21 мая 2022, 17:00 Спорт Сражение за серебро: «Динамо» против «Сочи». LIVE РПЛ. 30-й тур. «Динамо» — «Сочи». ОНЛАЙН Максим Гужевский

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В матче 30-го тура Российской премьер-лиги московское «Динамо» на своем поле принимает «Сочи». Соперники сражаются за серебряные медали чемпионата, при этом хозяев устраивает и ничья. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию.

Россия - Премьер-Лига. 30-й тур Матч не начался 21 мая 17:00 Динамо М Москва 0:0 Сочи Сочи Стадион «ВТБ Арена - Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина», Москва Главный судья: Владимир Москалёв (Воронеж, Россия)