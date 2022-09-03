'90+3

Финальный свисток! «Динамо» с трудом победило «Урал» на своем поле со счетом 2:1.

На 38-й минуте Тюкавин открыл счет. Макаров вошел в штрафную «Урала», запутал защитника финтами, покатил направо — на Паршивлюка, а тот навесил в центр штрафной, где Тюкавин с разворота в касание отправил мяч в дальний угол — 1:0.

На 44-й минуте Бикфалви сравнял счет головой после отличной подачи Подберезкина: мяч по уходящей траектории залетел в дальнюю «девятку» — 1:1.

Победу «Динамо» принес фантастический удар Макарова — тоже в дальнюю «девятку» — из-за пределов штрафной.

Обе команды сегодня играли в красивый атакующий футбол. «Урал» большую часть встречи действовал ничуть не менее активно, чем фавориты, и проводил атаку за атакой. Кажется, что скоро «шмели» выберутся из нижней части турнирной таблицы, а пока они остаются на последнем, 16-м месте с одним очком в активе.

«Динамо» же набрало 16 баллов и поднялось на промежуточное третье место. Однако его еще могут обогнать «Спартак» и ЦСКА, у которых есть матч в запасе.