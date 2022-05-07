В матче 28 тура РПЛ «Нижний Новгород» встречается с «Ахматом». «Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию матча.
Россия - Премьер-Лига. 28-й тур
Матч не начался
07 мая 16:30
Нижний Новгород
Нижний Новгород
0:0
Ахмат
Грозный
Стадион «Нижний Новгород», Нижний Новгород
Главный судья: Ян Бобровский (Санкт-Петербург, Россия)
1-й тайм
2-й тайм
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16:15
Здравствуйте, уважаемые любители футбола. «Газета.Ru» предлагает вашему вниманию матч Российской премьер-лиги между «Нижним Новгородом» и «Ахматом». Стартовый свисток прозвучит в 16:30 по московскому времени.
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