Да, бригада VAR во главе с Владиславом Безбородовым изучила повтор момента и согласилась с решением Мешкова: Жиго правила не нарушал.
Щетинин упал в чужой штрафной после контакта с Жиго и получил желтую карточку за то, что слишком активно требовал пенальти. Будет ли VAR изучать эпизод?
Вот так поворот! Первая же акцентированная атака «Спартака» закончилась голом! Бакаев поборолся на правом краю штрафной, отдал Мартинсу, тот навесил на дальнюю штангу Соболеву, и Александр прекрасно обработал мяч, первым касанием приняв его спиной к воротам, а вторым — после разворота отправив в сетку!
В целом, совершенно закономерно игровое преимущество «Ростова» вылилось в забитый мяч. Тугарев с левого фланга вошел в штрафную, сместился в центр и пробил в противоход Максименко, открывшему левый угол!
Позади 10 минут, и на этом отрезке полностью доминировали ростовчане. Спартаковцы только отбиваются. Впрочем, не сказать, что игра очень быстрая. Хозяева спокойно владеют мячом и совершают подходы к чужой штрафной, гости же не без труда, но справляются с атаками соперников.
Попытались гости организовать контратаку правым флангом, несколько раз вбросили мяч из аута и в конце концов его потеряли.
Пока мячом владеют исключительно желто-синие. Москвичей практически не видно на чужой половине поля.
Долго выстраивалась спартаковская стенка. В итоге Калинин пробил со штрафного и был очень близок к голу, но попал в перекладину!
Пока хозяева контролируют игру, а красно-белые, похоже, действуют вторым номером в соответствии с планом. Вперед они пока не торопятся.
Последовала подача, и Мелехин в атаке фолит против Мартинса — вместо мяча попал ростовчанин ногой в плечо соперника.
И уже на второй минуте первый опасный момент создают хозяева: Щетинин нанес удар в ближний угол, Максименко перевел мяч на угловой!
Символический первый удар по мячу наносит шахматист Андрей Есипенко. А перед этим была объявлена минута молчания в память об ушедшем из жизни экс-тренере «Ростова» Энвере Юлгушове.
Валерий Карпин выставил на игру следующих футболистов: Песьяков, Калинин, Сильянов, Осипенко, Мелехин, Глебов, Байрамян, Тугарев, Щетинин, Полоз, Комличенко.
Главный тренер москвичей Паоло Ваноли в этот раз предпочел сочетание с Александром Соболевым на острие и с Шамаром Николсоном в запасе: Максименко, Чернов, Жиго, Джикия, Кофрие, Классен, Зобнин, Мартинс, Игнатов, Бакаев, Соболев.