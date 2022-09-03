Пари Нижний Новгород

Матч окончен

Все! Свисток Кукуляка сигнализирует об окончании встречи. Очень хорошо смотрелся «Факел» в первом тайме и абсолютно по делу вел в счете. Но ситуацию перевернули два пенальти за несколько минут, реализованных Калинским, который был признан лучшим игроком матча. От такого удара гости не смогли оправиться. «Газета.Ru» заканчивает онлайн-трансляцию, оставайтесь с нами!