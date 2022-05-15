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Ответить за первый круг: «Спартак» принимает «Зенит». LIVE

РПЛ, 29-й тур. «Спартак» (Москва) — «Зенит». ОНЛАЙН

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Игрок «Спартака» Георгий Джикия и нападающий «Зенита» Артем Дзюба

Игрок «Спартака» Георгий Джикия и нападающий «Зенита» Артем Дзюба

РИА Новости
В матче 29-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) московский «Спартак» на своем поле принимает «Зенит», которому в первом круге уступил со счетом 1:7. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.
Россия - Премьер-Лига. 29-й тур
Не начался
15 мая 16:30
Спартак М
Москва
0:0
Зенит
Санкт-Петербург
Стадион «Открытие Банк Арена», Москва
Главный судья: Павел Кукуян (Сочи, Россия)
1-й тайм
2-й тайм
Трансляция
Автообновление
Вверху самая ранняя запись С начала
Вверху самая последняя запись С конца
16:25

«Зениту», досрочно завоевавшему чемпионство, с турнирной точки зрения уже ничего не нужно — как и «Спартаку». Но это только на первый взгляд. «Красно-белым» необходимо отыгрываться за унизительное поражение в первом круге со счетом 1:7, да и сам по себе матч с «Зенитом» — не тот, на который можно выставить второй состав, даже учитывая, что впереди – сверхважный финал Кубка, и травма любого из игроков основы может осложнить москвичам борьбу за трофей. Паоло Ваноли выставил на игру с «Зенитом» следующий состав: «Спартак»: Селихов, Джикия, Рассказов, Литвинов, Промес, Игнатов, Хлусевич, Пруцев, Мозес, Мартинс, Соболев.

В свою очередь, Сергей Семак предпочел такое сочетание:

«Зенит»: Одоевский, Чистяков, Дуглас Сантос, Алип, Кузяев, Барриос, Вендел, Клаудиньо, Сергеев, Малком, Юри Алберто.

16:20

Матч начнется в 16:30 мск.

16:15

Добрый день, уважаемые читатели! «Газета.Ru» предлагает вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 29-го тура РПЛ между «Спартаком» и «Зенитом».

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