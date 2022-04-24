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Спорт

Карпин против бывших: «Ростов» принимает московский «Спартак». LIVE

Футбол. РПЛ. 26-й тур. «Ростов» — «Спартак». ОНЛАЙН

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Эпизод матча «Ростов» - «Спартак»

Эпизод матча «Ростов» - «Спартак»

Twitter «Спартака»
В главном матче 26-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) московский «Спартак» гостит у «Ростова» Валерия Карпина. «Газета.Ru» ведет текстовую трансляцию матча.
Россия - Премьер-Лига. 26-й тур
1-й тайм
24 апреля 16:30
Ростов
Ростов-на-Дону
14' Тугарев
1 : 1
Спартак М
Москва
17' Соболев
Стадион «Ростов Арена», Ростов-на-Дону
Главный судья: Виталий Мешков (Дмитров, Россия)
1-й тайм

14' Тугарев

21' Щетинин

17' Соболев

2-й тайм
Трансляция
Автообновление
Вверху самая ранняя запись С начала
Вверху самая последняя запись С конца
'21

Да, бригада VAR во главе с Владиславом Безбородовым изучила повтор момента и согласилась с решением Мешкова: Жиго правила не нарушал.

'20

Щетинин упал в чужой штрафной после контакта с Жиго и получил желтую карточку за то, что слишком активно требовал пенальти. Будет ли VAR изучать эпизод?

'19

Еще одна атака «Спартака». Зобнин бьет из-за штрафной — выше.

'18

Вот так поворот! Первая же акцентированная атака «Спартака» закончилась голом! Бакаев поборолся на правом краю штрафной, отдал Мартинсу, тот навесил на дальнюю штангу Соболеву, и Александр прекрасно обработал мяч, первым касанием приняв его спиной к воротам, а вторым — после разворота отправив в сетку!

'17

ГОЛ!!!

'15

В целом, совершенно закономерно игровое преимущество «Ростова» вылилось в забитый мяч. Тугарев с левого фланга вошел в штрафную, сместился в центр и пробил в противоход Максименко, открывшему левый угол!

'14

ГОЛ!!!

'13

Осипенко на фланге заплел ноги Мартинсу — мелкий фол.

'12

Три в три выходили ростовчане, но Чернов нейтрализовал угрозу, прервав в подкате прострел.

'11

Позади 10 минут, и на этом отрезке полностью доминировали ростовчане. Спартаковцы только отбиваются. Впрочем, не сказать, что игра очень быстрая. Хозяева спокойно владеют мячом и совершают подходы к чужой штрафной, гости же не без труда, но справляются с атаками соперников.

'9

Навес ростовчан с левого фланга, Джикия оказывается первым на мяче и сбрасывает его Максименко.

'8

Попытались гости организовать контратаку правым флангом, несколько раз вбросили мяч из аута и в конце концов его потеряли.

'7

Пока мячом владеют исключительно желто-синие. Москвичей практически не видно на чужой половине поля.

'6

Долго выстраивалась спартаковская стенка. В итоге Калинин пробил со штрафного и был очень близок к голу, но попал в перекладину!

'4

Зобнин сбил Глебова возле своей штрафной, опасно может быть.

'4

Пока хозяева контролируют игру, а красно-белые, похоже, действуют вторым номером в соответствии с планом. Вперед они пока не торопятся.

'2

Последовала подача, и Мелехин в атаке фолит против Мартинса — вместо мяча попал ростовчанин ногой в плечо соперника.

'2

И уже на второй минуте первый опасный момент создают хозяева: Щетинин нанес удар в ближний угол, Максименко перевел мяч на угловой!

'1

Матч начался! Главный судья — Виталий Мешков.

16:31

Символический первый удар по мячу наносит шахматист Андрей Есипенко. А перед этим была объявлена минута молчания в память об ушедшем из жизни экс-тренере «Ростова» Энвере Юлгушове.

16:25

Валерий Карпин выставил на игру следующих футболистов: Песьяков, Калинин, Сильянов, Осипенко, Мелехин, Глебов, Байрамян, Тугарев, Щетинин, Полоз, Комличенко.

Главный тренер москвичей Паоло Ваноли в этот раз предпочел сочетание с Александром Соболевым на острие и с Шамаром Николсоном в запасе: Максименко, Чернов, Жиго, Джикия, Кофрие, Классен, Зобнин, Мартинс, Игнатов, Бакаев, Соболев.

16:20

Матч начнется в 16:30 мск.

16:15

Добрый день, уважаемые читатели! «Газета.Ru» предлагает вашему вниманию онлайн-трансляцию футбольного противостояния, которое неизменно вызывает интерес: в 26-м туре РПЛ «Ростов» принимает на своем поле бывшую команду своего главного тренера Валерия Карпина — московский «Спартак».

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