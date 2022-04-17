В матче 25-го тура Российской премьер-лиги «Сочи» на своем поле встречается с московским «Локомотивом». Черноморский клуб поднимется на третью строчку, если обыграет красно-зеленых. «Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию поединка.
Россия - Премьер-Лига. 25-й тур
Матч не начался
17 апреля 16:30
Сочи
Сочи
0:0
Локомотив М
Москва
Стадион «Фишт», Сочи
Главный судья: Василий Казарцев (Санкт-Петербург, Россия)
1-й тайм
2-й тайм
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16:15
Добрый день, уважаемые любители футбола. «Газета.Ru» предлагает вашему вниманию матч Российской премьер-лиги между «Сочи» и московским «Локомотивом». Стартовый свисток прозвучит в 16:30 по московскому времени.
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