16:25

«Зениту», досрочно завоевавшему чемпионство, с турнирной точки зрения уже ничего не нужно — как и «Спартаку». Но это только на первый взгляд. «Красно-белым» необходимо отыгрываться за унизительное поражение в первом круге со счетом 1:7, да и сам по себе матч с «Зенитом» — не тот, на который можно выставить второй состав, даже учитывая, что впереди – сверхважный финал Кубка, и травма любого из игроков основы может осложнить москвичам борьбу за трофей. Паоло Ваноли выставил на игру с «Зенитом» следующий состав: «Спартак»: Селихов, Джикия, Рассказов, Литвинов, Промес, Игнатов, Хлусевич, Пруцев, Мозес, Мартинс, Соболев.

В свою очередь, Сергей Семак предпочел такое сочетание:

«Зенит»: Одоевский, Чистяков, Дуглас Сантос, Алип, Кузяев, Барриос, Вендел, Клаудиньо, Сергеев, Малком, Юри Алберто.