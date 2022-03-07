Финальный свисток! «Зенит» абсолютно заслуженно побеждает «Уфу» со счетом 2:0 благодаря красивым голам с дальней дистанции в исполнении Данила Кругового и Малкома. «Уфа» долгое время пыталась «сушить» игру, вратарь Александр Беленов вводил мяч по 20 секунд, и только во втором тайме гости задвигались в атаке активнее — после пропущенного мяча — и даже имели один стопроцентный момент, но было уже поздно.
Благодаря этой победе «Зенит» набрал 44 очка и продолжил уверенно лидировать в таблице РПЛ. Теперь питерцы обгоняют своего ближайшего преследователя — московское «Динамо» — на пять баллов.
«Уфа» осталась с 16-ю очками на предпоследнем, 15-м месте в таблице и все еще сильно рискует вылететь во второй по силе дивизион — ФНЛ.
Клаудиньо упал на газон и держится за колено. Вскоре ему пришлось покинуть поле — видимо, получил небольшое повреждение.
Моментище! Камилов не смог обыграть соперника возле штрафной «Зенита» и потерял мяч, сине-бело-голубые убежали в быструю контратаку, и Алип низом пробил в ближний угол. Беленов отбил мяч перед собой, и Клаудиньо сыграл на добивании, но снаряд заскакал на линии ворот, а затем Никитин вынес его с ленточки!
Караваев навесил в штрафную «Уфы» с правого фланга, и Сергеев пробил в падении через себя — мяч пролетел мимо створа.
Мостовой попытался отдать проникающий пас в штрафную на партнера, но получилось неточно — в ноги сопернику.
Статистика по ударам — 15-5 в пользу «Зенита». Питерцы попали в створ шесть раз, а уфимцы — один.
После навеса с углового Кержаков кулаками выбил мяч в поле, однако его снова подхватили игроки «Уфы». В итоге снаряд вернулся в штрафную, и Журавлев попытался в касание зарядить по нему с нескольких метров, но мяч сорвался с ноги и улетел выше ворот.
«Уфа» заработала угловой. Кстати, по этому показателю у «Зенита» совсем небольшое преимущество — 6-5.
Опасно! Вендел отдал проникающий пас в штрафную «Уфы», Караваев ворвался туда и прострелил в центр, где Ерохин пробил в касание — выше ворот.
Моментище! После навеса «Уфы» с углового Никитин мощно пробил головой с линии вратарской — Кержаков в прыжке сделал суперсейв! Вот как умеет играть «Уфа» в атаке, когда хочет.
Опасно! «Уфа» могла отыграть один гол! После навеса в штрафную «Зенита» мяч достался Касинтуре, и тот пробил без какого-либо сопротивления — попал в перекладину! Причем от крестовины мяч чуть не попал за линию ворот, но отскочил в ногу голкиперу Кержакову.
Двойная замена в составе «Уфы»: уходят хавбеки Мрзляк и Родригеш, а в игру вступают полузащитники Владислав Камилов и Данила Емельянов.
Двойная замена в составе «Зенита»: выходят Александр Ерохин и Иван Сергеев, а покидают поле Дзюба и Юри Алберто.
ГОООООЛ!!! Малком забил красивым дальним ударом! Сине-бело-голубые отобрали мяч на чужой половине поля, быстро доставили его в штрафную, откуда Дзюба аккуратно покатил назад — под удар Малкому, который остался без присмотра и мощно пробил в створ. 2:0 в пользу «Зенита»!
Уфимцы через короткий пас продавили правый фланг обороны «Зенита» и чуть не ворвались в штрафную: сине-бело-голубые смогли отобрать мяч в последний момент.
Двойная замена в составе «Уфы»: защитник Алексей Никитин и нападающий Дилан Ортис, ушли хавбеки Голубев и Саплинов.
«Зенит» уверенно контролирует мяч на чужой половине поля. «Уфа» задвигалась быстрее после пропущенного гола, однако отобрать мяч и организовать осмысленную атаку пока не получается.
Малком скинул мяч Юри Алберто, тот вошел в штрафную, но не стал сразу бить, заигрался с дриблингом и в итоге потерял мяч под давлением троих соперников.
Клаудиньо получает желтую карточку за то, что пихнул рукой в голову Кабутова, который повалился на газон и какое-то время не мог подняться.
ГООООООЛ!!! Один из самых активных игроков «Зенита» Данил Круговой забил красивым ударом из-за пределов штрафной — прямо в дальнюю «девятку»! Сине-бело-голубые исполнили навес с углового, защита «Уфы» попыталась выбить мяч, однако от ноги Йокича рикошетом снаряд покатился на Кругового, который в касание провел гол. 1:0!
Опасно! Круговой на дриблинге ворвался в штрафную «Уфы» и отпасовал с левого края в центр на Юри Алберто, а бразильский нападающий пробил в касание, но удар не удался — мяч слабо покатился в руки Беленову.
Клаудиньо мощно пробил по воротам из-за пределов штрафной, но угодил по ребрам Голубеву. Игрок «Уфа» опустился на газон — у него сбилось дыхание.
В перерыве в составе «Зенита» произошла замена: защитник Вячеслав Караваев вышел вместо Сутормина.
Звучит свисток об окончании первого тайма. На табло пока ничья — 0:0. Первые 40 минут «Уфа» не вылезала из своей штрафной, обороняясь всей командой и руша все надежды на интересный футбол. «Зенит» создал несколько моментов, но подвела реализация, а в остальное время сине-бело-голубые тоже не слишком старались порадовать зрителя: медленно перекатывали мяч возле штрафной «Уфы» и будто не хотели напрягаться. Будем надеяться, что во втором тайме команды порадуют нас голами.
