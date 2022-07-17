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Спорт

Карпин против Йокановича: «Ростов» бьется с «Динамо». LIVE

РПЛ. 1-й тур. «Динамо» — «Ростов». ОНЛАЙН

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Главный тренер ФК «Ростов» Валерий Карпин

Главный тренер ФК «Ростов» Валерий Карпин

РИА Новости
В матче первого тура Российской премьер-лиги «Ростов» под руководством Валерия Карпина гостит у «Динамо», главным тренером которого в июне стал Славиша Йоканович. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.
Россия - Премьер-Лига. 1-й тур
Матч не начался
17 июля 20:00
Динамо М
Москва
0:0
Ростов
Ростов-на-Дону
Стадион «ВТБ Арена - Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина», Москва
Главный судья: Павел Кукуян (Сочи, Россия)
1-й тайм
2-й тайм
Трансляция
Автообновление
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19:45

Добрый вечер, уважаемые любители футбола! Сегодня «Динамо» принимает на своем поле «Ростов». Начало матча — в 20.00 мск.

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