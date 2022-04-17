Нижний Новгород

18:45

Добрый день, уважаемые любители футбола. «Газета.Ru» предлагает вашему вниманию матч Российской премьер-лиги между самарскими «Крыльями Советов» и «Краснодаром». Стартовый свисток прозвучит в 19:00 по московскому времени.