Отправляет Владислав Безбородов команды в раздевалку, не добавляя ничего к основному времени первого тайма. 2:0 — «Ростов» увереннейшим образом ведет в счете.
Голенков проверил с хорошего расстояния Лантратова — голкипер «Химок» не спал и поймал мяч в руки после удара головой.
Тугарев внешней стороной стопы крутил мяч в штрафную подмосковной команды, но в итоге гости с угрозой справились.
Боженов и Магомедов разыграли друг с другом мяч, однако навесить в штрафную не смогли — помешал Глебов.
Хороший момент сейчас не реализовали ростовчане — Голенков идеально отпасовал на Полоза, который не ожидал, что пас пройдет через трех защитников, чуть замешкался и не смог плотно приложиться по мячу.
Руденко классно выкатил на Кухарчука, который решил катить мяч между ног Песьякову! Но Сергей выставил ногу и отбил атаку гостей, браво!
Руденко оказался на переднем крае атаки химчан, но принять пас за спину не успел — Песьяков вышел из ворот и поймал мяч намертво.
ГОООООООООООООООЛ! Полоз выскочил на ударную позицию после дальней передачи от Сергея Песьякова и набирает второе очко за результативность в сегодняшней игре! 2:0!
ГООООООООООООООООЛ! Роман Тугарев отправляет мяч в дальний угол после передачи Дмитрия Полоза, собравшего вокруг себя двоих игроков! 1:0, хозяева повели!
Идову чуть сбивает с толку Лантратова, который стремился к мячу после фланговой подачи — ростовчане подадут угловой.
«Химки»: Лантратов, Григалава, Тихий, Волков, Идову, Боженов, Глушаков, Кухарчук, Мирзов, Магомедов, Руденко.
«Ростов»: Песьяков, Лангович, Калинин, Осипенко, Сильянов, Байрамян, Глебов, Щетинин, Тугарев, Полоз, Голенков.