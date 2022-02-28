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Семак против Слуцкого: «Зенит» принимает «Рубин». LIVE

Футбол. 19-й тур РПЛ. «Зенит» — «Рубин». ОНЛАЙН

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Игрок ФК «Зенит» Артём Дзюба (слева) и игрок ФК «Рубин» Карл Старфельт в матче 21-го тура чемпионата России по футболу среди клубов Премьер-лиги между командами ФК «Рубин» (Казань) и ФК «Зенит» (Санкт-Петербург), 8 марта 2021 года

Игрок ФК «Зенит» Артём Дзюба (слева) и игрок ФК «Рубин» Карл Старфельт в матче 21-го тура чемпионата России по футболу среди клубов Премьер-лиги между командами ФК «Рубин» (Казань) и ФК «Зенит» (Санкт-Петербург), 8 марта 2021 года

Максим Богодвид/РИА «Новости»
В последнем матче 19-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) петербургский «Зенит» на своем поле принимает казанский «Рубин». «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию события.
Россия - Премьер-Лига. 19-й тур
1-й тайм
28 февраля 19:00
Зенит
Санкт-Петербург
0 : 0
Рубин
Казань
Стадион «Газпром Арена (Санкт-Петербург)», Санкт-Петербург
Главный судья: Евгений Кукуляк (Калуга, Россия)
1-й тайм

17' Мусаев

2-й тайм
Трансляция
Автообновление
Вверху самая ранняя запись С начала
Вверху самая последняя запись С конца
'17

Хакшабанович получил повреждение. Врачи оказали игроку помощь. Он снова в игре.

'16

Юри Альберто получил мяч в штрафной, но защитник «Рубина» заблокировал удар в подкате, мяч улетел на угловой. После подачи с угла поля Чистяков попал в перекладину, а затем Малком после передачи Вендела ударил в упор, но Дюпин забрал мяч.

'12

Ух! а вот и ответ «Рубина» Хакшабанович метров с 22 ударил. Мяч пролетел рядом со штангой.

'11

Дзюба зацепился за мяч на линии штрафной, скинул на Клаудиньо, но бразилец бробил слишком неточно.

'9

Первый удар в створ в нашем матче. После перепасовки возле штрафной Сутормин пробил метров с 13. Дюпин намертво взял мяч в руки.

'6

Клаудиньо навесил на Малкома. Бразилец пробил головой с угла вратарской, но не попал в створ. Первый опасный момент в матче!

'5

Длинная передача на Дрейера. Не дошел до него мяч.

'3

Пока без моментов проходит матч, но мяч в основном на половине поля «Зенита».

19:02

Матч начался!

18:47

Состав «Рубина»: Дюпин, Самошников, Бегич, Тальби, Ломовицкий, Кучаев, Мусаев, Кварацхелия, Хакшабанович, Дрейер, Лисакович.

Запасные: Медведев, Исмагилов, Уремович, Тесленко, Савицкий, Зуев, Бакаев, Фаттахов, Апшанцев, Климов, Онугха, Кузнецов.

18:46

Состав «Зенита»: Одоевский, Чистяков, Круговой, Дуглас Сантос, Сутормин, Барриос, Вендел, Клаудиньо, Малком, Юри Алберто, Дзюба.

Запасные: Кержаков, Бязров, Караваев, Адамов, Алип, Оздоев, Ерохин, Мостовой, Сергеев.

18:45

Добрый вечер! Начинаем текстовую онлайн-трансляцию матча 19-го тура РПЛ «Зенит» — «Рубин»!

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