13 мая 2022, 19:00 Спорт Борьба за серебро: «Сочи» играет с «Нижним Новгородом». LIVE РПЛ, 29-й тур. «Сочи» — «Нижний Новгород». ОНЛАЙН Александр Седов

close 100% Защитник ФК «Сочи» Кирилл Заика и игрок «Нижнего Новгорода» Артем Галаджан в матче РПЛ РИА Новости

В матче 29-го тура Российской премьер-лиги футбольный клуб «Сочи» принимает на своем поле «Нижний Новгород». Сочинцы идут на третьей строчке в турнирной таблице, деля очки с «Динамо», и в случае победы и осечки бело-голубых могут подняться на второе место. «Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию встречи.

Россия - Премьер-Лига. 29-й тур Перерыв 13 мая 19:00 Сочи Сочи 0 : 0 Нижний Новгород Нижний Новгород Стадион «Фишт», Сочи Главный судья: Кирилл Левников (Санкт-Петербург, Россия)