоть и с острого угла, но метров с шести, однако с лета махнул выше ворот.
Если что, Мелкадзе уже на поле, а игра продолжается в районе штрафной сочинцев. Осаждает «Динамо».
Пытается «Динамо» давить на хозяев, но не очень выходит пока. А сейчас игра остановлена, так как после стыка с Фоминым на газоне оказался Мелкадзе. Врачи вышли к автору первого гола.
Нобоа из глубины поля подал в штрафную, надеясь найти Мелкадзе, но нашел перчатки вышедшего из ворот Шунина.
И почти сразу все же случился перехват. Гагнидзе оперативно заправил пасом в штрафную к воротам Грулева. Тот выбежал с мячом на Джанаева под острым углом, и голкипер потащил опасный удар в ближний угол!
Чуть успокоилась игра, динамовцы стараются прессинговать на чужой половине поля, но хозяева уверенно держат мяч под давлением.
Макаров протащил мяч по правому флангу, почти убежав от двух защитников, и пробил из-за штрафной в ближний угол — неточно.
ГОООООООООООООООООООЛ! Кристиан Нобоа — 2:0! Отмененный гол ничуть не смутил сочинцев. Они продолжили давить и тут же забили снова. Мелкадзе головой выиграл борьбу и скинул налево Макарчуку, который вернул мяч форварду, а тот сделал голевой пас набежавшему Нобоа. Кристиан без шансов крутанул с 15-ти метров в касание в дальний угол!
Блестяще играет «Сочи»! В очередной опасной атаке Мелкадзе принял в штрафной мяч спиной к чужим воротам, подкинул его себе вверх и пробил через себя! В красивом прыжке Шунин потащил удар. Однако на добивании первым оказался Юсупов, который и дослал мяч в сетку. Правда, из офсайда.
ГОООООООООООООООООЛ! Георгий Мелкадзе — 1:0! Классная комбинация «Сочи»! Юсупов сыграл на Терехова, тот длинным пасом отправил мяч на Мещанинова, который сыграл в центр на Юсупова, а Артур в касание отправил накоротке в штрафную Мелкадзе, а Георгий мягко пробил обводящим ударом в дальний угол!
Дркушич добрался головой до навеса Нобоа с углового, но мяч по высокой дуге прилетел в руки Шунину.
Еще одна атака сочинцев. Нобоа подал с правого фланга в штрафную, и защитник вынужден был выбить головой на угловой.
А вот и момент! Еще одна подача в штрафную гостей, и Макарчук классно пробил головой в дальний угол — мяч на сантиметры разминулся с девяткой!
Сразу же футболисты «Сочи» провели атаку, которая едва не стала опасной. Подача в штрафную летела в створ, но Шунин кулаком выбил мяч из-под перекладины.
А вот стартовый состав московского «Динамо» от Славиши Йокановича:
Шунин — Паршивлюк, Фернандес, Маричаль, Скопинцев — Захарян, Гагнидзе, Фомин — Макаров, Грулев, Тюкавин.
Давайте обратимся к составам команд. Вот кого с первых минут выставил главный тренер «Сочи» Вадим Гаранин: Джанаев — Мещанинов, Дркушич, Юрганов — Маргасов, Макарчук, Нобоа, Терехов — Бурмистров, Юсупов — Мелкадзе.