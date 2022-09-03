Новости Спорт Статьи
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Семья и дети
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Тесты
Редакция
Цивилизация
Семья и Дети #ВЭФ-2022 #Операция на Украине
Новости Спорт Статьи #Операция на Украине
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Семья и дети
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Тесты
Редакция
Цивилизация
Румыния планирует приобрести турецкие Bayraktar TB2 14:14
В сети появилось видео о Европе без российского газа 14:11
Лукерья Ильяшенко сыграет во втором сезоне «Вампиров средней полосы» 14:11
Названа причина возбуждения дела о дискредитации армии РФ против Кристины Асмус 14:09
Роджер Уотерс из Pink Floyd высказал протест против поставок вооружения Киеву 14:08
Эрдоган предупредил Грецию, что может нанести удар в любой момент 14:07
Президент Израиля Герцог выразил надежду, что ФРГ поможет урегулировать конфликт... 14:07
Nissan предложит для Европы X-Trail без связи мотора с колесами 14:02
Стилист Алеко Надирян назвал цветную джинсу новым трендом 14:02
Колину Фарреллу аплодировали 13 минут на Венецианском фестивале за работу... 14:02
Спорт

Два фантастических удара в «девятку» и гол с разворота: как «Динамо» победило «Урал»

«Динамо» обыграло «Урал» в 8-м туре РПЛ благодаря голам Тюкавина и Макарова

close
100%
Денис Макаров в составе «Динамо»

Денис Макаров в составе «Динамо»

Владимир Федоренко/РИА Новости
Екатеринбургский «Урал», замыкающий турнирную таблицу Российской премьер-лиги, на выезде уступил «Динамо». Команда провела три матча под руководством нового главного тренера Виктора Гончаренко, но до сих пор не одержала ни одной победы. «Газета.Ru» вела текстовую онлайн-трансляцию матча.
Россия - Премьер-Лига. 8-й тур
Окончен
03 сентября 20:30
Динамо М
Москва
38' Тюкавин
59' Макаров
2 : 1
Урал
Екатеринбург
44' Бикфалви
Стадион «ВТБ Арена - Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина», Москва
Главный судья: Виталий Мешков (Дмитров, Россия)
1-й тайм

38' Тюкавин

41' Мамин 44' Бикфалви

2-й тайм

52' Сазонов

59' Макаров

79' Бевеев

89' Гогличидзе

Трансляция
Автообновление
Вверху самая ранняя запись С начала
Вверху самая последняя запись С конца
'90+3

Финальный свисток! «Динамо» с трудом победило «Урал» на своем поле со счетом 2:1.

На 38-й минуте Тюкавин открыл счет. Макаров вошел в штрафную «Урала», запутал защитника финтами, покатил направо — на Паршивлюка, а тот навесил в центр штрафной, где Тюкавин с разворота в касание отправил мяч в дальний угол — 1:0.

На 44-й минуте Бикфалви сравнял счет головой после отличной подачи Подберезкина: мяч по уходящей траектории залетел в дальнюю «девятку» — 1:1.

Победу «Динамо» принес фантастический удар Макарова — тоже в дальнюю «девятку» — из-за пределов штрафной.

Обе команды сегодня играли в красивый атакующий футбол. «Урал» большую часть встречи действовал ничуть не менее активно, чем фавориты, и проводил атаку за атакой. Кажется, что скоро «шмели» выберутся из нижней части турнирной таблицы, а пока они остаются на последнем, 16-м месте с одним очком в активе.

«Динамо» же набрало 16 баллов и поднялось на промежуточное третье место. Однако его еще могут обогнать «Спартак» и ЦСКА, у которых есть матч в запасе.

'90+2

Захарян и Гладышев разыграли мяч с углового, но подать не смогли: уральцы заблокировали навес, и снаряд ушел за боковую.

'90+1

Скопинцев прострелил в штрафную «Урала», и мяч от ноги защитника ушел на угловой.

'90

Двойная замена у «Динамо»: хавбек Лесовой и защитник Кутицкий вышли вместо Макарова и Гагнидзе.

'89

Защитник «Урала» Гогличидзе свалил на газон Макарова, за что получил желтую карточку.

'88

Замена в составе «Урала»: полузащитник Железнов вышел вместо Егорычева.

