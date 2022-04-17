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Битва в Самаре: «Крылья Советов» принимают «Краснодар». LIVE

РПЛ. 25-й тур. «Крылья Советов» — «Краснодар». Онлайн

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Игрок «Краснодара» Николай Марков и игрок «Крыльев Советов» Максим Канунников в матче 1/8 финала Олимп — Кубка России по футболу.

Игрок «Краснодара» Николай Марков и игрок «Крыльев Советов» Максим Канунников в матче 1/8 финала Олимп — Кубка России по футболу.

РИА Новости
В матче 25-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) самарские «Крылья Советов» принимают на своем поле «Краснодар». «Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию поединка.
Россия - Премьер-Лига. 25-й тур
Матч не начался
17 апреля 16:30
Крылья Советов
Самара
0:0
Краснодар
Краснодар
Стадион «Солидарность Арена (Самара Арена)», Самара
Главный судья: Сергей Карасёв (Москва, Россия)
1-й тайм
2-й тайм
Трансляция
Автообновление
Вверху самая ранняя запись С начала
Вверху самая последняя запись С конца
16:15

Добрый день, уважаемые любители футбола. «Газета.Ru» предлагает вашему вниманию матч Российской премьер-лиги между самарскими «Крыльями Советов» и «Краснодаром». Стартовый свисток прозвучит в 16:30 по московскому времени.

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