В рамках седьмого тура Российской премьер-лиги лидер чемпионата «Зенит» принимает екатеринбургский «Урал», который идет на предпоследнем месте в турнирной таблице. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию поединка.
Россия - Премьер-Лига. 7-й тур
Матч не начался
28 августа 13:00
Урал
Екатеринбург
0:0
Зенит
Санкт-Петербург
Стадион «Екатеринбург Арена», Екатеринбург
Главный судья: Павел Шадыханов (Москва, Россия)
1-й тайм
2-й тайм
Трансляция
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12:45
Добрый день, уважаемые любители футбола! «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию матча седьмого тура Российской премьер-лиги, где сражаются «Урал» и «Зенит».
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