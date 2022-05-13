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Спорт

Борьба за серебро: «Сочи» играет с «Нижним Новгородом». LIVE

РПЛ, 29-й тур. «Сочи» — «Нижний Новгород». ОНЛАЙН

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Защитник ФК «Сочи» Кирилл Заика и игрок «Нижнего Новгорода» Артем Галаджан в матче РПЛ

Защитник ФК «Сочи» Кирилл Заика и игрок «Нижнего Новгорода» Артем Галаджан в матче РПЛ

РИА Новости
В матче 29-го тура Российской премьер-лиги футбольный клуб «Сочи» принимает на своем поле «Нижний Новгород». Сочинцы идут на третьей строчке в турнирной таблице, деля очки с «Динамо», и в случае победы и осечки бело-голубых могут подняться на второе место. «Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию встречи.
Россия - Премьер-Лига. 29-й тур
Перерыв
13 мая 19:00
Сочи
Сочи
0 : 0
Нижний Новгород
Нижний Новгород
Стадион «Фишт», Сочи
Главный судья: Кирилл Левников (Санкт-Петербург, Россия)
1-й тайм

45' Эннин

2-й тайм
Трансляция
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Перерыв

Первая половина встречи прошла полностью под диквтовку «Сочи», который мог забить, но все же гости готовы обороняться и терпеть. 16(2) — 6(2) по ударам. Ждем вторую половину.

'45+2

Все, свисток на перерыв. Додержал «Нижний Новгород» нулевой счет в первом тайме.

'45+1

Сначала Цаллагов чуть не забил с линии вратарской, а после углового Родриго мощнейшим ударом сотряс перекладину!

'45+1

Минута добавлена к первому тайму.

'45

А у «Сочи» замена из-за травмы. Вместо Жоаозиньо на поле вышел Никита Бурмистров.

'45

Ричи Эннин получил желтую карточку за спорную игру рукой в центре поля.

'44

Эннин получил мяч на левом фланге, поработал со снарядом и сделал прострел в штрафную, откуда Кравцов в касание пробил в створ — легко поймал в падении Адамов.

'43

Рядом со створом летит мяч после выстрела Жоаозиньо из-за штрафной. Гойло в прыжке не дотянулся.

'43

А вот довольно плотный удар Эннина в падении — в створ, но Денис Адамов без проблем поймал в прыжке.

'42

Родригао пробил головой после подачи Нобоа с угла поля — немного неточно.

'41

Опаснейший дальний удар Терехова! Рикошет неприятно для вратаря изменил траекторию, и мяч чуть не залетел в ворота!

'40

Возобновляется игра. Поднялся Эннин, сейчас за бровкой, ждет разрешения вернуться в игру.

'39

Эннин лежит на газоне после борьбы в воздухе с Тереховым. Неудачно приземлился и уже долго лежит на газоне.

'38

Неплохо сейчас перед штрафной накоротке комбинировали Юсупов с Кассьерой, но в итоге последний пас оказался неудачным.

'36

Попытка Цаллагова пробить издали — совсем неточно.

'34

Корнер опасным не вышел, а «Сочи» продолжает позиционную тягомотину.

'33

Вот опасный удар Жоаозиньо после передачи Цаллагова — рикошет и угловой.

'32

Вся игра на половине поля гостей, но ощущения, что гол обязательно назревает, нет.

'30

«Сочи» продолжает набрасывать в штрафную, но «Нижний Новгород» играет уверенно.

'28

Нобоа подал корнер, но ничего опасного из этого не вышло.

'27

Кассьера едва не переправил мяч в ворота в касание — угловой будет.

'25

Кассьера поставил корпус Стоцкому и простреливал, но Гойло спокойно взял мяч. Перспективнее был бы пас под себя, но форвард уже не успевал сориентироваться.

'24

Мяч полностью под контролем «Сочи», но стоит вспомнить, что в стартовом туре этого сезона нижегородцы дома сочинцев переиграли (1:0). И вообще, «Сочи» четыре матча не выигрывает у «Нижнего», еще со времен ФНЛ.

'22

После подачи углового Родригао упал в борьбе с Козловым, но никакого пенальти нет.

'21

Жоаозиньо подал штрафной с левого края. Родригао немного не дотянулся до мяча. Дальше справа сочинцы вернули на Жоаозиньо, который мощно и опасно выстрелил — «НН» спасла подставленная нога Козлова.

'20

Цаллагов пытался обострить передачей в центр, но она не прошла. Вязнут хозяева в обороне гостей.

'18

Надо отметить, что, несмотря на парочку моментов сочинцев, держатся нижегородцы очень прилично.

'16

Нобоа выполнил подачу со штрафного, но Каккоев перепрыгнул Кассьеру.

'15

Масоэро жестковато встретил Жоаозиньо. Фол, а бразильский россиянин пока сидит на газоне. Но игру продолжит.

'12

А вот попытка Сулейманова пробить из штрафной головой после подачи — неточно. Причем удар чуть не превратился в скидку на Козлова.

'10

Под очень серьезным давлением гости. Атака за атакой накатывают на владения Гойло.

'8

КАКОЙ МОМЕНТ! Жоаозиньо продрался к линии штрафной по центру и отдал направо. Последовала подача, и Кассьера пробил головой в упор — мяч потащил Гойло. Но дальше Макарчук добивал в почти пустые ворота, однако попал с лета в оказавшегося на линии... Жоаозиньо! И тот еще и был в офсайде!

'7

Мяч полностью под контролем хозяев. У Нижегородцев мяч вообще не держится.

'5

Момент! Артем Макарчук классно принял на грудь диагональ, прорвался к лицевой и подал в штрафную точно на голову Артуру Юсупову — тот пробил немного мимо дальней штанги!

'4

Кстати, с бровки «Нижним Новгородом» сегодня руководит Владимир Казаков, так как Александр Кержаков приболел.

'3

Сочинцы сразу же забрали мяч и принялись позиционно раскачивать оборону нижегородцев.

'1

Поееееехали! Первый тайм стартовал.

19:00

Встречу обслуживает бригада арбитров во главе с Николаем Левниковым.

18:55

А вот стартовый состав «Нижнего Новгорода» от Александра Кержакова:

Гойло — Козлов, Масоэро, Гоцук, Каккоев, Стоцкий — Калинский, Кравцов, Шарипов, Эннин, Сулейманов.

18:50

Давайте обратимся к составам команд. Вот кого с первых минут выставил наставник «Сочи» Владимир Федотов:

Адамов — Дркушич, Родригао, Терехов — Маргасов, Нобоа, Цаллагов, Макарчук — Юсупов, Жоаозиньо — Кассьера.

18:45

Добрый вечер, уважаемые читатели! «Газета.Ru» предлагает вашему вниманию онлайн-трансляцию матча 29 тура Российской премьер-лигой между «Сочи» и «Нижним Новгородом».

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