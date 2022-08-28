28 августа 2022, 13:00 Спорт Легкая прогулка: «Зенит» приехал к «Уралу». LIVE РПЛ. 7-й тур. «Урал» (Екатеринбург) — «Зенит» (Санкт-Петербург). ОНЛАЙН Данила Жиляев

close 100% Александр Гальперин/РИА «Новости»

В рамках седьмого тура Российской премьер-лиги лидер чемпионата «Зенит» принимает екатеринбургский «Урал», который идет на предпоследнем месте в турнирной таблице. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию поединка.

Россия - Премьер-Лига. 7-й тур Матч не начался 28 августа 13:00 Урал Екатеринбург 0:0 Зенит Санкт-Петербург Стадион «Екатеринбург Арена», Екатеринбург Главный судья: Павел Шадыханов (Москва, Россия)