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Спорт

Быстрый гол и два пенальти: «Факел» в гостях уступил «Пари НН»

Два гола Калинского с пенальти принесли «Пари НН» победу над «Факелом»

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Телеграм-канал «ФК Пари Нижний Новгород»
В матче 8-го тура Российской премьер-лиги «Пари Нижний Новгород» дома играл с воронежским «Факелом». Встреча завершилась победой хозяев со счетом 3:1, при этом воронежцы забили быстрый мяч, но во втором тайме дважды за несколько минут пропустили с пенальти. «Газета.Ru» вела онлайн-трансляцию встречи.
Россия - Премьер-Лига. 8-й тур
Окончен
03 сентября 15:00
Пари Нижний Новгород
Нижний Новгород
66' Калинский
73' Калинский
90' Милсон
3 : 1
Факел
Воронеж
5' Максимов
Стадион «Нижний Новгород», Нижний Новгород
Главный судья: Евгений Кукуляк (Калуга, Россия)
1-й тайм

36' Агапов

44' Шарипов

5' Максимов

2-й тайм

66' Калинский

73' Калинский

89' Милсон

78' Мендель 82' Магаль

90' Милсон

Трансляция
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Матч окончен

Все! Свисток Кукуляка сигнализирует об окончании встречи. Очень хорошо смотрелся «Факел» в первом тайме и абсолютно по делу вел в счете. Но ситуацию перевернули два пенальти за несколько минут, реализованных Калинским, который был признан лучшим игроком матча. От такого удара гости не смогли оправиться. «Газета.Ru» заканчивает онлайн-трансляцию, оставайтесь с нами!

'90+7

Милсон ставит жирную точку в этом матче, убежав один на один со Свиновым, переиграв голкипера и отправив мяч в пустые ворота!

'90+6

ГОЛ!!!

'90+5

Пытаются гости давить на последних минутах, хотят спасти матч, который так хорошо для них складывался полтора тайма. Но нижегородцы уверенно обороняются.

'90+2

Сулейманов покидает поле, а вместо него выходит новичок «Пари НН» Жигулев, в межсезонье не прошедший просмотр в «Спартаке».

'90

Милсон получает предупреждение за то, что в паузе отнял у соперника мяч и не давал ввести в игру.

'89

Целых шесть минут будет добавлено.

'87

Нет, третьего 11-метрового в ворота «Факела» в этом матче не будет — по крайней мере, пока.

'86

А VAR изучает эпизод в штрафной «Факела» на предмет еще одного возможного пенальти — Морозов толкнул Сулейманова в борьбе за мяч. Вопрос, можно ли это считать нарушением, или момент был игровым.

'84

Атака «Факела» завершилась ударом Ивахнова — точно в Гойло.

'82

Еще одна желтая — это Магаль не успел за мячом и врезал сопернику по ноге.

'79

Набиуллин выходит вместо Рыбчинского.

'78

Также Шаваев играет вместо Дмитриева.

'78

Ивахнов меняет Акбашева.

'77

Мендель срубил Милсона возле центрального круга, за что и был наказан.

'74

Точно в ту же точку, что и шестью минутами ранее, пробил Калинский, и так же в другую сторону бросился Свинов. «Пари НН» выходит вперед!

'73

ГОЛ!!!

'72

Никаких сомнений в этот раз: Шляков в своей штрафной сбил с ног Милсона.

'72

И снова пенальти в ворота «Факела»!!!

'71

Милсон увлекся дриблингом в штрафной «Факела» и забыл нанести удар. Мяч отскочил к его партнеру, но тот не ожидал такого, и в итоге его опередил Свинов.

'69

Сулейманов не дотянулся головой на навес с правого края штрафной, а могло бы получиться опасно.

'68

...а Альшин — вместо Магаля.

'68

У гостей замены. Гонгадзе вышел вместо Максимова...

'67

Без проблем Калинский сравнивает счет, пробив в верхний левый угол. Свинов прыгнул в противоположную сторону. 1:1!