'87

Моментище! Бевеев внешней стороной стопы подал в штрафную «Динамо», и Егорычев с разворота пробил по воротам, но мяч пролетел чуть выше перекладины!

'86

После навеса с углового Скопинцев пробил по воротам, но слишком бесхитростно: Помазун спокойно поймал мяч.

'85

Смолов подхватил мяч после выноса, вошел в штрафную «Урала», но его догнали три соперника, и форвард не успел нанести удар. Пришлось пасовать назад.

Тем не менее атаку довели до ума: Макаров нанес мощный удар в ближний угол, Помазун отразил на угловой!

'84

Юшин подал в штрафную «Динамо», но Сазонов выиграл верховую борьбу и выбил мяч в поле.

'83

Гладышев свалил Бевеева возле своей штрафной — на правом фланге.

'83

Бевеев прострелил в штрафную с правого фланга, но Скопинцев выбил мяч за боковую.

'82

Один из ассистентов Славиши Йокановича получил желтую карточку за эмоциональную реакцию на события.

'80

Главный тренер «Урала» Гончаренко получил желтую карточку за то, что яростно кричал на бокового судью.

'80

Бевеев получил желтую карточку за фол на Смолове и срыв быстрой атаки.

'79

Третья попытка подать с углового тоже не удалась — бело-голубые вынесли мяч в поле.

'79

Динамовцы выбили мяч на третий угловой подряд.

'79

«Урал» заработал угловой. После подачи мяч попал в Смолова и вылетел на второй угловой подряд.

'79

Замена в составе «Динамо»: Смолов вышел вместо автора первого гола Тюкавина.

'77

Макаров не стал бить со «стандарта», а покатил на Захаряна, и тот зарядил по мячу, но получилось ужасно — снаряд пролетел чуть не в десяти метрах над воротами.

'76

А вот на этот раз Макаров действительно заработал на себе фол возле штрафной «Урала».

'75

Макаров разогнался по правому флангу, проник между двумя защитниками в штрафную и упал, но судья не увидел никакого нарушения правил. На повторе видно, что никто не трогал хавбека «Динамо», он поскользнулся сам.

'73

Тюкавин получил мяч в штрафной «Урала», но его тут же окружила толпа защитников, и удар был заблокирован.

'72

Уральцы организовали заброс в штрафную «Динамо», но Шунин вышел из ворот и в прыжке забрал мяч.

'70

Замена в составе «Урала»: хавбек Сунгатулин вышел вместо Подберезкина.

'68

Тюкавин принял мяч спиной к воротам, но в борьбе с двумя соперниками упал на линии штрафной. Он утверждает, что Мамин схватил его за корпус. Однако на повторе видно, что оба хватали друг друга взаимно, к тому же у Тюкавина поехала нога без какого-либо вмешательства соперника.

'66

«Динамо» заработало угловой. Захарян подал на ближнюю штангу, мяч достался Сазонову, и тот пробил, но удар вышел неподготовленным и очень слабым. Снаряд прискакал в руки Помазуну.

'64

Егорычев нанес удар из пределов штрафной, но попал точно в защитника, который стоял перед ним.

'63

Двойная замена в составе «Урала»: Гаджимурадов и Газинский ушли, а два нападающих Каштанов и Юшин появились на поле.

Одна замена у «Динамо»: нападающий Гладышев вышел вместо Грулева.

'61

Опасно! Мяч пролетел рядом со штангой после удара Тюкавина в дальний угол!

'59

ГОООООЛ!!! Какой фантастический мяч забивает Макаров! Получил мяч на правом фланге и даже не стал входить в штрафную — сразу пробил в дальнюю «девятку»! Помазун был бессилен. «Динамо» выходит вперед — 2:1!

'56

«Урал» хорошо держит мяч, часто доходит до чужой штрафной и наносит удары. Главный тренер «Динамо» Славиша Йоканович негодует.

'55

Бикфалви пробил по воротам из-за пределов штрафной, но Маричал заблокировал удар.

'54

Опасно! Грулев исполнил отличную подачу от лицевой на дальнюю штангу, и Макаров пробил головой, но прямо в руки Помазуну!

'53

Сазонов скосил Гаджимурадова в жестком подкате и сорвал контратаку «Урала», за что получил желтую карточку.

