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Спорт

Обезопасить себя от стыков: «Нижний Новогород» играет с «Ахматом». LIVE

РПЛ. 28-й тур. «Нижний Новгород» — «Ахмат». Онлайн

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Даниил Уткин празднует гол в составе ФК «Ахмат»

Даниил Уткин празднует гол в составе ФК «Ахмат»

РИА Новости
В матче 28 тура РПЛ «Нижний Новгород» встречается с «Ахматом». «Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию матча.
Россия - Премьер-Лига. 28-й тур
Матч не начался
07 мая 16:30
Нижний Новгород
Нижний Новгород
0:0
Ахмат
Грозный
Стадион «Нижний Новгород», Нижний Новгород
Главный судья: Ян Бобровский (Санкт-Петербург, Россия)
1-й тайм
2-й тайм
Трансляция
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Вверху самая последняя запись С конца
16:15

Здравствуйте, уважаемые любители футбола. «Газета.Ru» предлагает вашему вниманию матч Российской премьер-лиги между «Нижним Новгородом» и «Ахматом». Стартовый свисток прозвучит в 16:30 по московскому времени.

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