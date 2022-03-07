Звучит финальный свисток, «Сочи» побеждает со счетом 1:0. На этом мы заканчиваем онлайн-трансляцию. Всего доброго.
Песьяков удален за фол в середине поля. Подавал голкипер штрафной. Пошла атака «Сочи». Песьяков был вынужден сфолить на Попове.
Нобоа без шансов для вратаря бьет в верхний угол и забивает пенальти! «Сочи» ведет со счетом 1:0.
Мелкадзе ударил по воротам метров с 13, не дав мячу опуститься на газон. Фантастический сейв от Песьякова.
Мельников вышел вместо Альмквиста. Несколько минут назад шведу свело ногу. Было решено его поберечь.
Прохин откатил мяч на Адамова, чуть не перехватил передачу Соу. Голкипер успел выбить мяч. Чуть не привезли сочинцы гол в свои ворота.
«Ростов» убежал в быструю атаку, но все закончилось на Полозе, который не смог передачей найти партнера.
Неточный прострел в штрафную «Ростова» привел к ответной атаке, которую ударом над перекладиной завершил Глебов. Опасно.
«Сочи» владеет мячом, но ростовчане не дают создавать моменты у своих ворот. Матч проходит вдали от штрафной желто-синих.
Разбегался Ангбан, а вот у «Ростова» замена. Вместо Фольмера вышел Лангович. Но видимого повреждения у игрока «Ростова» нет.
Составы команд:
«Ростов»: Песьяков, Осипенко, Сильянов, Мелёхин, Фольмер, Глебов, Хасимото, Альмквист, Гигович, Полоз, Соу.
Запасные: Бабурин, Дьячков, Лангович, Мухин, Щетинин, Мельников, Сухомлинов, Кнудсен, Комличенко, Голенков, Турищев.
«Сочи»: Адамов, Терехов, Заика, Юрганов, Прохин, Дркушич, Бурмистров, Цаллагов, Ангбан, Нобоа, Кассьерра.
Запасные: Джанаев, Заболотный, Маргасов, Макарчук, Юсупов, Попов, Жоаозиньо, Воробьёв, Мелкадзе.