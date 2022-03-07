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Справились без легионеров: «Краснодар» одолел «Урал»

«Краснодар» одержал домашнюю победу над «Уралом» в матче 20-го тура РПЛ

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Виталий Тимкив/РИА «Новости»
В матче 20-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) «Краснодар» на своем поле победил «Урал» Встреча закончилась со счетом 2:1. «Газета.Ru» провела онлайн-трансляцию поединка
Россия - Премьер-Лига. 20-й тур
Окончен
07 марта 14:00
Краснодар
Краснодар
59' Сперцян
65' Ильин
2 : 1
Урал
Екатеринбург
79' Бикфалви
Стадион «ФК Краснодар», Краснодар
Главный судья: Евгений Турбин (Дмитров, Россия)
1-й тайм
2-й тайм

59' Сперцян

65' Ильин

86' Сорокин

75' Герасимов 79' Бикфалви

Трансляция
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16:05

На этом «Газета.Ru» завершает текстовую онлайн-трансляцию поединка. До скорых встреч!

16:00

Достаточно трудно досталась «Краснодару» эта победа — был и отмененный гол, и достаточно серьезный навал «Урала» в концовке. Но первую игру после увольнения Даниэля Фарке и уходя легионеров «быки» выиграли со счетом 2:1. Голы на свой счет записали Эдуард Сперцян, который реализовал пенальти, и Владимир Ильин. Единственный гол «Урала» оформил Эрик Бикфалви.

'90+9

Звучит финальный свисток! Очень тяжелую победу одерживает «Краснодар» над «Уралом» в домашнем матче.

'90+8

Замену умудряется еще провести «Краснодар». Под овации уходит Ильин, вместо него выходит Попов.

'90+7

Нет пенальти, угловой разыгрывают игроки «Урала».

'90+5

А тут еще проверка на пенальти. Возможно, нарушали игроки «Краснодара» правила в своей штрафной.

'90+4

Помазун даже пришел к чужой штрафной, чтобы помочь своей команде. Навал устроили екатеринбуржцы сильный.

'90+4

Ну как же было опасно! Августиняк пробил в скопление игроков, а следом Биквалфи оказался на ударной позиции, но спасает Сафонов.

'90+2

Пытается навалиться «Урал», но не удается им отправить мяч вперед.

'90+1

Пять минут добавлено к матчу.

'90

Манелов поле покидает, вместо него Кучугура выходит. А Бикфалви весьма активно спорит с судьей.

'88

Некому у «Краснодара» цепляться за мяч в центральном круге.

'86

Желтую карточку получает Сорокин. Ну, совсем необязательный фол, конечно.

'85

Что-то очень яростно говорит своим футболистам Сафонов прежде, чем отправить мяч вперед.

'83

Еще одна замена у «Урала». Шатов заменил Магомадова.

'81

Мартынович отдает длинный пас вперед, но не удается зацепиться «быками» рядом со штрафной соперника.

'79

ГООООООЛ! Бикфалви! Оставили его опасно на линии штрафной, чем Эрик воспользовался и нанес прекрасный удар с левой ноги.

'77

Красиво играет Черников, уходит от нескольких соперников, смело пошел в обыгрыш, но эпизод заканчивается свистком из-за его выставленной руки.

'75

А вот и первая желтая карточка в матче. Герасимов откровенно нарушил правила в отношении Ильина.

'75

Якимов меняет Кривцова у «Краснодара».

'74

Раз за разом пытаются игроки «Урала» создать что-то на чужой половине поля, но пока все неточно.

'72

Чуть поактивнее выглядят екатеринбуржцы в эти моменты.

'70

«Урал» проводит «Урал»: Евсеев вместо Мишкича, Железнов выходит вместо Юшина.

'68

Продолжают поддерживать весьма активный темп команды. Неожиданно «Урал» достаточно внезапно бьет по воротам, Сафонов переводит мяч на угловой.

'65

ГООООООООООЛ! Забивает Ильин! И теперь уже без нарушения правил, пробивает игрок без нарушения правил, обыгрывая сразу трех соперников. С рикошетом от ноги защитника мяч влетает в ворота.

'64

Отбирает «Урал» мяч в середине поля и продолжает активничать на чужой половине.

'62

Гаджимурадов пробивает рядом с воротами, но не опасно, все контролировал Сафонов.

'60

Не бросает «Краснодар» попытки атаковать.

'59

ГООООООООООЛ! Сперцян реализует пенальти!

'58

Назначен пенальти!

'57

Турбин сам идет смотреть эпизод.

'55

Чернов упал в штрафной после контакта с Кузьмичевым. Идет просмотр эпизода на предмет назначения пенальти.

'54

Гаджимурадов и Мартынович сталкиваются, игрок «Краснодара» поднимается достаточно быстро, а футболисту «Урала» потребовалась помощь медиков.

