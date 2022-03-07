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РПЛ. 20-й тур. «Ростов» — «Сочи». ОНЛАЙН

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Эпизод матча «Сочи» - «Ростов»

Эпизод матча «Сочи» - «Ростов»

РИА Новости
В матче 20-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) «Ростов» на своем поле принимает «Сочи». «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн трансляцию.
Россия - Премьер-Лига. 20-й тур
Окончен
07 марта 16:30
Ростов
Ростов-на-Дону
0 : 1
Сочи
Сочи
90' Нобоа
Стадион «Ростов Арена», Ростов-на-Дону
Главный судья: Игорь Панин (Дмитров, Россия)
1-й тайм

13' Кассьерра

2-й тайм

81' Сильянов 82' Мелёхин

85' Мелкадзе

90' Осипенко 90' Песьяков

90' Нобоа

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18:32

Звучит финальный свисток, «Сочи» побеждает со счетом 1:0. На этом мы заканчиваем онлайн-трансляцию. Всего доброго.

'90

Отменяет арбитр красную карточку. Песьяков остается на поле. За этот эпизод он получил желтую.

'90

Песьяков удален за фол в середине поля. Подавал голкипер штрафной. Пошла атака «Сочи». Песьяков был вынужден сфолить на Попове.

'90

Нобоа без шансов для вратаря бьет в верхний угол и забивает пенальти! «Сочи» ведет со счетом 1:0.

'89

Сочинцы подавали угловой, мяч заметался по вратарской, где Осипенко сыграл рукой. Пенальти!

'86

Глебов отобрал мяч у Нобоа, который уже готовил удар.

'85

Желтую Мелкадзе получил.

'84

Голенков вышел вместо Соу, а Кнудсен заменил Хасимото.

'83

Мелехин получил предупреждение за игру рукой в центре поля.

'81

Сильянов получил желтую карточку за фол на Заике.

'80

Мелехин снял в последний момент мяч с ноги Попава. Спас защитник свою команду.

'78

Мелкадзе ударил по воротам метров с 13, не дав мячу опуститься на газон. Фантастический сейв от Песьякова.

'76

Гиговичу оказывают помощь после контакта с футболистом «Сочи» Юргановым.

'72

Попов вышел вместо Бурмистрова, а Мелкадзе заменил Кассьерру.

'71

Мельников вышел вместо Альмквиста. Несколько минут назад шведу свело ногу. Было решено его поберечь.

'70

Глебов подал в штрафную, не дошло дело до удара.

'68

Альмквист пробил мимо ворот. Это не опасно.

'65

Полоз решил из-за пределов штрафной пробить, но попал в защитника.

'64

Заика держится за ногу после единоборства с Альмквистом. Все в порядке с игроком.

'63

Макарчук выходит вместо Терехова.

'60

Альмквист пробил по воротам, но слишком слабо. Разминка для Адамова.

'59

«Ростов» дважды подавал в штрафную «Сочи». Защитники сыграли надежно, предотвратив опасность.

'56

Соу мог выйти один на один но Адамов его опередил. Также Соу активно мешал Дркушич.

'54

Лангович упал в чужой штрафной. Свисток арбитра молчит. Не было нарушения.

'51

Терехов из выгодной позиции пробил в дальний угол, но не попал в створ.

'49

Без моментов начинается второй тайм. Больше мячом владеет «Сочи».

'46

Вместо Ангбана вышел Юсупов.

17:38

Стартовал второй тайм.

17:19

Завершен первый тайм.

'44

Прохин откатил мяч на Адамова, чуть не перехватил передачу Соу. Голкипер успел выбить мяч. Чуть не привезли сочинцы гол в свои ворота.

'43

Кассьерра навесил точно в руки Песьякову.

'42

Заика подал в штрафную, но Глебов выбил мяч головой.

'38

Альмквист заработал для «Ростова» угловой, но верх выиграл Цаллагов.

'36

«Ростов» убежал в быструю атаку, но все закончилось на Полозе, который не смог передачей найти партнера.

'34

Закончились опасные моменты. В спокойном темпе проходит игра.

'28

Бурмистров подал в штрафную, но Лангович выбил мяч.

'24

Неточный прострел в штрафную «Ростова» привел к ответной атаке, которую ударом над перекладиной завершил Глебов. Опасно.

'22

Полоз попытался ворваться в штрафную, полез на трех защитников, которые его и остановили.

'20

Соу пробил из-за пределов штрафной. Серьезно мимо ворот.

'18

Полоз пробил в створ из пределов штрафной, но Адамов намертво забрал мяч в прыжке.

'16

«Сочи» владеет мячом, но ростовчане не дают создавать моменты у своих ворот. Матч проходит вдали от штрафной желто-синих.

'14

Кассьерра получил желтую карточку.

'12

Разбегался Ангбан, а вот у «Ростова» замена. Вместо Фольмера вышел Лангович. Но видимого повреждения у игрока «Ростова» нет.

'11

Ангбан получил повреждение. Гигович наступил ему на ногу.

'9

Снова успокоилась игра. В центре поля встреча проходит.

'5

Ухх, Кассьерра после навеса пробил головой. Штанга. Самый опасный момент сегодняшнего матча.

'4

Соу прорывался к воротам «Сочи», но защитники отобрали у него мяч.

'3

На первых минутах «Сочи» чаще владеет мячом, но пока до моментов дело не доходит.

16:30

Матч начался.

16:20

Составы команд:

«Ростов»: Песьяков, Осипенко, Сильянов, Мелёхин, Фольмер, Глебов, Хасимото, Альмквист, Гигович, Полоз, Соу.

Запасные: Бабурин, Дьячков, Лангович, Мухин, Щетинин, Мельников, Сухомлинов, Кнудсен, Комличенко, Голенков, Турищев.

«Сочи»: Адамов, Терехов, Заика, Юрганов, Прохин, Дркушич, Бурмистров, Цаллагов, Ангбан, Нобоа, Кассьерра.

Запасные: Джанаев, Заболотный, Маргасов, Макарчук, Юсупов, Попов, Жоаозиньо, Воробьёв, Мелкадзе.

16:15

Добрый день, уважаемые любители футбола! Приветствуем вас на текстовой онлайн-трансляции матча 20-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) между «Ростовом» и «Сочи». Встреча начнется в 16.30 по московскому времени.

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