В матче 23-го тура Российской премьер-лиги «Ростов» Валерия Карпина принимает «Нижний Новгород» Александра Кержакова. Обе команды бьются за сохранение прописки в РПЛ. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию.
Россия - Премьер-Лига. 23-й тур
Матч не начался
02 апреля 16:30
Ростов
Ростов-на-Дону
0:0
Нижний Новгород
Нижний Новгород
Стадион «Ростов Арена», Ростов-на-Дону
Главный судья: Кирилл Левников (Санкт-Петербург, Россия)
1-й тайм
2-й тайм
Трансляция
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С начала
Вверху самая последняя запись
С конца
16:20
Матч начнется в 16.30 мск.
16:15
В матче 23-го тура Российской премьер-лиги «Ростов» Валерия Карпина на своем поле принимает «Нижний Новгород» Александра Кержакова. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию.
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