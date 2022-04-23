Локомотив М

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Активно начали гости, уже в самом дебюте встречи провели атаку, которая закончилась ударом по воротам Гильерме! Голкипер не смог зафиксировать мяч, и будь игрок «Нижнего» расторопнее, то успел бы на отскок и мог забивать!