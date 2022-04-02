02 апреля 2022, 14:00 Спорт Спастись от вылета: «Арсенал» принимает «Ахмат». LIVE РПЛ. 23-й тур. «Арсенал» — «Ахмат». ОНЛАЙН Максим Гужевский

close 100% Эпизод матча «Ахмат» - «Арсенал» twitter.com/akhmatgrozny

В матче 23-го тура Российской премьер-лиги находящийся на 14-м месте, в зоне стыков за выживание, тульский «Арсенал» принимает на своем поле «Ахмат» из Грозного. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию.

Россия - Премьер-Лига. 23-й тур Матч не начался 02 апреля 14:00 Арсенал Тула 0:0 Ахмат Грозный Стадион «Арсенал», Тула Главный судья: Виталий Мешков (Дмитров, Россия)