'52

Макаров пронесся по правому флангу и навесил в штрафную «Урала», Захарян подхватил мяч, сделал ложное движение, но не решился бить и отпасовал на Скопинцева. Тот тоже пустился в дриблинг, но в итоге быстро потерял мяч.

'50

Егорычев наступил на ахилл Скопинцеву. Хавбек «Динамо» долго не мог подняться с поля, ему даже понадобилась помощь врачей. Арбитр не стал давать Егорычеву желтую карточку.

'48

Бикфалви вошел в штрафную с левого фланга и пробил, однако Фомин заблокировал удар.

'46

Второй тайм начался!

'45+1

Первый тайм завершен! «Динамо» играет вничью с «Уралом» на своем поле — 1:1.

На 38-й минуте Тюкавин открыл счет. Макаров вошел в штрафную «Урала», запутал защитника финтами, покатил направо — на Паршивлюка, а тот навесил в центр штрафной, где Тюкавин с разворота в касание отправил мяч в дальний угол — 1:0.

Однако уже на 44-й минуте Бикфалви сравнял счет головой после отличной подачи Подберезкина: мяч по уходящей траектории залетел в дальнюю «девятку» — 1:1.

Также в игре был спорный момент: Сазонов схватил двумя руками Эмерсона в штрафной «Динамо», не дал ему выпрыгнуть и завалил на газон. VAR посмотрел эпизод, но не стал давать пенальти, хотя момент был очень похож на 11-метровый.

Как бы там ни было, обе команды очень активно действуют в атаке и радуют нас красивой игрой. С нетерпением ждем второго тайма!

'44

ГООООЛ!!! «Урал» сравнивает счет! Какую же красоту забил Бикфалви! Подберезкин навесил на дальнюю штангу, нападающий пробил головой, и мяч по красивой дуге залетел в дальнюю «девятку»! 1:1 — ничья на «ВТБ Арене»!

'43

Захарян врезался коленом в ногу Егорычеву и совсем не попал в мяч. Судья не дал желтую карточку. Но «Урал» заработал штрафной на чужой половине поля.

'41

Мамин потерял мяч и был вынужден свалить Макарова на газон, чтобы сорвать контратаку «Динамо». За это защитник «Урала» получил желтую карточку.

'38

ГОООООЛ!!! «Динамо» выходит вперед! Макаров вошел в штрафную, запутал защитника финтами, покатил направо — на Паршивлюка, а тот навесил в центр штрафной, и Тюкавин с разворота в касание отправил мяч в дальний угол! 1:0 в пользу бело-голубых!

'38

Тюкавин и Грулев друг за другом завалились в штрафной «Урала», когда пытались пробить по воротам! Однако екатеринбуржцы дважды подряд шикарно сыграли в подкате и выбили мяч без нарушения правил!

'37

Статистика по общему количеству ударов — 5-2 в пользу «Динамо», а конкретно по ударам в створ — 4-0 в пользу «Динамо».

'37

Подберезкин подал в штрафную, но угодил в ту зону, где вообще не было партнеров. Мяч ушел за лицевую.

'36

Сазонов нарушил правила на Бикфалви. «Урал» заработал перспективный штрафной.

'35

Макаров исполнил проникающую передачу в штрафную, но Помазун оказался первым на мяче.

'34

Гаджимурадов подал с углового на ближнюю штангу, но динамовцы спокойно выбили мяч за боковую.

'33

Опасно! После высокой подачи с углового Егорычев резко выскочил и попытался в касание вколотить мяч в ворота! Однако получился лишь третий угловой подряд.

'33

VAR решил не ставить пенальти. «Урал» получил право лишь на второй угловой подряд.

'32

Уральцы навесили с углового, и Сазонов схватил двумя руками Эмерсона и завалил на газон. «Урал» требует пенальти. VAR просматривает эпизод.

'31

Подберезкин принял мяч в штрафной «Динамо» после классного заброса партнера и заработал угловой.

'30

Фомин нанес дальний удар в левый нижний угол, но Помазун занял правильную позицию и легко поймал мяч.

'30

Статистика по владению мячом 53% на 47% в пользу «Динамо».

'29

Гаджимурадов эффектно обыграл одного соперника на правом фланге, протащил мяч на чужую половину поля и отдал пас на ход Бикфалви, но получилось слишком сильно — снаряд ушел за лицевую.

