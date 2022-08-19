19 августа 2022, 19:00 Спорт Битва жестких конкурентов в РПЛ: «Крылья Советов» принимают воронежский «Факел». LIVE Футбол. РПЛ. 6-й тур. «Крылья Советов» — «Факел». ОНЛАЙН Максим Гужевский

close 100% Алексей Куденко/РИА «Новости»

В рамках 6-го тура Российской премьер-лиги воронежский «Факел» гостит у самарских «Крыльев Советов». Команды находятся вплотную в турнирной таблице — «Крылья» на 11-м месте с пятью очками, а «Факел» — на 12-м с тремя. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию матча.

Россия - Премьер-Лига. 6-й тур Матч не начался 19 августа 19:00 Крылья Советов Самара 0:0 Факел Воронеж Стадион «Солидарность Арена (Самара Арена)», Самара Главный судья: Евгений Турбин (Дмитров, Россия)