'52

Гаджимурадов фолит достаточно серьезно, но Турбин оставляет момент без карточки. А «Краснодар» пытается пробить защиту соперников, однако не удается.

'50

Достаточно крепко и надежно играет защита «Урала». Но попытки выйти в контратаку и создать что-то у чужих ворот не получается.

'48

Пока не удается у «Урала» перехватить инициативу, вынуждены обороняться екатеринбуржцы.

'46

Пытаются с центра поля начать атаку.

'46

Второй тайм стартовал! Поехали!

Перерыв

Звучит свисток на перерыв! Ничья — 0:0 в Краснодаре.

'45+2

Пытается на последних секундах «Краснодар» что-то создать, но Сперцян не сумел добраться до мяча. Помазун забирает мяч себе.

'45+1

Две минуты добавлено к первому тайму.

'45

Сафонов вводит мяч в игру от своих ворот, но снова небольшое нарушение в центре поля.

'43

Очень легко проходит «Краснодар» центр поля, однако дальше натыкается на очень вязкую защиту «Урала». У ворот почти ничего не получается.

'41

Чернов выполнял прострел фланга, защитник «Урала» мяча не коснулся, поэтому удар от ворот назначен.

'39

Выровнялась немного игра, снова попеременно обнимаются проходами к чужим штрафным. Много нарушений правил сейчас.

'37

Вот это было опасно! Августиняк наносит острый удар по воротам Сафонова, показалось, что мяч попал в штангу, но нет — пролетел мимо.

'35

Бросается снова в атаку «Краснодар», ищут футболисты возможности и лазейки. Впрочем, «Урал», который прижимался к своим воротам, отвечает яркой контратакой.

'34

Достаточно долго смотрели этот эпизод судьи на VAR, но в итоге гол отменен. Все еще ничья.

'31

Владимир Ильин забивает! Но в целом немного спорный момент, показалось, что в этом моменте было небольшое нарушение правило, когда мяч попадает в руку футболисту. Идет проверка.

'29

Больше в атаке пытаются придумать что-то «быки». Сперцян наносит удар в сторону ворот, но слегка поторопился — и передачу не отдал, и удар неточным получился.

'27

Несколько эпизодов борьбы подряд произошло в центре поля, и звучит свисток Турбина, который фиксирует нарушение игроков екатеринбургского клуба.

'25

Не стремится «УРал» сейчас играть длинными передачами, поскольку впереди сложно бороться с защитой «Краснодара», пытаются флангами атаковать.

'23

Уверенно играет защита «Урала», не пускают Манелова к мячу. А могло бы быть опасно.

'21

Многовато потерь у обеих команд перед чужими штрафными. Обмениваются проходами команды, но пока безрезультатно.

'19

Черников здорово сыграл, но получил удар по ногам.

'17

Вынужден вступить в игру Помазун и забрать мяч. Ввести снаряд в игру сразу не выходит, но отдает он его Гаджимурадову.

'15

Бикфалви поборолся с Мартыновичем, но уверенно сыграл опытный защитник.

'13

Все еще без опасных моментов проходит игра. Много борьбы происходит в центре поля.

'11

Все в порядке с футболистом, может он продолжить игру.

'10

Очень сильный удар, мяч попадает в солнечное сплетение одному из игроков «Урала» — Мишкичу.

'9

Пытаются игроки «Краснодара» развить позиционную атаку, но нарушают уральцы правила недалеко от своей штрафной. Атака прекращена, а стандарт есть.

'7

С Ильей Помазуном обыгрываются защитники «Урала», не подпуская «быков» к своей штрафной.

'5

Пока владение примерно равное, но без опасных проходов к воротам сейчас идет игра.

'3

Напомним, что «Краснодар» играет полностью без легионеров, иностранные футболисты покинули команду в связи с политической обстановкой.

'1

Достаточно активный темп сразу берут команды.

'1

Дан стартовый свисток, поехали!

13:55

В турнирной таблице «Краснодар» занимает седьмое место, имея в своем активе 29 очков. «Урал» идет на 13-м месте, набрав на десять баллов меньше.

13:50

Стартовые составы команд выглядят так:

«Краснодар»: Сафонов, Петров, Чернов, Мартынович, Сорокин, Ионов, Черников, Сперцян, Кривцов, Ильин, Манелов.

«Урал»: Помазун, Герасимов, Мамин, Гогличидзе, Кузьмичев, Магомадов, Бикфалви, Мишкич, Августиняк, Гаджимурадов, Юшин.

13:45

Добрый день, уважаемые любители футбола! Приветствуем вас на текстовой онлайн-трансляции матча 20-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) между «Краснодаром» и екатеринбургским «Уралом». Встреча начнется в 14.00 по московскому времени.

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