'66

ГОЛ!!!

'65

Похоже, что видеоассистенты согласились с решением Кукуляка. Калинский подходит к точке.

'63

Судья счел, что игрок гостей, в подкате прерывая прострел, сыграл рукой. VAR обязательно изучит эпизод.

'63

Пенальти в ворота «Факела» назначается!

'61

...а Каккоев выходит на поле вместо Майга.

'60

Двойная замена у хозяев. Юлдошев уступает место на поле Кротову...

'57

Продолжается игра, все в порядке.

'56

Свинов в борьбе за мяч получил по голове от своего же защитника. Но там еще игрок «Пари НН» подталкивал оппонента, так что это явно был фол. Помощь оказывают всем троим.

'54

Удар Калинского — от защитника мяч улетает на угловой.

'53

Мяч срикошетил после удара Максимова и полетел в ворота — Гойло на месте.

'50

Юлдошев жестко въехал в ноги сопернику и получил «горчичник».

'48

Калинский пробил с дальней дистанции — выше ворот.

'46

Возобновляется игра!

Перерыв

На второй тайм в составе хозяев Милсон выходит вместо Шарипова.

Перерыв

Завершен первый тайм. Гости пока выглядят убедительнее, посмотрим, какие решения примет главный тренер «Пари НН» Михаил Галактионов в перерыве.

'45

Одна минута добавлена.

'43

Шарипов наказан за срыв атаки.

'41

Аппаев вбежал в чужую штрафную, не смог обыграть защитника и пробил из-под него — точно в руки Гойло.

'40

Хозяева заработали штрафной, и Калинский отважился на удар метров с 35. Свинов отбил мяч, а со второй попытки зафиксировал, не дав Масоэро сыграть на добивании.

'36

Агапов предупрежден за то, что наступил на ногу сопернику в борьбе за мяч.

'33

Процент владения мячом сейчас — 50 на 50.

'31

Аппаев простреливал вдоль вратарской, Масоэро вынес мяч на угловой. Трибуны скандируют «нужен гол», при том, что мяч сейчас возле хозяйских ворот.

'28

Спокойная сейчас игра, но хозяевам надо отыгрываться, а пока что они пытаются лишь не давать мячу задерживаться на своей половине поля.

'25

Аппаев жестко поборолся с Гойло за мяч, но в пределах правил.

'22

Калинский со штрафного пробил совсем рядом с крестовиной!

'19

Снова Сулейманов пытался создать остроту — Смирнов в подкате выбил у него мяч.

'17

Сулейманов головой пробил выше.

'14

Пока ничего не получается у хозяев. Воронежцы же периодически подходят к чужой штрафной и, в целом, действуют активнее.

'11

Гойло спасает после еще одного опаснейшего удара Максимова!

'7

Остро отвечают нижегородцы! Калинский плотно приложился к мячу, и после рикошета от игрока «Факела» мяч пролетел совсем рядом со штангой!

'6

Вот так! Уже в дебюте встречи гости открывают счет! Это Максимов набежал на мяч, отскочивший от защитника, и от угла штрафной пробил под ногой Гойло!

'5

ГОЛ!!!

'3

Спокойное начало игры, пока основная борьба идет неподалеку от центрального круга.

'1

Поехали! Главный судья — Евгений Кукуляк.

14:55

Состав «Пари НН»: Гойло, Стоцкий, Гоцук, Агапов, Масоэро, Юлдошев, Калинский, Шарипов, Рыбчинский, Майга, Сулейманов.

Состав «Факела»: Свинов, Смирнов, Суслов, Морозов, Акбашев, Альшин, Шляков, Дмитриев, Мендель, Аппаев, Максимов.

14:50

Матч начнется в 15:00 мск.

14:45

Добрый день, уважаемые читатели! «Газета.Ru» начинает онлайн-трансляцию матча 8-го тура РПЛ между «Пари НН» и «Факелом».

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