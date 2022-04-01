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Уйти со дна таблицы: «Химки» на выезде играют с «Рубином». LIVE

Футбол. РПЛ. Рубин – Химки. ОНЛАЙН

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Игрок «Химок» Сенин Себай в товарищеском матче против «Рубина»

Игрок «Химок» Сенин Себай в товарищеском матче против «Рубина»

РИА Новости
В матче 23 тура чемпионата России по футболу казанский «Рубин» на своем поле принимает подмосковные «Химки». «Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию поединка.
Россия - Премьер-Лига. 23-й тур
Матч не начался
01 апреля 19:00
Рубин
Казань
0:0
Химки
Химки
Стадион «Ак Барс Арена (Казань Арена)», Казань
Главный судья: Владислав Безбородов (Санкт-Петербург, Россия)
1-й тайм
2-й тайм
Трансляция
Автообновление
Вверху самая ранняя запись С начала
Вверху самая последняя запись С конца
18:45

Здравствуйте, уважаемые любители футбола! «Газета.Ru» предлагает вашему вниманию матч 23-го тура РПЛ между казанским «Рубином» и подмосковными «Химками». Стартовый свисток прозвучит в 19:00 по московскому времени.

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