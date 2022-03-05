Новости Спорт Статьи
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
Цивилизация
#Операция на Украине #Коронавирус
Новости Спорт Статьи #Операция на Украине
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
Цивилизация
В России планируют запретить публиковать личные данные попавших под санкции... 18:00
Умер актер Джонни Браун 17:57
Ученые нашли новые следы борьбы Древней Руси с Хазарским каганатом 17:49
Путин пригрозил «катастрофическими последствиями» в случае закрытия неба... 17:47
Шлеменко не сможет провести бой в лиге Хабиба 17:43
Посол США в России получил ноту протеста из-за высказываний сенатора Грэма... 17:40
В офисе Зеленского назвали сроки третьего раунда переговоров между Москвой и... 17:38
Adobe прекратила продажи PhotoShop и других сервисов в России 17:35
Путин объявил о создании единой системы поддержки семей 17:25
ФСБ сообщила о задержании в Крыму боевика из «Крымско-татарского... 17:24
Бесплатная ставка 2000 р.
Спорт

Продолжить побеждать: ЦСКА принимает «Нижний Новгород» в РПЛ. LIVE

РПЛ. 20-й тур. ЦСКА — «Нижний Новгород». ОНЛАЙН

close
100%
Игрок ЦСКА Антон Заболотный

Игрок ЦСКА Антон Заболотный

РИА Новости
В первом матче 20-го тура Российской премьер-лиги московский ЦСКА, выигравший и в чемпионате, и в Кубке после возобновления сезона, принимает на своем поле «Нижний Новгород». «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию.
Россия - Премьер-Лига. 20-й тур
Матч не начался
05 марта 19:00
ЦСКА
Москва
0:0
Нижний Новгород
Нижний Новгород
Стадион «ВЭБ Арена (Арена ЦСКА)», Москва
Главный судья: Павел Кукуян (Сочи, Россия)
1-й тайм
2-й тайм
Трансляция
Автообновление
Вверху самая ранняя запись С начала
Вверху самая последняя запись С конца
18:45

20-й тур Российской премьер-лиги начинается матчем московского ЦСКА с «Нижним Новгородом». «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию. Игра начнется в 19.00 мск.

Появились новые записи
показать
Поделиться:
Скопировать ссылку
Картина дня
Спецоперация на Украине. Хроника десятого дня
Спецоперация ВС России на территории Украины идет десятые сутки
«Не все понимают, но поддерживают»: почему сербы вышли на митинг в поддержку России
Десятки тысяч сербов приняли участие в акции в поддержку российской спецоперации на Украине
«Украина тянет время»: чего ждать от третьего раунда переговоров Москвы и Киева
Эксперт считает, что Зеленский может отдать приказ ВСУ прекратить огонь
Путин оценил ход проведения военной операции на Украине
В офисе Зеленского назвали сроки третьего раунда переговоров между Москвой и Киевом
В Раде сообщили, что член делегации Украины на переговорах с РФ был убит при задержании
ЦБ ограничил переводы за рубеж супругам и родственникам суммой $5 тыс. ежемесячно
Новости и материалы
В России планируют запретить публиковать личные данные попавших под санкции чиновников
Умер актер Джонни Браун
Ученые нашли новые следы борьбы Древней Руси с Хазарским каганатом
Путин пригрозил «катастрофическими последствиями» в случае закрытия неба над Украиной
Шлеменко не сможет провести бой в лиге Хабиба
Посол США в России получил ноту протеста из-за высказываний сенатора Грэма о Путине
Adobe прекратила продажи PhotoShop и других сервисов в России
Путин объявил о создании единой системы поддержки семей
ФСБ сообщила о задержании в Крыму боевика из «Крымско-татарского батальона»
В «Црвене Звезде» возмутились отстранением российских клубов из еврокубков
На Украине заочно арестовали Газманова
Путин объяснил, почему спецоперация не ограничилась территорией Донбасса
В России создадут аналог Booking.com
Степаненко и Петросян поспорили в суде из-за книг
Путин: создание бесполетной зоны над Украиной будет расцениваться как участие в конфликте
Тихонов о победе Непряевой: утерли нос этим астматикам и врунам норвежцам
Путин рассказал о последствиях вступления Украины в НАТО
ЦБ разработал антикризисные программы кредитования бизнеса
Все новости
Что будет с российскими пользователями Windows и Office
CommuniGate Systems: Microsoft не представляет, что делать с российскими пользователями и лицензиями
«Американцы умывают руки». Зачем США вновь понадобилась ядерная сделка с Ираном
Иранская ядерная сделка может быть подписана в ближайшее время
Placebo, Red Hot Chili Peppers и Stromae: главные альбомы этой весны
7 самых ожидаемых альбомов весны 2022 года
«Для того, чтобы такой подарок восхитил, нужно самому им восхищаться»
Как не нарваться на скандал за подаренный на 8 марта утюг
Как теперь россиянам ремонтировать гаджеты Apple
Специалист Самойленко назвал способ обойти ограничения на официальный ремонт iPhone в России
«У закона нет обратной силы». Чего ждать россиянам с микрозаймами на руках
Сенатор Журавлев: ставки по действующим договорам микрозайма не поменяют
Акция в поддержку России в Белграде
«Легко выиграет гонку»: убежал бы Усэйн Болт от динозавра?
Американский физик выяснил, выиграет ли дилофозавр стометровку у Усэйна Болта
Кексы с водорослями: создана специальная еда для работников Cевера
Российские ученые создали арктический хлеб
Презумпция вины. Что делать, если во время шашлыков сжег дачу соседа
Юристы дали советы, как обезопасить себя от вины за пожар
ЦБ получил право менять цену полиса ОСАГО несколько раз в год
В Минфине ожидают, что рост стоимости запчастей скажется на ОСАГО
«Их скупают бешено». Смогут ли российские кошки обойтись без импортных кормов
Эксперты призвали не паниковать из-за возможного дефицита импортных кормов для животных
«Европа сама отгораживается от Москвы». Стоит ли переносить столицу в Азию
Депутаты и эксперты оценили предложение Олега Дерипаски перенести столицу РФ в Сибирь
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2022) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть