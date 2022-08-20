20 августа 2022, 13:00 Спорт Сражение за выживание: «Урал» бьется с «Пари Нижним Новгородом». LIVE Футбол. РПЛ. 6-й тур. «Урал» — «Пари Нижний Новгород». ОНЛАЙН Данила Жиляев

close 100% Игрок ФК «Пари Нижний Новгород» Виктор Александров Александр Вильф/РИА Новости

В рамках 6-го тура Российской премьер-лиги екатеринбургский «Урал» принимает «Пари Нижний Новгород». При этом «Урал» располагается на последнем месте в таблице и рискует вылететь из РПЛ, а «Пари НН» находится на 14-й строчке из 16-ти — и ему грозит как минимум борьба в стыковых матчах. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Россия - Премьер-Лига. 6-й тур Матч не начался 20 августа 13:00 Урал Екатеринбург 0:0 Пари Нижний Новгород Нижний Новгород Стадион «Екатеринбург Арена», Екатеринбург Главный судья: Кирилл Левников (Санкт-Петербург, Россия)