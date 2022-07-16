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Спорт

Дебют Федотова: ЦСКА принимает «Урал». LIVE

РПЛ. 1-й тур. ЦСКА — «Урал». ОНЛАЙН

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Григорий Сысоев/РИА «Новости»
В матче первого тура Российской премьер-лиги московский ЦСКА под руководством возглавившего команду этим летом Владимира Федотова принимает «Урал» из Екатеринбурга. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию.
Россия - Премьер-Лига. 1-й тур
Матч не начался
16 июля 15:00
ЦСКА
Москва
0:0
Урал
Екатеринбург
Стадион «ВЭБ Арена (Арена ЦСКА)», Москва
Главный судья: Кирилл Левников (Санкт-Петербург, Россия)
1-й тайм
2-й тайм
Трансляция
Автообновление
Вверху самая ранняя запись С начала
Вверху самая последняя запись С конца
14:50

Матч начнется в 15.00 мск.

14:45

В матче первого тура Российской премьер-лиги московский ЦСКА принимает «Урал» из Екатеринбурга. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию.

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