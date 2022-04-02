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Спастись от вылета: «Арсенал» принимает «Ахмат». LIVE

РПЛ. 23-й тур. «Арсенал» — «Ахмат». ОНЛАЙН

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Эпизод матча «Ахмат» - «Арсенал»

Эпизод матча «Ахмат» - «Арсенал»

twitter.com/akhmatgrozny
В матче 23-го тура Российской премьер-лиги находящийся на 14-м месте, в зоне стыков за выживание, тульский «Арсенал» принимает на своем поле «Ахмат» из Грозного. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию.
Россия - Премьер-Лига. 23-й тур
Матч не начался
02 апреля 14:00
Арсенал
Тула
0:0
Ахмат
Грозный
Стадион «Арсенал», Тула
Главный судья: Виталий Мешков (Дмитров, Россия)
1-й тайм
2-й тайм
Трансляция
Автообновление
Вверху самая ранняя запись С начала
Вверху самая последняя запись С конца
13:50

Встреча начнется в 14.00 мск.

13:45

В матче 23-го тура Российской премьер-лиги тульский «Арсенал» на своем поле принимает грозненский «Ахмат». «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию.

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