'27

Бикфалви получил мяч на чужой половине поля и должен был разгонять быструю контратаку, но Фомин схватил его и свалил на газон. Судья пока обходится без желтых карточек.

'26

Горячо! Подберезкин головой скинул мяч на дальнюю штангу, но Егорычев не сумел там попасть по мячу!

'25

Бевеев и Подберезкин зажали Захаряна с двух сторон и свалили на газон, сорвав атаку «Динамо» в самом начале. Арбитр свистнул фол.

'23

Уральцы заработали «стандарт» на чужой половине поля. Гаджимурадов подал в штрафную «Динамо», но Сазонов выиграл верховую борьбу и вынес мяч в поле. Бевеев подхватил снаряд и тут же пробил, но получилось сильно выше ворот.

'21

Опасно! Грулев подал в штрафную с левого фланга, и Тюкавин пробил головой с очень близкого расстояния, но получилось прямо в руки Помазуну!

'20

Егорычев упал в штрафной «Динамо» после борьбы с Маричалом. Пенальти там не было, но хавбек «Урала» какое-то время не мог подняться с газона. К счастью, травмы нет, и Егорычев смог продолжить игру.

'19

Макаров нанес удар издали, но Помазун легко забрал мяч.

'17

«Урал» пытался провести позиционную атаку, но ошибки в передачах помешали ему создать что-нибудь опасное.

'15

Скопинцев подхватил мяч после навеса с углового и пробил по воротам, но его удар заблокировал защитник «Урала».

'14

Опасно! Грулев нанес удар с левого края штрафной, но Помазун вытащил мяч из-под перекладины!

'14

Газинский выдал изумительную диагональ на Гаджимурадова, который караулил возле штрафной «Динамо», но тот оказался в офсайде. Впрочем, на повторе положение «вне игры» вызывает сомнения.

'12

Тюкавин навесил в штрафную с правого фланга, но Бевеев прервал эту передачу и вынес мяч за боковую.

'12

Скопинцев пронесся по левому флангу, но «Урал» всем составом успел вернуться в оборону, и динамовец не нашел варианта обострить игру. Пришлось пасовать назад и начинать затяжную позиционную атаку.

'10

«Динамо» заработало угловой. Захарян разыграл мяч с Гангадзе, тот подал в штрафную, но Помазун уверенно сыграл на выходе и забрал мяч.

'9

Мамин толкнул Тюкавина сзади и свалил его на газон. Арбитр свистнул фол. Уральцы продолжают дерзко прессинговать динамовцев на чужой половине поля.

'7

Гагнидзе получил мяч на правом фланге возле штрафной, но не стал навешивать, а зачем-то сместился в центр, наткнулся там на защитника и в итоге потерял мяч.

'5

Бело-голубые долго владели мячом на своей половине поля, затем попытались сделать длинный заброс, но получилось неточно: мяч просто прискакал в руки к Помазуну.

'3

«Урал» жестко прессингует динамовцев даже в чужой штрафной. Вот так настрой!

'1

Матч начался!

'1

Вот это да!!! «Урал» забил гол уже на первой минуте, но он не будет засчитан из-за офсайда. «Шмели» провели атаку правым флангом, Егорычев получил мяч в штрафной «Динамо» и пробил мимо Шунина в дальний угол. Однако офсайд у хавбека «Урала» был метровый.

20:25

Стартовый состав «Урала»: Помазун, Мамин, Гогличидзе, Бевеев, Эмерсон, Газинский, Подберезкин, Егорычев, Мишкич, Гаджимурадов, Бикфалви.

Запасные: Алексеев, Быковский, Кузьмичев, Евсеев, Сунгатулин, Железнов, Юшин, Каштанов.

20:20

Стартовый состав «Динамо»: Шунин, Паршивлюк, Сазонов, Маричал, Скопинцев, Фомин, Захарян, Макаров, Гагнидзе, Грулев, Тюкавин.

Запасные: Лещук, Купцов, Осокин, Лесовой, Карапузов, Кутицкий, Сулаквелидзе, Смолов, Гладышев.

20:15

Здравствуйте, уважаемые читатели! Московское «Динамо» принимает «Урал» в матче 8-го тура РПЛ, «Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию встречи.

