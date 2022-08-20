Игрок ФК «Пари Нижний Новгород» Виктор Александров
Александр Вильф/РИА Новости
В рамках 6-го тура Российской премьер-лиги екатеринбургский «Урал» принимает «Пари Нижний Новгород». При этом «Урал» располагается на последнем месте в таблице и рискует вылететь из РПЛ, а «Пари НН» находится на 14-й строчке из 16-ти — и ему грозит как минимум борьба в стыковых матчах. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.
Россия - Премьер-Лига. 6-й тур
Матч не начался
20 августа 13:00
Урал
Екатеринбург
0:0
Пари Нижний Новгород
Нижний Новгород
Стадион «Екатеринбург Арена», Екатеринбург
Главный судья: Кирилл Левников (Санкт-Петербург, Россия)
1-й тайм
2-й тайм
Трансляция
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12:45
Здравствуйте, уважаемые любители футбола! Мы приветствуем вас на матче 6-го тура РПЛ между «Уралом» и «Пари НН». Начало встречи — в 13.00 мск.
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