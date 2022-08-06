06 августа 2022, 17:30 Спорт Не отстать от «Зенита» и «Спартака»: ЦСКА принимает «Факел». LIVE Футбол. РПЛ. 4-й тур. ЦСКА — «Факел». ОНЛАЙН Эльвира Ондар

close 100% Игрок ЦСКА Федор Чалов РИА Новости

В рамках 4-го тура Российской премьер-лиги московский ЦСКА принимает воронежский «Факел». Армейцы борются за первое место в турнирной таблице со «Спартаком» и «Зенитом». «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию матча.

Россия - Премьер-Лига. 4-й тур Матч не начался 06 августа 17:30 ЦСКА Москва 0:0 Факел Воронеж Стадион «ВЭБ Арена (Арена ЦСКА)», Москва Главный судья: Ян Бобровский (Санкт-Петербург, Россия)