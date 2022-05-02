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Спорт

Спастись от безнадежного вылета в ФНЛ: «Арсенал» уступает «Нижнему Новгороду». LIVE

Футбол. РПЛ. 27-й тур. «Арсенал» — «Нижний Новгород». ОНЛАЙН

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Футболисты тульского «Арсенала»

Футболисты тульского «Арсенала»

РИА Новости
В последнем матче 27-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) тульский «Арсенал» принимает «Нижний Новгород». «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию игры,
Россия - Премьер-Лига. 27-й тур
1-й тайм
02 мая 19:00
Арсенал
Тула
0 : 2
Нижний Новгород
Нижний Новгород
18' Гоцук
30' Калинский
Стадион «Арсенал», Тула
Главный судья: Сергей Карасёв (Москва, Россия)
1-й тайм

18' Гоцук

30' Калинский

2-й тайм
Трансляция
Автообновление
Вверху самая ранняя запись С начала
Вверху самая последняя запись С конца
'31

Сокол получил желтую карточку.

'30

Калинский пробил в ближний угол со штрафного, Левашов выручил свою команду.

'29

ГООООЛЛЛЛЛЛ!!!!!!! «Нижний Новгород» забивает второй мяч «Нижнего Новгорода». Беляев вынес мяч из штрафной прямо на Калинского. Калинский вторым касанием отправил мяч прямо в сетку ворот.

'26

Гойло спокойно забирает мяч в руки после навеса Смольникова.

'23

Гулиев жестко подкатился под Эннина, но арбитр не зафиксировал нарушение правил.

'21

Чаушич забросил мяч в штрафную, но Гойко легко забрал мяч в руки.

'18

ГОООООЛЛЛЛЛЛЛЛ!!!!!! «Нижний Новгород» выходит вперед. Верховое единоборство Беляев проиграл Гоцуку. Гоцук направил мяч точно в угол ворот. Левашов дотянулся до мяча, но не смог отбить его.

'16

Левашову пришлось выйти из штрафной и выбить мяч в аут, разрядив обстановку.

'14

«Арсенал» забрал мяч под свой контроль, но владение не приводит к опасным моментам.

'9

Левашов ударился об штангу, ловя мяч, который летел ему за спину. Вратарь готов продолжить матч.

'6

Подача «Нижнего Новгорода» с углового не закончилась ударом.

'5

Степанов заблокировал навес Козлова в штрафную площадь.

'3

Спокойный темп на первых минутах.

'1

Матч начался!

18:50

Составы команд:

«Арсенал» Тула: Левашов, Смольников, Беляев, Сокол, Степанов, Ткачёв, Гулиев, Чаушич, Кангва, Костадинов, Деспотович.

Запасные: Шамов, Суханов, Кулешин, Хабибов, Кайнов, Луценко, Панченко, Марков, Аджоев.

«Нижний Новгород»: Гойло, Козлов, Стоцкий, Каккоев, Гоцук, Масоэро, Калинский, Шарипов, Кравцов, Сулейманов, Эннин.

Запасные: Анисимов, Пенчиков, Александров, Миладинович, Кечкеш, Горбунов, Ткачук, Милсон.

18:45

Добрый вечер! Приветствуем вас на текстовой онлайн-трансляции игры 27-го тура чемпионата России по футболу между «Арсеналом» и «Нижним Новгородом».

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