Момент! Клаудиньо навесил в штрафную «Уфы», и Дзюба без сопротивления пробил по воротам, но получилось прямо по центру — в руки Беленову.
Нападающий «Уфы» Касинтура попытался на дриблинге проникнуть в штрафную «Зенита», но не сумел обхитрить защитника и потерял мяч.
После навеса со «стандарта» полузащитник «Уфы» Кабутов принял мяч в штрафной «Зенита», однако не успел пробить — на него слетелись несколько защитников, и пришлось пасовать назад.
Сутормин руками завалил на газон Фищенко, который грамотно поставил спину, чтобы принять мяч после длинной передачи Беленова. Будет штрафной на половине поля «Зенита».
«Уфа» перехватила мяч после неточного паса Клаудиньо в атаке, но организовать свой контрвыпад не смогла: собственные бесконечные ошибки в передачах рушат все начинания гостей на корню.
«Уфа» наконец выбралась в атаку. Голубев занял ударную позицию в штрафной и попытался пробить головой после навеса, однако под давлением защитника потерял равновесие и упал.
Статистика по ударам 8-1 в пользу «Зенита», однако из этих восьми попыток только две — в створ. Маловато.
«Уфа» играет в невероятно закрытую оборону — всей командой находится в своей штрафной практически без попыток выйти в атаку. «Зенит» долго перекатывает мяч вдоль штрафной гостей и с большим трудом создает по-настоящему острые моменты.
Дзюба здорово скинул мяч на Алберто в штрафную «Уфы», а бразилец попытался сделать пас на Малкома, но не преуспел: снаряд пошел сильнее и укатился на фланг.
Чистяков схватил хавбека «Уфы» Саплинова обеими руками за плечи в центре поля и завалил на газон. Арбитр свистнул фол — мяч перешел к гостям. Впрочем, они недолго им владели, вскоре допустив потерю.
Моментище! Беленов вытащил «мертвый» мяч после удара Алберто в упор — головой после скидки Дзюбы!
Вендел неожиданно решил пробить из-за пределов штрафной — получилось сильно выше ворот. Бразилец извиняется перед партнерами — «Зенит» большими силами пошел вперед и мог успешно развить эту атаку, если бы не его решение пробить.
Арбитр Сергей Иванов общается с Беленовым по поводу того, как медленно вратарь «Уфы» вводит мяч в игру. Видимо, пригрозил желтой карточкой.
Очередной угловой «Зенита» ни к чему не привел: «Уфа» хорошо сыграла на втором этаже и выбила мяч подальше.
Дуглас Сантос выдал классный заброс в штрафную «Уфы» на Кругового, и тот даже принял мяч, но под давлением двоих защитников не сумел нанести удар и упустил снаряд за лицевую.
После отличной длинной передачи полузащитник «Уфы» Артем Голубев попытался принять мяч в штрафной, но его толкнул в спину Данил Круговой и сбил с ног. Судья не посчитал это нарушением, увидев обычную борьбу плечо в плечо.
Малком попытался прострелить с левого фланга в штрафную, но попал в игрока «Уфы», и мяч ускакал в сторону.
Подопечные Сергея Семака не смогли извлечь дивидендов из углового: после навеса мяч достался уфимцам.
Алберто нанес удар головой из пределов штрафной, но мяч чуть-чуть коснулся игрока «Уфы» и ушел на угловой.
«Зенит» спокойно перекатывает мяч вдоль штрафной «Уфы», даже не пытаясь взвинтить скорость. Гости без спешки расставляются в обороне и не пускают питерцев в свою штрафную.
«Уфа» неожиданно заработала угловой. Португальский хавбек Родригеш навесил в штрафную «Зенита», и словенский защитник Боян Йокич попытался пробить головой, но мяч взмыл вертикально вверх, и сине-бело-голубые легко отбились.
Голкипер «Уфы» Беленов постоянно вводит мяч в игру довольно медленно. Игроки «Зенита» машут руками, требуя двигаться побыстрее. Даже судья уже теряет терпение.
Малком навесил в центр штрафной «Уфы» на Алберто, и тот пробил головой, но мяч просвистел рядом с правой «девяткой».
Круговой на высокой скорости проскочил мимо хавбека «Уфы» Фищенко, который пытался подставить ногу, вошел в штрафную и пробил в ближний угол — мяч пролетел рядом со штангой.
Сине-бело-голубые снова принялись контролировать мяч на своей половине поля. «Уфа» терпеливо ждет и не выдергивается дальше центрального круга, делая явный упор на оборону.
«Зенит» уверенно контролирует мяч, переводя его с фланга на фланг, но войти в штрафную «Уфы» пока не получается.
Стартовый состав «Уфы»: Беленов, Журавлев, Плиев, Йокич, Кабутов, Голубев, Фищенко, Саплинов, Мрзляк, Родригеш, Касинтура.
Запасные: Чичкан, Сухов, Никитин, Иванов, Камилов, Емельянов, Урунов, Милетич, Ортис.
Стартовый состав «Зенита»: Кержаков, Чистяков, Круговой, Дуглас Сантос, Сутормин, Барриос, Вендел, Клаудиньо, Дзюба, Малком, Юри Алберто.
Запасные: Кизеев, Бязров, Караваев, Адамов, Алип, Ерохин, Кузяев, Мостовой, Сергеев.
Добрый вечер, уважаемые любители футбола! Сегодня «Зенит» играет на своем поле с «Уфой» в рамках 20-го тура РПЛ. Начало матча — в 16.30 мск.