Главным арбитром матча назначен Алексей Сухой, его помощниками — Дмитрий Чельцов и Максим Ковалёв. Резервным судьей станет Владимир Сельдяков.
«Ахмат», набравший в 18 матчах 27 очков, занимает в турнирной таблице седьмое место. «Уфа» с 16 очками идет на предпоследней позиции (15).
Стартовые составы команд:
«Ахмат»: Шелия, Семёнов, Быстров, Нижич, Богосавац, Тодорович, Тимофеев, Коновалов, Уткин, Садулаев, Себай.
«Уфа»: Беленов, Журавлёв, Плиев, Йокич, Иванов, Кабутов, Агаларов, Фищенко, Родригес, Касинтура, Ортис.