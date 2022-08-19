В рамках 6-го тура Российской премьер-лиги воронежский «Факел» гостит у самарских «Крыльев Советов». Команды находятся вплотную в турнирной таблице — «Крылья» на 11-м месте с пятью очками, а «Факел» — на 12-м с тремя. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию матча.
Россия - Премьер-Лига. 6-й тур
Матч не начался
19 августа 19:00
Крылья Советов
Самара
0:0
Факел
Воронеж
Стадион «Солидарность Арена (Самара Арена)», Самара
Главный судья: Евгений Турбин (Дмитров, Россия)
1-й тайм
2-й тайм
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18:45
Добрый вечер, уважаемые любители футбола! Мы приветствуем вас на матче 6-го тура РПЛ между «Крыльями Советов» и «Факелом». Начало встречи — в 19.00 мск.
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