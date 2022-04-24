В заключительном воскресном матче 26-го тура чемпионата России встречаются московские клубы ЦСКА и «Динамо». «Газета.Ru» ведет текстовую трансляцию матча.
Россия - Премьер-Лига. 26-й тур
Перерыв
24 апреля 19:30
ЦСКА
Москва
0 : 0
Динамо М
Москва
Стадион «ВЭБ Арена (Арена ЦСКА)», Москва
Главный судья: Сергей Карасёв (Москва, Россия)
1-й тайм
38'Лаксальт
2-й тайм
Трансляция
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'45
Перерыв! Ничего не стал добавлять к основному времени первого тайма Сергей Карасев, что вполне логично. Никаких пауз в игре не было, собственно как и самой игры в эти 45 минут. Будем надеяться, что во второй половине что-нибудь изменится.
'44
Шиманьски без нарушения правил отбирает мяч у Щенникова.
'42
Заболотный бил головой в ближний угол после углового в исполнении Языджи и не попал. А момент был хороший. Возможно, даже лучший в этом тайме у красно-синих.
'40
Макаров подталкивает в спину Облякова, штрафной исполнят хозяева.
'38
Лаксальт влетел в ногу Карраскалю и получил предупреждение, которое стало первым в сегодняшнем матче.
'36
Макаров упустил мяч за боковую, не сумев преодолеть давление Щенникова.
'34
Щенников выбивает мяч в аут, вбрасывать будут футболисты московского «Динамо».
'32
Марио Фернандес блокирует попытку Диего Лаксальта навесить в чужую штрафную.
'29
Заболотный получает пас в штрафной «Динамо» и бьет чуть мимо.
'27
Держится за бедро Антон Заболотный, коленом в него влетел Себастьян Шиманьски.
'24
Языджи бьет метров с десяти в упор — Шунин парирует, но чуть позже боковой судья поднимает флажок и фиксирует офсайд.
'23
Половина игры позади — пока активнее всего ведут себя болельщики обеих команд, чья перекличка «Москва — без мяса!» попадает в телевизионную трансляцию.
'21
Смолов собрал вокруг себя троих игроков в красно-синих футболках и пробил, на отскоке первым оказался Шиманьски, который пробил выше ворот.
'18
Моро бьет после передачи Фомина с дальней дистанции — мимо.
'16
Языджи с Карраскалем отыгрались в центре поля, но оборона «Динамо» смогла заблокировать потенциальное направление атаки хозяев и отобрала мяч.
'14
Смолов напрыгивает на Бийола, словенец падает и держится за голову.
'11
Гбамен смутил Евгеньева своим ударом низом, но Шунину даже не пришлось лететь за мячом — он оказался за лицевой.
'9
Макаров сместился с правого края в центр и пробил в ближний угол Акинфееву — неточно.
'6
Первые минуты игры проходят под контролем хозяев, однако мяч чаще держится в середине поля — не очень активно лезут вперед игроки ЦСКА.
'3
Щенников попадает сзади по ногам Макарову, будет штрафной.
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