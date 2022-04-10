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Спорт

Красная карточка и два гола защитников: «Ростов» побеждает «Локомотив». LIVE

РПЛ. 24-й тур. «Ростов» — «Локомотив». ОНЛАЙН

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Хорен Байрамян (в центре) против игроков «Локомотива»

Хорен Байрамян (в центре) против игроков «Локомотива»

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В последнем матче 24-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) «Ростов» играет против московского «Локомотива». «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию игры.
Россия - Премьер-Лига. 24-й тур
2-й тайм
10 апреля 19:30
Ростов
Ростов-на-Дону
33' Щетинин
43' Осипенко
2 : 0
Локомотив М
Москва
Стадион «Ростов Арена», Ростов-на-Дону
Главный судья: Ян Бобровский (Санкт-Петербург, Россия)
1-й тайм

30' Осипенко 33' Щетинин

43' Осипенко

30' Изидор

36' Тикнизян

2-й тайм
Трансляция
Автообновление
Вверху самая ранняя запись С начала
Вверху самая последняя запись С конца
'53

Атмосфера сегодня на игре потрясающая!

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matchtv.ru
'50

Получил небольшое повреждение Жемалетдинов, оказывают ему медицинскую помощь за бровкой.

'47

Двойную замену в перерыве сделал «Локомотив»: Марадишвили и Бабкин вышли вместо Кухты и Бека-Бека соответственно.

'46

Второй тайм начался!

'45+5

Перерыв! «Ростову» нужно во втором тайме будет очень сильно постараться, чтобы не выиграть.

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'45+3

Мампасси подставил ногу под удар Тугарева и закрыл ближний угол.

'45+2

Рифат Жемалетдинов забрался в офсайд.

'45

К основному времени первого тайма добавлено четыре минуты.

'43

ГООООООООООООЛ! Максим Осипенко получил пас на линии штрафной, развернулся и пробил в нижний угол! 2:0, «Ростов»!

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'42

Максим Петров уступает место на поле Мацею Рыбусю.

'40

Продолжает атаковать «Ростов» — Полоз закручивал мяч в дальний угол.

'38

А Матиас Комппер получает желтую карточку за излишние эмоции.

'36

Ян Бобровский удаляет Наира Тикнизяна! Грубейшим образом воспитанник ЦСКА нарушает правила и абсолютно по делу оставляет красно-зеленых в меньшинстве.

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'34

ГОООООООООООООООЛ! Просто гол тура забивает Кирилл Щетинин сейчас! С места в девятку! Это просто что-то гениальное!

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'31

Изидор и Осипенко получили по желой карточке. Зачем-то форвард «Локомотива» отправил мяч в пустые ворота, чем очень возбудил защитника желто-синих.

'30

Отменяет главный судья свое решение! Нет пенальти!

'29

Теперь уже сам Бобровский побежал к монитору.

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'27

Идет видеопросмотр игрового момента.

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'25

Петров выскочил из-за спины Мелехина и заработал пенальти!

'23

Динамическое равновесие мы с вами наблюдаем по истечении первой половины первого тайма, обе команды не сидят в обороне и ищут счастье у чужих ворот.

'21

Гол забивает Кухта после подачи углового, но боковой рефери фиксирует положение «вне игры».

'19

Классно хозяева выходят из-под прессинга, Сильянов отыгрался с Комличенко, но Ян Бобровский зафиксировал фол в атаке.

'17

Ошибается Бека-Бека при передаче в направлении Кухте, мяч у ростовчан.

'14

Не фиксирует видеоарбитр нарушение правил, пенальти нет.

'13

Комличенко не использовал 100%-ный момент! Пас от Полоза не прервал никто из защитников «Локомотива», поэтому Тикнизяну пришлось хватать Николая за футболку.

'11

Живоглядов сыграл образцово, прервав прострел Полоза. Будет угловой.

'8

Полоз попытался обыграть Мампасси через распасовку с Комличенко, но обратная передача на Дмитрия не прошла.

'7

Поперечный пас на Тикнизяна не прошел.

'5

Первые минуты игры проходят под контролем хозяев.

'3

Тикнизян столкнулся с игроком «Ростова», будет штрафной.

19:31

Игра началась! Поехали!

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19:26

«Локомотив»: Худяков, Живоглядов, Едвай, Мампасси, Тикнизян, Баринов, Жемалетдинов, Петров, Бека-Бека, Кухта, Изидор.

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100%
19:23

«Ростов»: Песьяков, Лангович, Осипенко, Мелехин, Сильянов, Байрамян, Глебов, Щетинин, Тугарев, Полоз, Комличенко.

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100%
19:20

Игра начнется в 19.30 мск.

19:15

В матче 24-го тура Российской премьер-лиги «Ростов» на своем поле принимает московский «Локомотив». «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию.

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