Первая половина встречи прошла полностью под диквтовку «Сочи», который мог забить, но все же гости готовы обороняться и терпеть. 16(2) — 6(2) по ударам. Ждем вторую половину.
Сначала Цаллагов чуть не забил с линии вратарской, а после углового Родриго мощнейшим ударом сотряс перекладину!
Эннин получил мяч на левом фланге, поработал со снарядом и сделал прострел в штрафную, откуда Кравцов в касание пробил в створ — легко поймал в падении Адамов.
Рядом со створом летит мяч после выстрела Жоаозиньо из-за штрафной. Гойло в прыжке не дотянулся.
А вот довольно плотный удар Эннина в падении — в створ, но Денис Адамов без проблем поймал в прыжке.
Опаснейший дальний удар Терехова! Рикошет неприятно для вратаря изменил траекторию, и мяч чуть не залетел в ворота!
Эннин лежит на газоне после борьбы в воздухе с Тереховым. Неудачно приземлился и уже долго лежит на газоне.
Неплохо сейчас перед штрафной накоротке комбинировали Юсупов с Кассьерой, но в итоге последний пас оказался неудачным.
Кассьера поставил корпус Стоцкому и простреливал, но Гойло спокойно взял мяч. Перспективнее был бы пас под себя, но форвард уже не успевал сориентироваться.
Мяч полностью под контролем «Сочи», но стоит вспомнить, что в стартовом туре этого сезона нижегородцы дома сочинцев переиграли (1:0). И вообще, «Сочи» четыре матча не выигрывает у «Нижнего», еще со времен ФНЛ.
Жоаозиньо подал штрафной с левого края. Родригао немного не дотянулся до мяча. Дальше справа сочинцы вернули на Жоаозиньо, который мощно и опасно выстрелил — «НН» спасла подставленная нога Козлова.
Цаллагов пытался обострить передачей в центр, но она не прошла. Вязнут хозяева в обороне гостей.
Масоэро жестковато встретил Жоаозиньо. Фол, а бразильский россиянин пока сидит на газоне. Но игру продолжит.
А вот попытка Сулейманова пробить из штрафной головой после подачи — неточно. Причем удар чуть не превратился в скидку на Козлова.
КАКОЙ МОМЕНТ! Жоаозиньо продрался к линии штрафной по центру и отдал направо. Последовала подача, и Кассьера пробил головой в упор — мяч потащил Гойло. Но дальше Макарчук добивал в почти пустые ворота, однако попал с лета в оказавшегося на линии... Жоаозиньо! И тот еще и был в офсайде!
Момент! Артем Макарчук классно принял на грудь диагональ, прорвался к лицевой и подал в штрафную точно на голову Артуру Юсупову — тот пробил немного мимо дальней штанги!
Кстати, с бровки «Нижним Новгородом» сегодня руководит Владимир Казаков, так как Александр Кержаков приболел.
А вот стартовый состав «Нижнего Новгорода» от Александра Кержакова:
Гойло — Козлов, Масоэро, Гоцук, Каккоев, Стоцкий — Калинский, Кравцов, Шарипов, Эннин, Сулейманов.
Давайте обратимся к составам команд. Вот кого с первых минут выставил наставник «Сочи» Владимир Федотов:
Адамов — Дркушич, Родригао, Терехов — Маргасов, Нобоа, Цаллагов, Макарчук — Юсупов, Жоаозиньо — Кассьера.