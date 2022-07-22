Звучит свисток на перерыв. После первого тайма счет 3:0 в пользу «Зенита», и эти цифры отражают ход игры — хозяева полностью переигрывают соперников.
Коваленко откликнулся на заброс в штрафную, но Ловрен поставил корпус и помешал ему добраться до мяча.
Одоевский вытаскивает мяч из-под перекладины — после удара по его воротам мяч опасно отскочил от Сутормина. Угловой гости не использовали.
Шикарную комбинацию разыграли хозяева. Клаудиньо и Мостовой обыгрались в «стеночку» в чужой штрафной, Андрей на паузе усадил Ломаева на газон и с острого угла поразил ворота! Счет уже разгромный!
Солдатенков получает «горчичник» за разговоры с судьей. Перед этим Чистяков зафиксировал фол со стороны Витюгова против Вендела в центральном круге.
Цыпченко добежал до чужой штрафной, а отдавать мяч оказалось некому — никто из партнеров его не поддержал.
Перехватили инициативу гости, чаще владеют мячом и чаще атакуют. Но по-прежнему все их атаки не имеют развития.
Ежов убежал к штрафной, на него последовала подача с фланга, а он отдал в центр и Бейл нанес неточный удар. Но даже если бы он попал по воротам, это бы не помогло — лайнсмен зафиксировал офсайд у Ежова.
Ничего пока у гостей не получается. Несколько раз за последние минуты они попытались перейти на чужую половину поля, но оборона «Зенита» прерывает атаки соперников, особо не напрягаясь.
Якуба уступает место на поле Витюгову. Примечательно, что эту замену главный тренер «Крыльев» Игорь Осинькин планировал еще до второго пропущенного гола, виновником которого в итоге стал именно Якуба. Похоже, повреждение получил футболист самарской команды.
Кузяев, в отличие от Мостового, не дает шанса Ломаеву проявить себя и бьет без шансов для вратаря. А у «Крыльев» уже готовится замена!
Еще один пенальти в ворота «Крыльев» назначает Чистяков! Сфолил Якуба против Малкома после подачи углового!
Глушенков перехватил мяч и отправил в забег Якубу, но тот уткнулся в Родригао, и контратака гостей захлебнулась.
Наседает «Зенит» после забитого мяча, пока полностью сине-бело-голубые владеют территориальным преимуществом.
Едва не спас свою команду Ломаев — он отбил мяч после несильного удара с точки в исполнении Мостового. Но сам Андрей успел на добивание и отправил мяч в сетку!
Пенальти в ворота «Крыльев»! Вот так начало матча! Мяч попал в руку Коваленко после прострела Клаудиньо!
Нет высоких скоростей на первых минутах, но «Зенит» владеет мячом. Хозяева организовали атаку, от которой самарцы отбились.
Команды на поле. В заявке «Крыльев», разумеется, нет Сергея Пиняева, проходящего лечение после выявленного пневмоторакса. Отметим, игроки «Зенита» вышли в футболках с надписью в поддержку Сергея.
Состав «Зенита»: Одоевский, Сантос, Ловрен, Родригао, Кузяев, Мостовой, Барриос, Вендел, Клаудиньо, Малком, Кассьерра.
Состав «Крыльев Советов»: Ломаев, Гапонов, Горшков, Солдатенков, Бейл, Якуба, Ежов, Коваленко, Иванисеня, Глушенков, Цыпченко.