Кабутов навесил в штрафную, Агаларов выиграл верховую борьбу, но пробил чуть мимо ворот. Опасно было.
Кабутов забежал по левому флангу и прострелил низом в штрафную, но Тихий подставил ногу и вынес мяч.
ГОООООЛЛЛЛ!!!!! «Химки» заработали угловой, Глушаков подал в штрафную, не дошло до удара дело, но не смогли уфимцы выбить далеко мяч от ворот. В итоге один из кроссов в штрафную, закончился тем, что Идову нашел передачей голову Тихого, который скинул на Кухарчука, а тот занес головой мяч в ворота. «Химки» повели, играя в меньшинстве.
Набиуллин прямую красную получил за подкат против Беленова. Изменил судья свое решение, посмотрев повтор.
Беленов далеко отпустил мяч от себя, Набиуллин хотел выбить мяч в подкате, но заехал по ногам вратаря «Уфы». Набиуллин получил желтую карточку, а Беленову оказывают помощь.
Кабутов навесил со штрафного, сразу два игрока «Уфы» могли заносить мяч в сетку, но Тихий вынес на угловой.
Составы команд:
«Химки»: Лантратов, Григалава, Идову, Тихий, Набиуллин, Боженов, Волков, Глушаков, Кухарчук, Сабович, Руденко.
Запасные: Генералов, Юран, Филин, Мирзов, Магомедов, Главчич, Садыгов.
«Уфа»: Беленов, Никитин, Журавлёв, Плиев, Ботака-Иобома, Кротов, Кабутов, Камилов, Агаларов, Фищенко, Урунов.
Запасные: Чичкан, Сухов, Иванов, Голубев, Емельянов, Мрзляк, Касинтура, Ортис.