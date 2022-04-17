В матче 25-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) «Нижний Новгород» встречается с подмосковными «Химками». «Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию поединка.
Россия - Премьер-Лига. 25-й тур
Матч не начался
17 апреля 19:00
Нижний Новгород
Нижний Новгород
0:0
Химки
Химки
Стадион «Нижний Новгород», Нижний Новгород
Главный судья: Артём Чистяков (Азов, Россия)
1-й тайм
2-й тайм
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18:45
Добрый день, уважаемые любители футбола. «Газета.Ru» предлагает вашему вниманию матч Российской премьер-лиги между самарскими «Крыльями Советов» и «Краснодаром». Стартовый свисток прозвучит в 19:00 по московскому времени.
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