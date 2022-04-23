В 26-м туре Российской премьер-лиги московский «Локомотив», занимающий шестое место в турнирной таблице, принимает на своем поле «Нижний Новгород», идущий 11-м. «Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию встречи.
Россия - Премьер-Лига. 26-й тур
1-й тайм
23 апреля 16:30
Локомотив М
Москва
0 : 0
Нижний Новгород
Нижний Новгород
Стадион «РЖД Арена (Локомотив)», Москва
Главный судья: Евгений Турбин (Дмитров, Россия)
1-й тайм
2-й тайм
Трансляция
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'18
Калинский подал, Живоглядов вынес мяч.
'17
Мяч попал в руку Жемалетдинова возле центрального круга. Гости заработали штрафной, последовала подача, и мяч вышел на угловой.
'14
Эннин рвался к чужим воротам, но забрался в офсайд.
'11
Стандарт в пользу «Локо», Нигматуллин забрал мяч после подачи.
'10
А вот и подобие остроты могло быть у ворот Нигматуллина, Козлов хорошо прервал прострел и нейтрализовал возможную угрозу.
'8
После стартового натиска гости чуть сбавили обороты, игра сейчас ведется в центре поля.
'6
Очень высоко действуют гости, пока игроков в красно-зеленой форме толком не было видно на чужой половине поля.
'4
Как агрессивны нижегородцы! Гильерме в прыжке кулаками пришлось выносить мяч после навеса!
'2
Активно начали гости, уже в самом дебюте встречи провели атаку, которая закончилась ударом по воротам Гильерме! Голкипер не смог зафиксировать мяч, и будь игрок «Нижнего» расторопнее, то успел бы на отскок и мог забивать!
'1
Матч начался! Главный судья — Евгений Турбин.
16:25
«Локомотив» начнет игру в следующем сочетании:
Гильерме, Живоглядов, Мампасси, Едвай, Рыбус, Баринов, Карпукас, Керк, Жемалетдинов, Петров, Изидор.
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