'45

Перерыв! Ничего не стал добавлять к основному времени первого тайма Сергей Карасев, что вполне логично. Никаких пауз в игре не было, собственно как и самой игры в эти 45 минут. Будем надеяться, что во второй половине что-нибудь изменится.