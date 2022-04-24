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Cражение за медали: ЦСКА играет против «Динамо». LIVE

Футбол. РПЛ. 26-й тур. ЦСКА — «Динамо». ОНЛАЙН

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Эпизод матча «Динамо» - ЦСКА

Эпизод матча «Динамо» - ЦСКА

РИА Новости
В заключительном воскресном матче 26-го тура чемпионата России встречаются московские клубы ЦСКА и «Динамо». «Газета.Ru» ведет текстовую трансляцию матча.
Россия - Премьер-Лига. 26-й тур
Перерыв
24 апреля 19:30
ЦСКА
Москва
0 : 0
Динамо М
Москва
Стадион «ВЭБ Арена (Арена ЦСКА)», Москва
Главный судья: Сергей Карасёв (Москва, Россия)
1-й тайм

38' Лаксальт

2-й тайм
Трансляция
Автообновление
Вверху самая ранняя запись С начала
Вверху самая последняя запись С конца
'45

Перерыв! Ничего не стал добавлять к основному времени первого тайма Сергей Карасев, что вполне логично. Никаких пауз в игре не было, собственно как и самой игры в эти 45 минут. Будем надеяться, что во второй половине что-нибудь изменится.

'44

Шиманьски без нарушения правил отбирает мяч у Щенникова.

'42

Заболотный бил головой в ближний угол после углового в исполнении Языджи и не попал. А момент был хороший. Возможно, даже лучший в этом тайме у красно-синих.

'40

Макаров подталкивает в спину Облякова, штрафной исполнят хозяева.

'38

Лаксальт влетел в ногу Карраскалю и получил предупреждение, которое стало первым в сегодняшнем матче.

'36

Макаров упустил мяч за боковую, не сумев преодолеть давление Щенникова.

'34

Щенников выбивает мяч в аут, вбрасывать будут футболисты московского «Динамо».

'32

Марио Фернандес блокирует попытку Диего Лаксальта навесить в чужую штрафную.

'29

Заболотный получает пас в штрафной «Динамо» и бьет чуть мимо.

'27

Держится за бедро Антон Заболотный, коленом в него влетел Себастьян Шиманьски.

'24

Языджи бьет метров с десяти в упор — Шунин парирует, но чуть позже боковой судья поднимает флажок и фиксирует офсайд.

'23

Половина игры позади — пока активнее всего ведут себя болельщики обеих команд, чья перекличка «Москва — без мяса!» попадает в телевизионную трансляцию.

'21

Смолов собрал вокруг себя троих игроков в красно-синих футболках и пробил, на отскоке первым оказался Шиманьски, который пробил выше ворот.

'18

Моро бьет после передачи Фомина с дальней дистанции — мимо.

'16

Языджи с Карраскалем отыгрались в центре поля, но оборона «Динамо» смогла заблокировать потенциальное направление атаки хозяев и отобрала мяч.

'14

Смолов напрыгивает на Бийола, словенец падает и держится за голову.

'11

Гбамен смутил Евгеньева своим ударом низом, но Шунину даже не пришлось лететь за мячом — он оказался за лицевой.

'9

Макаров сместился с правого края в центр и пробил в ближний угол Акинфееву — неточно.

'6

Первые минуты игры проходят под контролем хозяев, однако мяч чаще держится в середине поля — не очень активно лезут вперед игроки ЦСКА.

'3

Щенников попадает сзади по ногам Макарову, будет штрафной.

'1

На первой же минуте в офсайд попадает Языджи.

19:31

Игра началась! Поехали!

19:25

Судит сегодняшнюю игру Сергей Карасев.

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19:20

Состав «Динамо»: Шунин, Варела, Бальбуэна, Евгеньев, Лаксальт, Фомин, Моро, Шиманьски, Макаров, Захарян, Смолов.

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19:15

Состав ЦСКА: Акинфеев, Фернандес, Щенников, Дивеев, Бийол, Обляков, Гбамен, Медина, Карраскаль, Языджи, Заболотный.

19:10

Добрый вечер, уважаемые читатели «Газеты.Ru»! Мы приветствуем вас на матче 26-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) между столичными ЦСКА и «Динамо»!

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