Появились новые записи
показать
Поделиться:
Скопировать ссылку
Картина дня
Военная операция России на Украине. День 195-й
Онлайн-трансляция военной спецоперации РФ на Украине — 195-й день
«Факт продажи проверить нельзя». NYT «раскрыла» закупку Россией северокорейских боеприпасов
The New York Times: Россия начала закупки «миллионов снарядов и ракет» у КНДР
«Мы не должны стрелять себе в ногу»: Песков об ответе России на действия Запада
Песков заявил, что считает приговор Сафронову очень суровым
Лавров: Запад не выполняет обещания по доступу продовольствия из России на мировые рынки
Путин и Шойгу посмеялись во время доклада Евкурова на учениях «Восток-2022»
Власти: Энергодар обесточен в результате обстрелов ВСУ
В России за сутки выявлено 38 500 случаев заражения коронавирусом
Новости и материалы
В сети появилось видео о Европе без российского газа
Лукерья Ильяшенко сыграет во втором сезоне «Вампиров средней полосы»
Названа причина возбуждения дела о дискредитации армии РФ против Кристины Асмус
Роджер Уотерс из Pink Floyd высказал протест против поставок вооружения Киеву
Эрдоган предупредил Грецию, что может нанести удар в любой момент
Президент Израиля Герцог выразил надежду, что ФРГ поможет урегулировать конфликт на Украине
Nissan предложит для Европы X-Trail без связи мотора с колесами
Стилист Алеко Надирян назвал цветную джинсу новым трендом
Колину Фарреллу аплодировали 13 минут на Венецианском фестивале за работу в фильме «Банши Инишира»
Комедиантка Тиффани Хэддиш ответила на иск о растлении детей из-за скетча «Глазами педофила»
На Урале обнаружили детское погребение бронзового века
Актрису Рудину оштрафовали на 50 тысяч рублей за дискредитацию российской армии
Венгрия намерена снизить зависимость от газа РФ
Скончался рэпер Пэт Стей
В день рождения Шатунова на его могилу принесли большой торт
МО РФ: личный состав 53-й бригады ВСУ в ДНР покидает боевые позиции
Сербское правительство ограничило цену молока и запретило его экспорт до 30 сентября
Тренер «Оренбурга» Личка объяснил отказ сборной Чехии играть с Россией в стыках ЧМ-2022
Все новости
«Побью действующий рекорд». Кадыров передумал покидать пост главы Чечни
Кадыров опроверг свой уход с поста главы Чеченской республики
«Когда увидела, как подруга целует моего мужа, не смогла произнести стоп-слово»
Шесть пар со стажем рассказали о своих неудачных секс-экспериментах
Мария Дегтерева
До мышей
О том, как культура превращается в агитку
«У ребенка могут возникнуть панические атаки и суицидальные мысли»: почему нельзя бить детей
Юрист Пшеничникова: за избиение детей родителям грозят штрафы и лишение свободы
Выборы, бандиты и девять жизней Юры Борисова: каким будет третий сезон «Мира! Дружбы! Жвачки!»
Стали известны подробности третьего сезона сериала «Мир! Дружба! Жвачка!»
Тест: приняли бы вас в первый класс
Проверьте свои силы в задачках на логику для младших школьников
Горящий человек — 2022. От динозавра до Пэрис Хилтон
«Вызовет бегство капиталов». В МИД РФ предостерегли Трасс от изъятия российских активов
В Кремле не рассчитывают на улучшение отношений с Британией при новом премьере Трасс
Тест: как хорошо вы знаете Юрия Шатунова и «Ласковый май»
Попробуйте угадать факты о Юрии Шатунове и группе «Ласковый май»
«Исламское государство» взяло ответственность за теракт у посольства России на себя
ИГ* взяло ответственность за теракт у посольства России в Кабуле
«Положить всю команду — это страшно». Лишь трое из 12 туристов на Ключевской сопке остались в живых
Число погибших при восхождении на вулкан Ключевская сопка возросло до девяти
«Мы перепроверили». В ЕС открестились от слов про «фашистскую Россию»
Слова Борреля о «фашистском государстве» объяснили ошибкой перевода
«МиГ-41 будет способен выполнять задачи в космосе»
Генерал Попов рассказал, в чем будет состоять особенность истребителя МиГ-41
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2022) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть