15 мая 2022, 19:00 Спорт С поезда на матч: ЦСКА приехал в гости к «Краснодару». LIVE РПЛ. 29-й тур. «Краснодар» — «ЦСКА». ОНЛАЙН Андрей Черников

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В матче 29-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) ЦСКА, который сохраняет шансы на медали, встречается с «Краснодаром», Москвичи приехали на игру на поезде. «Газета.Ru» ведет онлайн трансляцию поединка

Россия - Премьер-Лига. 29-й тур 1-й тайм 15 мая 19:00 Краснодар Краснодар 0 : 0 ЦСКА Москва Стадион «ФК Краснодар», Краснодар Главный судья: Владимир Москалёв (Воронеж, Россия)