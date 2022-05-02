ГООООЛЛЛЛЛЛ!!!!!!! «Нижний Новгород» забивает второй мяч «Нижнего Новгорода». Беляев вынес мяч из штрафной прямо на Калинского. Калинский вторым касанием отправил мяч прямо в сетку ворот.
ГОООООЛЛЛЛЛЛЛЛ!!!!!! «Нижний Новгород» выходит вперед. Верховое единоборство Беляев проиграл Гоцуку. Гоцук направил мяч точно в угол ворот. Левашов дотянулся до мяча, но не смог отбить его.
Составы команд:
«Арсенал» Тула: Левашов, Смольников, Беляев, Сокол, Степанов, Ткачёв, Гулиев, Чаушич, Кангва, Костадинов, Деспотович.
Запасные: Шамов, Суханов, Кулешин, Хабибов, Кайнов, Луценко, Панченко, Марков, Аджоев.
«Нижний Новгород»: Гойло, Козлов, Стоцкий, Каккоев, Гоцук, Масоэро, Калинский, Шарипов, Кравцов, Сулейманов, Эннин.
Запасные: Анисимов, Пенчиков, Александров, Миладинович, Кечкеш, Горбунов, Ткачук, Милсон.