'90+3

Финальный свисток! «Зенит» абсолютно заслуженно побеждает «Уфу» со счетом 2:0 благодаря красивым голам с дальней дистанции в исполнении Данила Кругового и Малкома. «Уфа» долгое время пыталась «сушить» игру, вратарь Александр Беленов вводил мяч по 20 секунд, и только во втором тайме гости задвигались в атаке активнее — после пропущенного мяча — и даже имели один стопроцентный момент, но было уже поздно.

Благодаря этой победе «Зенит» набрал 44 очка и продолжил уверенно лидировать в таблице РПЛ. Теперь питерцы обгоняют своего ближайшего преследователя — московское «Динамо» — на пять баллов.

«Уфа» осталась с 16-ю очками на предпоследнем, 15-м месте в таблице и все еще сильно рискует вылететь во второй по силе дивизион — ФНЛ.