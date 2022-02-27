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Битва за пятерку: «Ахмат» принимает «Уфу». LIVE

РПЛ. 19-й тур. «Ахмат» — «Уфа». ОНЛАЙН

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Эпизод матча «Уфа» — «Ахмат»

Эпизод матча «Уфа» — «Ахмат»

Сайт ФК «Ахмат»
В рамках 19-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) встречаются грозненский «Ахмат» и «Уфа». «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию матча.
Россия - Премьер-Лига. 19-й тур
Матч не начался
27 февраля 19:00
Ахмат
Грозный
0:0
Уфа
Уфа
Стадион «Ахмат-Арена», Грозный
Главный судья: Алексей Сухой (Люберцы, Россия)
1-й тайм
2-й тайм
Трансляция
Автообновление
Вверху самая ранняя запись С начала
Вверху самая последняя запись С конца
18:55

Главным арбитром матча назначен Алексей Сухой, его помощниками — Дмитрий Чельцов и Максим Ковалёв. Резервным судьей станет Владимир Сельдяков.

18:52

«Ахмат», набравший в 18 матчах 27 очков, занимает в турнирной таблице седьмое место. «Уфа» с 16 очками идет на предпоследней позиции (15).

18:50

Стартовые составы команд:

«Ахмат»: Шелия, Семёнов, Быстров, Нижич, Богосавац, Тодорович, Тимофеев, Коновалов, Уткин, Садулаев, Себай.

«Уфа»: Беленов, Журавлёв, Плиев, Йокич, Иванов, Кабутов, Агаларов, Фищенко, Родригес, Касинтура, Ортис.

18:45

Здравствуйте, уважаемые любители футбола. «Газета.Ru» приглашает вас на текстовую онлайн-трансляцию матча 19-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) «Ахмат» — «Уфа». Матч начнется в 19:00 по московскому времени.

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